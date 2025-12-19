Bari-Catanzaro 19 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

La 17a giornata della Serie B 2025-26 propone Bari–Catanzaro venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:30 allo stadio San Nicola di Bari. I biancorossi sono 14° con 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 14 gol fatti, 25 subiti), i giallorossi 7° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 22 gol segnati, 18 incassati). Sfida tra obiettivi diversi: Bari a caccia di ossigeno salvezza, Catanzaro lanciato in zona playoff. In casa il Bari ha raccolto 12 punti (3-3-1, 9-7), mentre il Catanzaro fuori ha fatto 9 punti (2-3-2, 8-7): equilibrio e dettagli faranno la differenza al San Nicola.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bari-Catanzaro
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Bari e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Bari in difficoltà: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque lo tengono in zona medio-bassa. Il Catanzaro arriva con slancio: tre successi di fila hanno rilanciato le ambizioni playoff. Attenzione ai finali: i calabresi spesso colpiscono nella ripresa, mentre i pugliesi faticano a capitalizzare.
- Bari
- Bari-Frosinone 2-3
- Empoli-Bari 5-0
- Juve Stabia-Bari 0-0
- Bari-Pescara 1-1
- Südtirol-Bari 0-0
- Catanzaro
- Empoli-Catanzaro 1-0
- Catanzaro-Pescara 3-3
- Catanzaro-Virtus Entella 3-2
- Modena-Catanzaro 1-2
- Catanzaro-Avellino 1-0
L’arbitro di Bari-Catanzaro
Al San Nicola dirige il signor Antonio Rapuano di Rimini. In questa stagione ha arbitrato 6 gare di Serie B: 1 rigore concesso, 26 ammonizioni e nessun rosso, per una media di 4,3 cartellini gialli a partita. Fischio esperto, gestione rigorosa dei duelli (190 falli sanzionati) e buon dialogo con il VAR.
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: ROSSI L. – CEOLIN
- IV: MASTRODOMENICO
- VAR: VOLPI
- AVAR: MERAVIGLIA
Statistiche interessanti
Match dal sapore classico, con una tradizione che racconta di grande equilibrio e tanti pareggi. Il Catanzaro ha uno storico prolifico al San Nicola e in generale lontano da casa trova spesso la via del gol. Il Bari vive un periodo complicato ma ha mostrato coesione difensiva in casa e capacità di rimanere in partita. Occhi puntati su Alphadjo Cissè, gioiello classe 2006 già in doppia cifra stagionale tra A e B, e su Riccardo Pagano, centrocampista che crea tanto e calcia spesso, alla ricerca del primo sigillo. Il momento d’oro dei giallorossi – tre vittorie consecutive – si scontra con l’urgenza dei biancorossi di invertire il trend. Possesso e qualità palla a terra per i calabresi, densità e corsa per i pugliesi: ritmo, transizioni e palle inattive potrebbero indirizzare l’esito.
- Tradizione di equilibrio: tante “X” tra Bari e Catanzaro, con i calabresi che hanno pareggiato raramente più contro altre avversarie storiche.
- Catanzaro spesso pericoloso al San Nicola: diversi gol in esterna contro i biancorossi e più di un colpo corsaro in archivio.
- Bari a secco di vittorie da inizio novembre: serie negativa fatta di pareggi e scivoloni, da spezzare proprio davanti al pubblico di casa.
- Catanzaro in striscia: tre successi consecutivi, non accadeva da decenni. Spinta morale e fiducia ai massimi.
- Produzione offensiva: il Bari ha segnato fin qui poco, mentre i giallorossi convertono con maggiore cinismo le occasioni.
- Focus uomini chiave: Pagano crea e tira senza rete all’attivo, Cissè è l’arma giovane e letale che spacca le partite.
Le statistiche stagionali di Bari e Catanzaro
Numeri alla mano: possesso più alto per il Catanzaro (55,3% vs 50,1%) e maggiore precisione al tiro (43,6% contro 34,7%). I giallorossi segnano di più (22-14) e subiscono meno (18-25). Il Bari tiene botta nelle clean sheet (4 a 4) e cerca concretezza nelle ripartenze; gli ospiti pressano meglio (PPDA 11,6 vs 13,7) e concedono meno tiri complessivi (188 vs 253).
Sul piano dei singoli: per il Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (5), uomo assist Lorenzo Dickmann (3); più ammonito Gaetano Castrovilli (4), rossi: Dimitrios Nikolaou (1) e Andrea Meroni (1, per doppia ammonizione). Tra i pali Michele Cerofolini conta 4 clean sheet. Per il Catanzaro, guida l’attacco Alphadjo Cissè (6), top assist Simone Pontisso (4); più ammonito Nicolò Brighenti (5), nessun espulso registrato finora. In porta Mirko Pigliacelli a quota 4 clean sheet.
|Bari
|Catanzaro
|Partite giocate
|16
|16
|Vittorie
|3
|6
|Pareggi
|7
|7
|Sconfitte
|6
|3
|Gol segnati
|14
|22
|Gol subiti
|25
|18
|Possesso palla %
|50,1
|55,3
|Tiri in porta
|43
|65
|Precisione al tiro %
|34,7
|43,6
|PPDA (pressione)
|13,7
|11,6
|Clean sheet
|4
|4
|Cartellini gialli
|32
|40
|Cartellini rossi
|2
|0
|Capocannoniere
|Moncini 5
|Cissè 6
|Top assistman
|Dickmann 3
|Pontisso 4
|Portiere (clean sheet)
|Cerofolini 4
|Pigliacelli 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Bari-Catanzaro?
-
Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Bari-Catanzaro?
-
Allo Stadio San Nicola di Bari.
- Chi è l’arbitro di Bari-Catanzaro?
-
Il direttore di gara è Antonio Rapuano (assistenti Rossi L. e Ceolin; IV Mastrodomencio; VAR Volpi; AVAR Meraviglia).
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.