Bari-Catanzaro 19 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Bari-Catanzaro

La 17a giornata della Serie B 2025-26 propone Bari–Catanzaro venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:30 allo stadio San Nicola di Bari. I biancorossi sono 14° con 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 14 gol fatti, 25 subiti), i giallorossi 7° con 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 22 gol segnati, 18 incassati). Sfida tra obiettivi diversi: Bari a caccia di ossigeno salvezza, Catanzaro lanciato in zona playoff. In casa il Bari ha raccolto 12 punti (3-3-1, 9-7), mentre il Catanzaro fuori ha fatto 9 punti (2-3-2, 8-7): equilibrio e dettagli faranno la differenza al San Nicola.

Le ultime partite giocate

Bari in difficoltà: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque lo tengono in zona medio-bassa. Il Catanzaro arriva con slancio: tre successi di fila hanno rilanciato le ambizioni playoff. Attenzione ai finali: i calabresi spesso colpiscono nella ripresa, mentre i pugliesi faticano a capitalizzare.

Bari

Bari-Frosinone 2-3

Empoli-Bari 5-0

Juve Stabia-Bari 0-0

Bari-Pescara 1-1

Südtirol-Bari 0-0

Catanzaro

Empoli-Catanzaro 1-0

Catanzaro-Pescara 3-3

Catanzaro-Virtus Entella 3-2

Modena-Catanzaro 1-2

Catanzaro-Avellino 1-0

L’arbitro di Bari-Catanzaro

Al San Nicola dirige il signor Antonio Rapuano di Rimini. In questa stagione ha arbitrato 6 gare di Serie B: 1 rigore concesso, 26 ammonizioni e nessun rosso, per una media di 4,3 cartellini gialli a partita. Fischio esperto, gestione rigorosa dei duelli (190 falli sanzionati) e buon dialogo con il VAR.

Arbitro : RAPUANO

: Assistenti : ROSSI L. – CEOLIN

: ROSSI L. – CEOLIN IV : MASTRODOMENICO

: MASTRODOMENICO VAR : VOLPI

: VOLPI AVAR: MERAVIGLIA

Statistiche interessanti

Match dal sapore classico, con una tradizione che racconta di grande equilibrio e tanti pareggi. Il Catanzaro ha uno storico prolifico al San Nicola e in generale lontano da casa trova spesso la via del gol. Il Bari vive un periodo complicato ma ha mostrato coesione difensiva in casa e capacità di rimanere in partita. Occhi puntati su Alphadjo Cissè, gioiello classe 2006 già in doppia cifra stagionale tra A e B, e su Riccardo Pagano, centrocampista che crea tanto e calcia spesso, alla ricerca del primo sigillo. Il momento d’oro dei giallorossi – tre vittorie consecutive – si scontra con l’urgenza dei biancorossi di invertire il trend. Possesso e qualità palla a terra per i calabresi, densità e corsa per i pugliesi: ritmo, transizioni e palle inattive potrebbero indirizzare l’esito.

Tradizione di equilibrio: tante “X” tra Bari e Catanzaro , con i calabresi che hanno pareggiato raramente più contro altre avversarie storiche.

e , con i calabresi che hanno pareggiato raramente più contro altre avversarie storiche. Catanzaro spesso pericoloso al San Nicola : diversi gol in esterna contro i biancorossi e più di un colpo corsaro in archivio.

spesso pericoloso al : diversi gol in esterna contro i biancorossi e più di un colpo corsaro in archivio. Bari a secco di vittorie da inizio novembre: serie negativa fatta di pareggi e scivoloni, da spezzare proprio davanti al pubblico di casa.

a secco di vittorie da inizio novembre: serie negativa fatta di pareggi e scivoloni, da spezzare proprio davanti al pubblico di casa. Catanzaro in striscia: tre successi consecutivi, non accadeva da decenni. Spinta morale e fiducia ai massimi.

in striscia: tre successi consecutivi, non accadeva da decenni. Spinta morale e fiducia ai massimi. Produzione offensiva: il Bari ha segnato fin qui poco, mentre i giallorossi convertono con maggiore cinismo le occasioni.

ha segnato fin qui poco, mentre i giallorossi convertono con maggiore cinismo le occasioni. Focus uomini chiave: Pagano crea e tira senza rete all’attivo, Cissè è l’arma giovane e letale che spacca le partite.

Le statistiche stagionali di Bari e Catanzaro

Numeri alla mano: possesso più alto per il Catanzaro (55,3% vs 50,1%) e maggiore precisione al tiro (43,6% contro 34,7%). I giallorossi segnano di più (22-14) e subiscono meno (18-25). Il Bari tiene botta nelle clean sheet (4 a 4) e cerca concretezza nelle ripartenze; gli ospiti pressano meglio (PPDA 11,6 vs 13,7) e concedono meno tiri complessivi (188 vs 253).

Sul piano dei singoli: per il Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (5), uomo assist Lorenzo Dickmann (3); più ammonito Gaetano Castrovilli (4), rossi: Dimitrios Nikolaou (1) e Andrea Meroni (1, per doppia ammonizione). Tra i pali Michele Cerofolini conta 4 clean sheet. Per il Catanzaro, guida l’attacco Alphadjo Cissè (6), top assist Simone Pontisso (4); più ammonito Nicolò Brighenti (5), nessun espulso registrato finora. In porta Mirko Pigliacelli a quota 4 clean sheet.

Bari Catanzaro Partite giocate 16 16 Vittorie 3 6 Pareggi 7 7 Sconfitte 6 3 Gol segnati 14 22 Gol subiti 25 18 Possesso palla % 50,1 55,3 Tiri in porta 43 65 Precisione al tiro % 34,7 43,6 PPDA (pressione) 13,7 11,6 Clean sheet 4 4 Cartellini gialli 32 40 Cartellini rossi 2 0 Capocannoniere Moncini 5 Cissè 6 Top assistman Dickmann 3 Pontisso 4 Portiere (clean sheet) Cerofolini 4 Pigliacelli 4

FAQ Quando si gioca Bari-Catanzaro? Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20:30. Dove si gioca Bari-Catanzaro? Allo Stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Catanzaro? Il direttore di gara è Antonio Rapuano (assistenti Rossi L. e Ceolin; IV Mastrodomencio; VAR Volpi; AVAR Meraviglia).