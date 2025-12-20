Bari-Catanzaro, moviola: i dubbi sul rigore al 92’ ma c’era un altro penalty in avvio, coro amaro per De Laurentiis

La prova dell’arbitro Antonio Rapuano al San Nicola nell’anticipo di serie B analizzato al microscopio, il fischietto di Rimini ne ha ammoniti 4

Antonio Rapuano, la scelta di Rocchi per Bari-Catanzaro, è stato il primo direttore di gara riminese ad arbitrare in serie A. Laureato in Economia, 39 anni da compiere il prossimo 10 aprile, Rapuano è figlio d’arte: suo padre, già maresciallo dell’Aeronatica, è stato arbitro, assistente di gara in serie B. E’ un arbitro di indubbia esperienza, al nono anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se l’anno scorso è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. In stagione ha finora arbitrato in A solo Verona-Juve e Fiorentina-Lecce ma vediamo come se l’è cavata al San Nicola.

I precedenti di Rapuano con le due squadre

Cinque erano i precedenti con i galletti (una vittoria dei pugliesi, due pari e due ko), 4 con i giallorossi (un successo, due pareggi e una sconfitta). Nel 2024/2025 ha diretto un Bari-Catanzaro finito 3-3.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Ceolini con Mastrodomenico IV uomo, Volpi al Var e Meraviglia all’AVar, l’arbitro ha ammonito Favasuli, Nikolau, Brighenti, Rispoli.

Bari-Catanzaro, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ Pittarello finisce giù in area di rigore a contatto con Verreth. Tutto regolare secondo l’arbitro. Al 30′ segna il Catanzaro con Pontisso, rete valida. Primo giallo al 46′, è per Favasuli per un fallo ai danni di Dickmann. Regolare al 49′ il raddoppio di Antonini. Al 77′ ammonito Nikolaou per aver travolto Liberali. All’82’ giallo a Brighenti per perdite di tempo. All’86 ammonito Rispoli per un fallo tattico speso ai danni di Bellomo.

Al 92′ Liberali stende in area Maggiore, per l’arbitro è rigore e dal dischetto segna Bellomo. Dopo 5′ di recupero finisce 2-1 per il Catanzaro tra i fischi dei tifosi del Bari con la Curva Nord che ironicamente canta: “De Laurentiis portaci in Europa”.