Bari-Grosso, ora è proprio finita

Dieci giorni dopo la fine dell’avventura ai playoff, al termine della gara persa contro il Cittadella nel turno preliminare, il Bari e Fabio Grosso separano ufficialmente le rispettive strade. Il tecnico abruzzese ha infatti rescisso il contratto che lo legava al club biancorosso fino al 30 giugno 2019: "FC Bari 1908 comunica di aver risolto il contratto con il tecnico Fabio Grosso. La società ringrazia il sig. Grosso e il suo staff per il lavoro fin qui svolto" si legge nel comunicato del Bari.

Grosso, che sulla panchina biancorossa ha debuttato come allenatore di Serie B dopo gli anni alla guida della Primavera della Juventus, aveva concluso il campionato al 5° posto, diventato poi sesto, proprio alle spalle del Cittadella, per la penalizzazione di due punti inflitta alla società a campionato finito per irregolarità amministrative.

SPORTAL.IT | 18-06-2018 21:05