Bari-Juve Stabia 17 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Bari–Juve Stabia accende la 20a giornata di Serie B: si gioca sabato 17 gennaio 2026 alle 19:30 allo Stadio San Nicola di Bari. Per i biancorossi è uno scontro salvezza: 18° posto con 17 punti in 19 gare (3 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte; 16 gol segnati, 29 subiti). Le Vespe sono 9e con 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 21 gol fatti, 22 incassati) e guardano alla zona playoff. Gara dal peso specifico: Bari a caccia di ossigeno, Juve Stabia per consolidare ambizioni.
Le ultime partite giocate
Bari in difficoltà di risultati ma con qualche segnale di solidità, mentre la Juve Stabia viaggia con passo più regolare: due successi, due pari e una sconfitta nelle ultime cinque. I pugliesi devono invertire la rotta interna, le Vespe cercano continuità anche lontano da casa.
Nelle ultime 5 di campionato il Bari ha totalizzato 3 punti, la Juve Stabia 8. Dettaglio dei risultati:
- Bari: Bari-Pescara 1-1; Südtirol-Bari 0-0; Bari-Catanzaro 1-2; Bari-Avellino 1-1; Carrarese-Bari 1-0
- Juve Stabia: Frosinone-Juve Stabia 3-0; Juve Stabia-Empoli 2-0; Cesena-Juve Stabia 1-1; Juve Stabia-Südtirol 1-0; Juve Stabia-Pescara 2-2
L’arbitro di Bari-Juve Stabia
La partita sarà diretta da Davide Di Marco. Assistenti Imperiale e Galimberti, IV ufficiale Ramondino. Al VAR Santoro con Gariglio all’AVAR. In questa stagione di Serie B l’arbitro Di Marco ha diretto 6 gare: 1 rigore assegnato, 21 ammonizioni, nessuna espulsione; media di 3,5 cartellini a partita, 176 falli fischiati e 25 fuorigioco.
- Arbitro: DI MARCO
- Assistenti: IMPERIALE – GALIMBERTI
- IV: RAMONDINO
- VAR: SANTORO
- AVAR: GARIGLIO
Statistiche interessanti
Precedenti e numeri disegnano una sfida in equilibrio ma con tendenze ben marcate: la Juve Stabia arriva meglio come forma recente, mentre il Bari si aggrappa al fattore San Nicola e alla necessità di fare punti pesanti. Le Vespe hanno raccolto la gran parte del bottino in casa e faticano lontano da Castellammare, dove hanno vinto solo una volta in questa Serie B. I biancorossi hanno il secondo peggior attacco del torneo con 16 reti, ma spesso tengono la gara viva e bassa di punteggio. Nelle sfide dirette recenti, la Juve Stabia è stata indigesta al Bari, che però al San Nicola ha storicamente concesso poco: tre clean sheet in quattro incroci interni, con l’unica sbandata nel 2024. Occhio ai dettagli: le Vespe segnano poco nella ripresa, il che potrebbe spostare il baricentro tattico sul primo tempo; tra i singoli si segnalano Marco Bellich, spesso decisivo sulle palle inattive, e in casa Bari la fisicità di Gabriele Moncini e il lavoro tra le linee di Matthias Verreth e Lorenzo Dickmann. In un match così, episodi e piazzati possono valere oro.
- Le Vespe sono imbattute nelle ultime tre contro il Bari in Serie B (2V, 1N) e sognano il poker di risultati utili consecutivi.
- Al San Nicola il Bari ha tenuto la porta inviolata in tre dei quattro precedenti con la Juve Stabia; unica eccezione il 17/08/2024 (1-3 per gli ospiti).
- Con 17 punti dopo 19 partite, è uno degli avvii più complicati del Bari nell’era dei tre punti: serve un cambio di passo.
- Lontano da casa la Juve Stabia ha vinto solo 1 delle 9 gare finora: gap marcato rispetto al rendimento interno.
- Numeri opposti: Bari tra i peggiori attacchi (16 reti), Juve Stabia poco produttiva nei secondi tempi.
- Riccardo Pagano (Bari) e Rares Burnete (Juve Stabia) hanno tante conclusioni ma poca concretezza: possibili sorprese se sbloccano.
- Marco Bellich a segno due volte in stagione: il suo primo gol in B arrivò proprio contro il Bari; occhio alle palle inattive.
Le statistiche stagionali di Bari e Juve Stabia
Possesso e ritmo: Juve Stabia al 54% di possesso medio, Bari al 49,1%. Le Vespe hanno segnato 21 gol e subito 22 con 7 clean sheet; il Bari è fermo a 16 reti fatte e 29 incassate (4 clean sheet). Nei duelli difensivi le squadre sono intense (PPDA: Juve Stabia 10,2; Bari 13,0). Precisione al tiro superiore per gli ospiti (44,4% vs 35,8%), ma il punteggio medio resta spesso contenuto.
Focus giocatori: per il Bari il miglior marcatore è Gabriele Moncini (5 gol), seguito da Christian Gytkjær (3). Assist: Lorenzo Dickmann a quota 3. Più ammonito: Dimitrios Nikolaou (4). Espulsi: Andrea Meroni e Dimitrios Nikolaou (1 a testa). Clean sheet del portiere Michele Cerofolini: 4. Per la Juve Stabia guida i gol Leonardo Candellone (5), poi Lorenzo Carissoni (3). Re degli assist: Fabio Maistro (5). Più ammonito: Nicola Mosti (6). Espulsi: Marco Ruggero e Alessio Cacciamani (1). Clean sheet di Alessandro Confente: 7.
|Bari
|Juve Stabia
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|3
|6
|Pareggi
|8
|9
|Sconfitte
|8
|4
|Gol fatti
|16
|21
|Gol subiti
|29
|22
|Possesso palla %
|49,1
|54,0
|Tiri totali
|151
|151
|Tiri in porta
|54
|67
|Precisione tiro %
|35,8
|44,4
|Clean sheet
|4
|7
|Cartellini gialli
|36
|49
|Cartellini rossi
|2
|2
|PPDA
|13,0
|10,2
