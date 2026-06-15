Bari, c’è Pierpaolo Marino ma non ancora l’iscrizione: il silenzio di De Laurentiis preoccupa, novità sul San Nicola

Nessuno, a Bari, ha mai davvero creduto all’ipotesi di un ripescaggio in Serie B. Piuttosto, i tifosi sono sempre stati più preoccupati dal silenzio assordante di Luigi De Laurentiis sulla questione stadio, che rischia di mettere a repentaglio l’iscrizione del club in Serie C. A poche ore dalla deadline, e dopo un’affannosa ricerca che ha spinto i biancorossi a bussare alla porta di altri Comuni per trovare ospitalità, si registrano ora novità sul San Nicola.
- Bari, ancora niente iscrizione in Serie C: tifosi preoccupati
- Il silenzio di De Laurentiis, i rischi e Pierpaolo Marino
- Novità sul San Nicola: attesa la decisione del Comune
Bari, ancora niente iscrizione in Serie C: tifosi preoccupati
Tra la piazza e la famiglia De Laurentiis la rottura è totale. Da tempo i tifosi del Bari hanno dato il via a una battaglia contro la multiproprietà e la retrocessione in Serie C non ha fatto altro che acuire il malcontento del popolo biancorosso. Dalla parte dei tifosi si è schierato anche il sindaco Vito Leccese, che ha aperto un braccio di ferro con la società sulla questione San Nicola. Senza indicazione di uno stadio, infatti, il club non può finalizzare l’iscrizione. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per domani, martedì 16 giugno: una vera e propria corsa contro il tempo.
Il silenzio di De Laurentiis, i rischi e Pierpaolo Marino
Senza iscrizione, il Bari sarebbe costretto a ripartire dall’Eccellenza: uno scenario da incubo che nessuno vuole prendere in considerazione. A tal proposito, i tifosi avrebbero voluto ricevere rassicurazioni da Luigi De Laurentiis, ma il silenzio della proprietà contribuisce ad alimentare un clima sempre più teso.
C’è però una possibile buona notizia: per la ripartenza si punta sull’esperienza di un dirigente scafato come Pierpaolo Marino, artefice della scalata dalla Serie C alla Serie A del primo Napoli firmato Aurelio De Laurentiis. La sua esperienza sarebbe una garanzia per correggere gli errori del recente passato e avviare un nuovo ciclo.
Novità sul San Nicola: attesa la decisione del Comune
Arrivano segnali incoraggianti sul fronte San Nicola. A breve, infatti, il sindaco Leccese terrà una conferenza stampa “nella Sala Giunta di Palazzo della Città, per illustrare le valutazioni dell’amministrazione comunale in merito alla richiesta della SSC Bari di rilascio di una lettera di disponibilità per l’utilizzo dello stadio San Nicola, atto necessario per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C”, si legge in una nota. In attesa dell’annuncio ufficiale, le sensazioni appaiono positive. Il Comune dovrebbe concedere lo stadio al Bari, ma ciò comporterebbe anche l’accettazione delle tre condizioni poste dal primo cittadino:
- Un nuovo management con un mandato contrattuale esplicito: non solo guidare la squadra, ma gestire la transizione verso una nuova proprietà.
- Un percorso di advisoring formale, con tempi e regole strutturate, per trovare acquirenti, con un cronoprogramma chiaro e trasparente per il passaggio di proprietà, che si concluda prima del 2028 indipendentemente da eventuali modifiche alle norme federali sulla multiproprietà.
- Un comitato di garanzia, nominato dal Comune, formato da personalità di cui questa città si fida, che costituisca un canale di comunicazione periodico e diretto con il club.