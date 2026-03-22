Bari-Carrarese 22 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 32ª giornata. Numeri, precedenti, arbitro e statistiche per capire la partita Bari-Carrarese

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Allo Stadio San Nicola di Bari va in scena uno scontro salvezza: Bari–Carrarese si gioca domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00 per la 32ª giornata di Serie B. I pugliesi sono 16ª con 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 30 gol segnati, 47 subiti), i toscani occupano l’11ª posizione a quota 36 (8 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte; 38 reti fatte, 42 incassate). Al San Nicola posta in palio pesante: il Bari cerca continuità interna, la Carrarese punta a dare ritmo alla rincorsa verso la zona medio-alta.

Le ultime partite giocate

Bari in ripresa soprattutto in casa, con colpi pesanti che hanno riacceso il pubblico del San Nicola. La Carrarese arriva da una serie più prudente ma ha ritrovato il successo nell’ultimo turno, candidandosi a un finale in spinta. Forme diverse, stessa urgenza di punti.

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Bari ok ok ko ok ko Carrarese x x ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Bari ha raccolto 9 punti; la Carrarese ne ha messi insieme 6. Il dettaglio:

Bari

Sampdoria-Bari 0-2; Bari-Empoli 2-1; Pescara-Bari 4-0; Bari-Reggiana 4-1; Frosinone-Bari 2-1

Carrarese

Mantova-Carrarese 1-1; Carrarese-Catanzaro 3-3; Carrarese-Palermo 0-1; Juve Stabia-Carrarese 1-1; Carrarese-Sampdoria 2-0

L’arbitro di Bari-Carrarese

Bari–Carrarese sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni. Assistenti Galimberti e Rinaldi; quarto ufficiale Turrini. Al VAR Prontera, AVAR Rutella. Nel campionato 2025/26 Perenzoni ha arbitrato 12 gare: 1 rigore concesso, 54 ammonizioni, 2 espulsioni, media 4,6 cartellini a partita.

Arbitro: PERENZONI

Assistenti: GALIMBERTI – RINALDI

– IV: TURRINI

VAR: PRONTERA

AVAR: RUTELLA

Statistiche interessanti

Tra tradizione e stato di forma, Bari–Carrarese promette equilibrio e scintille. I toscani arrivano con una serie positiva nei confronti diretti recenti e con un’identità di gioco propositiva (possesso sopra il 50%), mentre i pugliesi stanno ritrovando al San Nicola quel fattore campo che può pesare nella corsa salvezza. Occhio alle fiammate dei singoli: per il Bari spicca il momento di Emanuele Rao, giovanissimo e già decisivo tra gol e assist; per la Carrarese fari su Luis Hasa, mezzala dal piede educato e dal feeling con la porta. Nei precedenti in Puglia è regnato il tatticismo, ma il calendario e la classifica chiedono coraggio: per i biancorossi l’obiettivo è non farsi agganciare dal basso, per i gialloblù c’è la chance di rilanciare l’ultimo treno buono verso la zona nobile. Dettagli, palle inattive e gestione dei momenti chiave potrebbero fare la differenza.

La Carrarese è imbattuta da tre incroci di B contro il Bari (2 vittorie, 1 pareggio), una tendenza che alimenta fiducia nel gruppo toscano.

è imbattuta da tre incroci di B contro il (2 vittorie, 1 pareggio), una tendenza che alimenta fiducia nel gruppo toscano. Al San Nicola l’ultimo precedente di B tra Bari e Carrarese (29 ottobre 2024) si è chiuso senza reti: 0-0 e dominio delle difese.

l’ultimo precedente di B tra e (29 ottobre 2024) si è chiuso senza reti: 0-0 e dominio delle difese. Il Bari è a quota 14 sconfitte in stagione: la soglia delle 15 non viene toccata dal 2016/17 (allora arrivò alla 42ª).

è a quota 14 sconfitte in stagione: la soglia delle 15 non viene toccata dal 2016/17 (allora arrivò alla 42ª). I pugliesi hanno vinto le ultime due gare casalinghe di B: un segnale di ripartenza, dopo una striscia complessa tra pari e ko.

La Carrarese è tornata al successo dopo quattro pareggi e cinque sconfitte: prima del blackout aveva infilato tre vittorie di fila, compresa una contro il Bari .

è tornata al successo dopo quattro pareggi e cinque sconfitte: prima del blackout aveva infilato tre vittorie di fila, compresa una contro il . Emanuele Rao è in rampa di lancio: tre gol e un assist nelle ultime due presenze, già a quota 6 reti in campionato.

è in rampa di lancio: tre gol e un assist nelle ultime due presenze, già a quota 6 reti in campionato. Luis Hasa ha toccato 5 gol in stagione e sa accendersi in serie: a ottobre ha già segnato in due turni consecutivi, il più giovane tra i centrocampisti con almeno 5 centri.

Le statistiche stagionali di Bari e Carrarese

Numeri a confronto: possesso palla medio Carrarese 50,2% contro Bari 47,8%. Toscani più prolifici (38 gol a 30) e con più clean sheet (10 a 6), pugliesi più fallosi ma in crescita al tiro: precisione 40,25% contro 43,05% ospite. Fase difensiva: Bari ha incassato 47 reti, Carrarese 42. Pressing: PPDA 11,3 per gli ospiti (più aggressivi), 12,8 per i biancorossi. Corner a favore: 171 a 106 per i gialloblù.

Focus sui singoli: nel Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini con 8 gol; miglior uomo-assist Mehdi Dorval (5). Più ammonito Kevin Piscopo (6), espulsi di stagione Andrea Meroni e Dimitrios Nikolaou (1 a testa). Tra i pali Michele Cerofolini ha collezionato 6 clean sheet. Nella Carrarese guida la classifica marcatori Fabio Abiuso (9) e il miglior assistman è Simone Zanon (5); più ammonito Julián Illanes (13), un rosso per Abiuso. In porta spicca Marco Bleve con 10 clean sheet.

Bari Carrarese Partite giocate 31 31 Numero di partite vinte 7 8 Numero di partite perse 14 11 Numero di partite pareggiate 10 12 Gol totali segnati 30 38 Gol totali subiti 47 42 Clean sheet 6 10 Percentuale possesso palla 47,8 50,2 Tiri nello specchio 95 127 Percentuale di tiri in porta 40,25 43,05 PPDA (pressione) 12,8 11,3 Numero totale di cartellini gialli 61 72 Numero totale di cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Moncini 8 Abiuso 9 Top assistman Dorval 5 Zanon 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Bari-Carrarese e a che ora inizia? Domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Bari-Carrarese? Allo Stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Carrarese? L’arbitro è Daniele Perenzoni, assistenti Galimberti e Rinaldi; IV uomo Turrini; VAR Prontera; AVAR Rutella.