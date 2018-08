Bari in C, De Laurentiis non molla

L’Ssc Bari viaggia verso l'iscrizione alla prossima Serie D. Ma non è ancora sicuro di disputarla. Dopo aver ridato vita al calcio nel capoluogo pugliese, a seguito della mancata iscrizione alla Serie B, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole infatti ancora arrendersi a veder sfumare il sogno di “saltare” una categoria per meriti sportivi.

Nella giornata di martedì De Laurentiis, accompagnato dal figlio Luigi, nominato presidente del Bari, ha incontrato il presidente del Coni Giovanni Malagò e il sindaco di Bari Antonio Decaaro, per provare a capire i margini di manovra per iscrivere la società alla Serie C, come successo al Napoli nel 2004, sfruttando però l’ora decaduto Lodo Petrucci. Le stesse Leghe di Serie C e D si sono opposte fermamente al progetto, nonostante in terza serie manchino quattro squadre per raggiungere le 60 formazioni iscritte. La battaglia continua…

SPORTAL.IT | 08-08-2018 00:00