Bari-Frosinone, moviola: arbitro e Var si accaniscono sui pugliesi, tre casi che fanno scalpore

La prova dell’arbitro Perri al San Nicola nella quattordicesima giornata di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto romano ne ha ammoniti cinque

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mario Perri, l’arbitro designato per Bari-Frosinone, è laureato in Ingegneria aerospaziale e il 5 settembre di due anni fa è stato premiato, al termine del Memorial “Vincenzo Orlandini 2023”, nella festa più importante della Sezione AIA di Roma 1 “Generoso Dattilo”. Un ambito riconoscimento che viene assegnato a coloro che si sono distinti per meriti associativi e tecnici nel corso delle ultime stagioni sportive. Perri è un arbitro che da 27 settembre 2020, quasi 4 anni, è arbitro professionista. La sua prima gara è stata Lucchese-Pergolettese 3-3 del campionato di serie C girone A. In questa stagione in Serie B l’arbitro Perri aveva diretto 5 gare: 1 rigore assegnato, 26 ammonizioni, nessuna espulsione e 144 falli sanzionati (media 5,2 cartellini per partita). ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto romano.

I precedenti di Perri con le due squadre

Per Perri è stata la prima volta in assoluto sia con i galletti che con i ciociari

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Miniutti con Allegretta IV uomo, Marini al Var e Di Vuolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Vicari, Dickmann, Oyono, Bracaglia, Monterisi.

Bari-Frosinone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ spizzata di testa di Gytkjaer per Pagano che porta il Bari avanti ma dopo il controllo in sala VAR si è ravvisata la posizione irregolare del centrocampista biancorosso. Al 20′ Castrovilli serve Moncini che in area sfida Koné sullo stretto ma non lo riesce a superare. I giocatori reclamano per un tocco di mano del centrocampista dei ciociari. Primo giallo al 34′, è per Vicari per fallo su Raimondo. Al 42′ il Frosinone si porta sul 3-1: Dickmann, forse spinto, si fa soffiare il pallone in area di rigore. Antonucci tocca debolmente col tacco di fatto servendo Ghedjemis che segna. Nell’occasione viene ammonito Dickmann-

Al 47′ giallo per Oyono dopo un fallo su Dickmann. Al 69′ Bracaglia allarga il braccio per fermare Partipilo e viene ammonito. Giallo anche per Monterisi all’87’. Dopo 7′ di recupero finisce col successo per 3-2 a favore dei ciociari.