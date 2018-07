Bari, Lotito gioca la carta del nonno

Sono 11 le proposte giunte al Comune di Bari per l'assegnazione del titolo sportivo della squadra di calcio della città. Alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse via posta certificata. Ora il sindaco Antonio Decaro procederà, avvalendosi dell'attività istruttoria di una apposita commissione, alla valutazione delle proposte ricevute. Interessato anche il presidente della Lazio e della Salernitana Claudio Lotito, che ha presentato un interesse in tal senso. "Ho avuto sollecitazioni di persone a Bari ad occuparmi della situazione – ha confessato in esclusiva ai microfoni di RMC SPORT -. Mio nonno paterno è di quelle zone, per questo, se il territorio ha necessità di risposte, facendone parte indirettamente, mi metto a disposizione. La storia ha dimostrato che ho affrontato due casi diversi e complicati, come Lazio e Salernitana, dai quali ho avuto risposte positive. Dopo Juve, Milan e Inter, la Lazio è quella che ha vinto più di tutti in termini di trofei. Con la Salernitana siamo saliti costantemente, ottenendo risultati importanti. Le due squadre sono state altamente patrimonializzate, non parliamo poi del settore giovanile. Ho risollevato il calcio femminile. Ho dimostrato quindi di saper fare le cose".

Poi chiarisce: "Io non entro in merito a ciò che il sindaco deve decidere, sta a lui valutare. So che c’è una commissione per garantire imparzialità. A me piacciono le sfide, alla Lazio ho avuto ragione. Vorrei far risorgere il calcio a Bari, nel rispetto della storia e dei tifosi. Bari ha bisogno di stabilità, di certezza di risultati. Ho chiamato il club Società Sportiva La Bari 1908 proprio per rispetto della storia del club e dei suoi tifosi. De Laurentiis interessato? Non so, ma l’avv. Grassani ha presentato domanda per lui".

SPORTAL.IT | 31-07-2018 16:15