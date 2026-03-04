Bari–Empoli 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Bari-Empoli

Bari e Empoli si affrontano per la 28a giornata della Serie B 2025-26 mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:00 al San Nicola di Bari. Sfida calda in chiave salvezza: i biancorossi sono 19° con 25 punti in 27 gare (5 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 23 gol fatti, 39 subiti), mentre i toscani occupano il 12° posto a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte; 33 gol segnati, 37 incassati). Il Bari cerca ossigeno davanti al suo pubblico, l’Empoli vuole consolidare la classifica e restare agganciato al treno playoff. Partita dal peso specifico notevole, dove cinismo sotto porta e solidità difensiva potrebbero fare la differenza.

Le ultime partite giocate

Bari in altalena ma rinfrancato dal colpo esterno: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. In casa, però, i biancorossi hanno faticato a trovare continuità. L’Empoli è reduce da due ko e tre pareggi consecutivi: fase di equilibrio, con segnali di crescita in trasferta.

Nelle ultime 5 giornate: Bari 5 punti, Empoli 3 punti.

Nelle ultime 5 giornate: Bari 5 punti, Empoli 3 punti. Dettaglio risultati:

Bari

Mantova–Bari 2-1; Bari–Spezia 0-0; Bari–Südtirol 1-2; Calcio Padova–Bari 1-1; Sampdoria–Bari 0-2

Empoli

Palermo–Empoli 3-2; Empoli–Juve Stabia 1-2; Empoli–Reggiana 1-1; Frosinone–Empoli 2-2; Empoli–Cesena 1-1

L’arbitro di Bari-Empoli

La partita del San Nicola sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistenti: Scarpa e Pistarelli; IV ufficiale Silvestri. Al VAR Di Paolo, AVAR Di Vuolo. Nel 2025/26 la direttrice di gara ha arbitrato 9 incontri: 47 ammonizioni, 1 espulsione e nessun rigore fischiato (media 5,3 cartellini a partita).

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ferrieri Caputi Assistenti: Scarpa – Pistarelli

Scarpa – Pistarelli IV: Silvestri

Silvestri VAR: Di Paolo

Di Paolo AVAR: Di Vuolo

Informazioni interessanti sul match

Duel da storia affascinante e tendenza recente chiara: l’Empoli arriva al San Nicola con il vento dei precedenti a favore, mentre il Bari cerca uno scatto d’orgoglio per invertire la rotta in casa. Le statistiche raccontano un quadro in equilibrio: ospiti inclini al pareggio lontano da casa e biancorossi alla ricerca di gol davanti ai propri tifosi. Ci sono incroci romantici e uomini chiave: Gabriele Moncini, miglior marcatore biancorosso, ha scritto pagine importanti della sua B anche contro i toscani; dall’altra parte Stiven Shpendi ha acceso l’attacco azzurro con una doppietta recente e ha già colpito all’andata. Sullo sfondo, una curiosità: l’Empoli insegue una mini-striscia contro il Bari che sarebbe da ricordare, mentre i galletti vogliono sfatare un tabù casalingo che dura troppo. Ritmo, attenzione sulle palle inattive e precisione al tiro: saranno questi i dettagli a orientare una sfida che promette tensione agonistica fino all’ultimo minuto.

L’ Empoli insegue il quarto successo consecutivo in B contro il Bari ; in passato ha centrato l’en‑plein andata/ritorno solo nel 2017/18.

insegue il quarto successo consecutivo in B contro il ; in passato ha centrato l’en‑plein andata/ritorno solo nel 2017/18. Dopo 7 precedenti interni senza ko, il Bari ha perso 2 delle ultime 3 in casa con l’ Empoli (incluso il 4-0 del gennaio 2018): rischio di seconda sconfitta interna di fila contro i toscani.

ha perso 2 delle ultime 3 in casa con l’ (incluso il 4-0 del gennaio 2018): rischio di seconda sconfitta interna di fila contro i toscani. Biancorossi a secco in 3 delle ultime 4 casalinghe del girone di ritorno: stessa quota di gare interne senza gol messa insieme nelle precedenti 28 complessive.

L’ Empoli ha pareggiato a Frosinone: potrebbe impattare due trasferte di fila in B per la prima volta dal filotto del 2021 targato Dionisi.

ha pareggiato a Frosinone: potrebbe impattare due trasferte di fila in B per la prima volta dal filotto del 2021 targato Dionisi. Il Bari viene dal 2-0 di Marassi con la Sampdoria : caccia al bis di vittorie come tra ottobre e novembre, allora con porta inviolata in entrambi i match.

viene dal 2-0 di Marassi con la : caccia al bis di vittorie come tra ottobre e novembre, allora con porta inviolata in entrambi i match. Gabriele Moncini (7 gol) siglò la sua prima rete in B contro l’ Empoli nel 2017 con il Cesena : da allora 65 centri, meglio solo Coda, Mancuso, Iemmello e Donnarumma tra gli italiani.

(7 gol) siglò la sua prima rete in B contro l’ nel 2017 con il : da allora 65 centri, meglio solo Coda, Mancuso, Iemmello e Donnarumma tra gli italiani. Stiven Shpendi arriva da una doppietta esterna: punta a segnare in due trasferte consecutive per la prima volta. Ha già colpito il Bari all’andata.

Le statistiche stagionali di Bari ed Empoli

Numeri vicini in possesso (47,9% Bari vs 47,6% Empoli) ma resa offensiva più corposa per gli azzurri: 33 gol fatti contro 23, precisione al tiro 44,6% vs 39,0% e conversione 13,6% vs 11,2%. Difese quasi allineate (39 gol subiti Bari, 37 Empoli), clean sheet 6 a testa. Pressione leggermente più alta dei toscani (PPDA 11,6 contro 12,5). Nei volumi: Empoli più produttivo (242 tiri, 108 nello specchio) del Bari (205 tiri, 80 in porta).

Giocatori: per il Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (7), assist-man Mehdi Dorval e Lorenzo Dickmann (3). Più ammonito: Kevin Piscopo (6); rossi: Andrea Meroni e Dimitrios Nikolaou (1). In porta Michele Cerofolini a quota 6 clean sheet. Per l’Empoli guida la classifica marcatori Stiven Shpendi (9), uomo-assist Salvatore Elia (7). Tra i più sanzionati Gabriele Guarino, Gerard Yepes e Luca Magnino (5 gialli). Espulsi diversi giocatori con 1 rosso. Tra i pali Andrea Fulignati con 6 clean sheet.

Bari Empoli Partite giocate 27 27 Vittorie 5 7 Pareggi 10 10 Sconfitte 12 10 Gol fatti 23 33 Gol subiti 39 37 Possesso palla (%) 47,9 47,6 Tiri totali 205 242 Tiri in porta 80 108 Precisione al tiro (%) 39,0 44,6 Conversione tiri in gol (%) 11,2 13,6 Clean sheet 6 6 Cartellini gialli 53 55 Cartellini rossi 2 4 PPDA (pressione) 12,5 11,6

FAQ Quando e a che ora si gioca Bari-Empoli? Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Bari-Empoli? Allo stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Empoli? Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistenti: Scarpa e Pistarelli; IV uomo Silvestri; VAR Di Paolo; AVAR Di Vuolo.