Bari e Modena prendono il volo

L'ottava giornata di serie D non è stata senza sorprese. Bari (girone I) e Modena (girone D) hanno vinto in trasferta, rispettivamente sul campo dell'Acireale (3-1) e del Fanfulla (2-1), ma tra le big c'è chi ha rallentato vistosamente. Come il Cesena (girone F), che ha perso in casa con la Recanatese (0-1). Reti inviolate per l'Avellino (girone G) sul terreno del Monterosi.

Nel girone A il Lecco strapazza la Fezzanese (5-0) e prende il comando, nel girone B vincono Mantova e Como ma non il Rezzato (2-2 in casa con il Villa d'Almé).

SPORTAL.IT | 05-11-2018 13:00