Bari-Cesena 2 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Bari-Cesena è il match dell’11a giornata di Serie B 2025-26, in programma allo stadio San Nicola di Bari domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00. Il Bari arriva da 9 gare con 9 punti ed è 16° in classifica (bilancio: 2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte; gol fatti 9, subiti 15). Il Cesena ha disputato 10 partite, è 3° con 20 punti (bilancio: 6 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; reti all’attivo 16, al passivo 12). Trend opposti anche nei parziali: in casa i pugliesi hanno raccolto 8 punti, mentre i romagnoli in trasferta sono brillanti con 15 punti in 6 gare.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bari-Cesena
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Bari e Cesena
Le ultime partite giocate
Bari e Cesena arrivano alla sfida con inerzie diverse: i pugliesi hanno messo insieme 8 punti nelle ultime cinque, i romagnoli 9, risalendo forte grazie a tre successi consecutivi.
|Bari
|x
|x
|ok
|ko
|ok
|Cesena
|ko
|ko
|ok
|ok
|ok
Questo il dettaglio dei risultati:
- Bari
Bari-Sampdoria 1-1; Virtus Entella-Bari 2-2; Bari-Calcio Padova 2-1; Reggiana-Bari 3-1; Bari-Mantova 1-0.
- Cesena
Frosinone-Cesena 3-1; Cesena-Reggiana 1-2; Spezia-Cesena 1-2; Südtirol-Cesena 0-1; Cesena-Carrarese 2-1.
L’arbitro di Bari-Cesena
Arbitra Bari-Cesena il signor Francesco Fourneau, con assistenti Bitonti ed Emmanuele; IV ufficiale Ursini; al VAR Giua e AVAR Ghersini. In questa stagione di Serie B, Fourneau ha diretto 2 gare: 51 falli fischiati, 7 fuorigioco, nessun rigore assegnato; 7 cartellini gialli e 0 rossi, per una media di 3,5 ammonizioni a partita (circa 7,2 falli per ogni cartellino).
- Arbitro: Fourneau
- Assistenti: Bitonti – Emmanuele
- IV: Ursini
- VAR: Giua
- AVAR: Ghersini
Informazioni interessanti sul match
Una rivalità che si rinnova: il Bari ha invertito la tendenza degli scontri diretti contro il Cesena, costruendo una lunga striscia positiva dopo anni complicati. Al San Nicola i Galletti hanno ritrovato solidità e potrebbero allungare una serie casalinga già convincente, mentre i bianconeri arrivano con il vento in poppa grazie a un filotto che profuma d’alta classifica. Occhi su due protagonisti: il terzino goleador Mehdi Dorval, vicino a un traguardo personale e già decisivo in passato contro i romagnoli, e il bomber Cristian Shpendi, in piena fiducia e pronto a incidere ancora. Nei trend storici, spiccano le ultime tre vittorie interne dei pugliesi contro il Cesena e un equilibrio generale che però premia il Bari nelle sfide più recenti. In palio, punti pesanti per i padroni di casa e l’aggancio al vertice per gli ospiti, che lontano da casa viaggiano forte: il contesto perfetto per una gara densa di duelli, ritmo e episodi su palla inattiva.
- Dopo quattro ko di fila in B, il Bari è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide con il Cesena (5 vittorie, 8 pareggi); unico successo romagnolo nel periodo nel 2013.
- Al San Nicola il Bari ha vinto gli ultimi tre confronti con il Cesena, parziale totale 6-1: una serie casalinga record per i pugliesi contro i bianconeri.
- Dopo l’1-0 al Mantova, il Bari può centrare due successi di fila in campionato per la prima volta da novembre 2024; due vittorie con clean sheet mancano da settembre 2024.
- I Galletti hanno vinto le ultime due in casa: il tris interno in B non si vede dal 2018. Possibile anche partire con 5 gare casalinghe senza sconfitte come accaduto di recente.
- Il Cesena sogna il poker: dopo Spezia, Südtirol e Carrarese, i bianconeri possono infilare quattro vittorie consecutive in B per la prima volta dal 2014.
- Mehdi Dorval segnò l’ultimo gol interno in B proprio contro il Cesena: con 5 gol e 5 assist dalla scorsa stagione è tra i difensori più produttivi del torneo, vicino alla sua 100ª presenza.
- Cristian Shpendi è il miglior marcatore del Cesena (4 reti): va a segno da due gare di fila e punta a una nuova serie di almeno tre partite consecutive.
Le statistiche stagionali di Bari e Cesena
Numeri a confronto: il Bari tiene il 47,3% di possesso e ha realizzato 9 reti in 9 partite (conversione 12,33%), con 27 tiri nello specchio e 1 clean sheet, ma 15 gol subiti (1,67 a gara). Il Cesena viaggia a 48,2% di possesso, ha segnato 16 reti in 10 gare (conversione 17,78%), 35 tiri in porta e una porta inviolata; difesa più solida con 12 gol incassati (1,2 a gara). Disciplina: 16 gialli per i pugliesi, 19 per i romagnoli. I leader? Gabriele Moncini (5 gol) e Cristian Shpendi (4) davanti, regìa creativa di Lorenzo Dickmann (2 assist) e Tommaso Berti (4).
|Bari
|Cesena
|Partite giocate
|9
|10
|Numero di partite vinte
|2
|6
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|2
|Gol totali segnati
|9
|16
|Gol totali subiti
|15
|12
|Media gol subiti per partita
|1,7
|1,2
|Percentuale possesso palla
|47,3
|48,2
|Tiri nello specchio della porta
|27
|35
|Percentuale di tiri in porta
|36,99
|38,89
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|19
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Gabriele Moncini 5
|Cristian Shpendi 4
|Top assistman
|Lorenzo Dickmann 2
|Tommaso Berti 4
|Giocatore più falloso
|Lorenzo Dickmann 15
|Cristian Shpendi 24
|Giocatore più presente
|Lorenzo Dickmann 9
|Giovanni Zaro 10
|Giocatore con più minuti
|Lorenzo Dickmann 810
|Giovanni Zaro 900
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Bari-Cesena e a che ora?
-
Domenica 2 novembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 15:00.
- Dove si gioca Bari-Cesena?
-
Allo stadio San Nicola di Bari.
- Chi è l’arbitro di Bari-Cesena?
-
L’arbitro è Francesco Fourneau; assistenti Bitonti ed Emmanuele, IV Ursini, VAR Giua, AVAR Ghersini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.