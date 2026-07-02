Bari, Castori dice no a Marino e per la panchina c’è l’ex Napoli. Rebus ritiro, la protesta non si ferma

Castori rifiuta la proposta di Marino e il Bari resta ancora senza allenatore e direttore sportivo. Tifosi contro la famiglia De Laurentiis: “Cosa andiamo a fare in ritiro?”

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Tutti i segnali volgevano verso il sì, invece Fabrizio Castori ha rifiutato l’offerta di Pierpaolo Marino. Il matrimonio con l’esperto ex allenatore del Südtirol e specialista delle promozioni non si farà, per cui il dg del Bari dovrà andare alla ricerca di un altro tecnico. Mentre spunta il profilo di un ex Napoli, la protesta dei tifosi non si placa. A meno di due settimane dal ritiro di Roccaraso, infatti, la programmazione della prossima stagione in Serie C è ancora in alto mare.

Bari, tutto da rifare: Castori rifiuta la proposta di Marino

Il nodo panchina sembrava ormai sciolto, ma la pista Castori si è raffreddata per scelta del 71enne allenatore di San Severino Marche, poco allettato dalla prospettiva di ripartire dalla Serie C. Altro giro, altra corsa: il Bari è costretto a riaprire la caccia, consapevole che il ritiro è ormai alle porte.

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Spunta un ex Napoli per la panchina: le ipotesi

Marino sfoglia la margherita con l’obiettivo di individuare il nome giusto per centrare la promozione in B al primo tentativo. Mimmo Toscano, uno che sa come si approda tra i cadetti, è seguito da tempo, anche se finora la trattativa non è mai davvero decollata. L’ultima idea porta a Totò Aronica, che con il dirigente irpino ha già condiviso un’esperienza a Napoli, seppur da calciatore. Confermato dal Trapani in Serie D, la permanenza del tecnico in Sicilia è tutt’altro che scontata, soprattutto alla luce della corte del Bari. Sullo sfondo anche i nomi di Federico Coppitelli, che ha ben figurato alla guida della Casertana, e dell’ex Padova Matteo Andreoletti.

Rebus ritiro: al Bari mancano allenatore, ds e calciatori

Dal 14 al 29 luglio il Bari di Luigi De Laurentiis partirà alla volta di Roccaraso per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Ma sono ancora tanti i punti interrogativi che preoccupano i tifosi: Marino non ha ancora trovato l’allenatore e neppure il direttore sportivo che dovrà occuparsi del mercato. Intanto la rosa si sta svuotando dopo gli ultimi addii, come quelli di Pucino e Bellomo. Altri partiranno a breve: Moncini è destinato a firmare per il Vicenza; Dorval, Verreth e Maggiore difficilmente accetteranno di giocare in Serie C. Il ritiro è imminente, ma le incognite restano pesanti.

Bari, la protesta dei tifosi contro De Laurentiis non si ferma

Il no di Castori e i dubbi sul futuro acuiscono il malcontento della piazza barese, che da tempo si è schierata contro la proprietà rappresentata dalla famiglia De Laurentiis. “Al peggio non c’è mai fine. Ma senza un ds e senza un allenatore cosa vuoi programmare? Cosa vai a fare in ritiro se non hai la squadra?”, critica Alessandro su Facebook. “Con la venuta dei De Laurentiis a Bari il calcio è morto”, sentenzia Nico. “Disinteresse e disaffezione totale”, commenta Michele. Stefano chiude il discorso con una considerazione amara: “Siamo diventati la barzelletta d’Italia”.