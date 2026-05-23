Bari in C: esplode la rabbia dei tifosi contro De Laurentiis, l'accusa del tecnico Longo

Dopo la retrocessione in Serie C è arrivata una durissima contestazione dei tifosi del Bari al presidente De Laurentiis. Il club pugliese sprofonda in una crisi totale

Otto anni di presidenza a Bari, una promozione sfiorata nel 2023 (nello stesso momento magico in cui il Napoli di De Laurentiis padre stava per vincere il terzo scudetto) e poi il tracollo finale con due stagioni disastrose. Il club pugliese è stato retrocesso in Serie C, dopo il pareggio senza reti fuori casa contro il Sudtirol nei playout di Serie B, e il tifo organizzato è esploso con durissime contestazioni. E, poco prima del fischio finale, Luigi De Laurentiis è scappato dagli spalti del Druso per evitare il peggio.

Moreno Longo critica il mercato fatto dalla società

Dopo lo 0-0 anche nel ritorno del playout contro il Sudtirol, il Bari è ufficialmente retrocesso in Serie C. Al termine della partita Moreno Longo ha commentato senza nascondere l’amarezza: “C’è poco da dire, vorrei solo chiedere scusa a tutte quelle persone che riponevano in me la fiducia per salvare il Bari. Vorrei scusarmi con loro, con tutti i tifosi che non ci hanno fatto mancare il loro apporto. Purtroppo non ci sono riuscito”.

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E poi sulle responsabilità di quanto accaduto ha aggiunto: “Sono venuto qui per prendermi le mie responsabilità, ma voglio sottolineare che sotto la mia gestione il Bari ha girato a un ritmo di nono posto. Non si possono paragonare i primi 7 mesi con gli ultimi 4 mesi sotto la mia gestione. Abbiamo reso viva una squadra scarica, l’abbiamo resa dignitosa ma oggi questa retrocessione rende tutto vano. Quando sono arrivato mancavano 4/5 giorni alla fine del mercato. Sei giocatori non hanno accettato la destinazione e ci siamo buttati su delle alternative. La scelta dello scorso anno? È stata una decisione presa dalla società, quindi penso che si siano parlati il presidente e il direttore. Ho del rammarico perché avrei preferito partire con questo gruppo dal primo giorno”.

I tifosi attaccano la presidenza De Laurentiis

Dopo la fine di Sudtirol-Bari, i tifosi pugliesi hanno attaccato la società: “Quasi 120 anni di storia umiliati in pochi anni da una presidenza indegna. Il punto più basso mai toccato da una città che vive di calcio, passione e appartenenza. De Laurentiis vattene.”

C’è poi chi scrive: “La tifoseria del Bari è tra le più belle d’Italia: la più presente in Serie B negli ultimi anni, capace di riempire lo stadio e sostenere la squadra anche dopo 17 anni lontani dalla Serie A, con numeri e passione superiori a tante piazze della massima serie. De Laurentiis sei una vergogna.” E ancora: “Eppure questa società è stata ridicolizzata da una gestione senza ambizione, senza rispetto e senza visione. Calciatori mediocri, dirigenza imbarazzante, dichiarazioni fuori luogo e una continua sensazione di essere trattati come una squadra di passaggio. Bari e i baresi meritano rispetto.”

E infine: “Il Bari calcio deve prendere definitivamente le distanze dalla famiglia De Laurentiis, che ha mortificato una delle realtà calcistiche più importanti del Sud Italia.”

Bari in piena crisi dopo la retrocessione

Sui social non si placano gli animi: “Se questa presidenza ha ancora un minimo di dignità, chieda scusa alla città e venda immediatamente la società.” C’è poi chi attacca i tifosi del Bari: “Incredibile come i tifosi del Bari siano convinti di riempire lo stadio quando a malapena riempiono la curva. Quello stadio in 36 anni lo ha riempito più volte Vasco Rossi di loro.”

E ancora: “120anni di storia e il punto più basso sarebbe AdL? Non si ricordano che sono falliti (non retrocessi) con Mataresse nel 2014, nel 2018 vengono esclusi dalla serie B per l’ennesima mancata ricapitalizzazione e ripartono dalla serie D.”

E infine il sostegno da parte di tifosi di altri club: “Da tifoso milanista dispiace vedere il bari in serie c, ricordo che andavo al San Nicola a vedere bari Milan, che peccato, spero che risale subito dove meritano i tifosi e la gente di Bari.”