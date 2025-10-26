Bari-Mantova 26 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Bari-Mantova: forma recente, arbitro, pillole e dati stagionali.

Bari-Mantova è la sfida della 9a giornata di Serie B 2025-26: appuntamento al San Nicola di Bari il 26 ottobre 2025, calcio d’inizio alle 17:15. In classifica il Bari è 17° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte), 8 gol fatti e 15 subiti; il Mantova è 19° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte), 6 reti realizzate e 14 incassate. Scontro diretto pesante per la corsa salvezza, con i pugliesi forti del fattore casa e i virgiliani a caccia di continuità.

Le ultime partite giocate

Bari e Mantova arrivano da momenti diversi: 5 punti nelle ultime 5 per i biancorossi, 2 per i biancorossi lombardi.

Bari ko x x ok ko Mantova ko ko ko x x

Dettaglio risultati ultime 5:

Bari : Palermo- Bari 2-0; Bari -Sampdoria 1-1; Virtus Entella- Bari 2-2; Bari -Calcio Padova 2-1; Reggiana- Bari 3-1.

: Palermo- 2-0; -Sampdoria 1-1; Virtus Entella- 2-2; -Calcio Padova 2-1; Reggiana- 3-1. Mantova: Mantova-Modena 1-3; Mantova-Frosinone 1-5; Juve Stabia-Mantova 2-1; Avellino-Mantova 0-0; Mantova-Südtirol 1-1.

L’arbitro di Bari-Mantova

Bari-Mantova si gioca al San Nicola di Bari. Dirige il signor Luca Massimi (Termoli). Squadra arbitrale: assistenti Monaco e Giuggioli; IV Di Cicco; VAR Prontera; AVAR Gualtieri. In Serie B 2025/26 Massimi ha diretto 3 gare: 0 rigori, 13 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto; circa 5 cartellini a partita e un’ammonizione ogni 6,4 falli.

Informazioni interessanti sul match

Bari e Mantova si ritrovano in un incrocio che pesa: i pugliesi inseguono slancio interno dopo il 2-1 al Padova, i lombardi cercano continuità dopo due pareggi. La storia recente dice biancorosso: serie aperta di successi del Bari senza subire gol contro il Mantova e tradizione casalinga spesso avara di reti.

Riflettori su Gabriele Moncini, già a quota 4, e su Leonardo Mancuso, riferimento offensivo dei lombardi.

Serie favorevole: il Bari ha vinto le ultime quattro sfide di B contro il Mantova , sempre a porta inviolata. Un altro clean sheet varrebbe un filotto storico per i galletti.

ha vinto le ultime quattro sfide di B contro il , sempre a porta inviolata. Un altro clean sheet varrebbe un filotto storico per i galletti. San Nicola “porta stretta”: in 7 degli 8 precedenti di B in casa del Bari , almeno una tra Bari e Mantova è rimasta a secco; l’ultima eccezione fu l’1-1 del 5/10/2005.

, almeno una tra e è rimasta a secco; l’ultima eccezione fu l’1-1 del 5/10/2005. Fattore casa: nel 2025 il Bari ha perso solo una gara di regular season in casa (4V, 6N) e può centrare due successi interni di fila come non accade da fine 2024.

ha perso solo una gara di regular season in casa (4V, 6N) e può centrare due successi interni di fila come non accade da fine 2024. Tendenza ospite: il Mantova arriva da due pari consecutivi (0-0 ad Avellino, 1-1 col Südtirol) e insegue la sua serie utile più lunga dal 2010.

arriva da due pari consecutivi (0-0 ad Avellino, 1-1 col Südtirol) e insegue la sua serie utile più lunga dal 2010. Produzione vs cinismo: Bari a quota 8 gol con 93 tiri; Mantova a 6 reti ma con 137 conclusioni, record di tentativi. Percentuale realizzativa virgiliana al minimo del campionato.

a quota 8 gol con 93 tiri; a 6 reti ma con 137 conclusioni, record di tentativi. Percentuale realizzativa virgiliana al minimo del campionato. Uomini copertina: Gabriele Moncini è a 4 gol in 8 gare e sogna una striscia di tre partite a segno in B per la prima volta.

è a 4 gol in 8 gare e sogna una striscia di tre partite a segno in B per la prima volta. Leader offensivo: Leonardo Mancuso ha firmato metà delle reti del Mantova (3 su 6) e con un assist può centrare l’ennesima stagione con gol+assist in doppia presenza tra A e B.

Le statistiche stagionali di Bari e Mantova

Contrasto di filosofie: il Bari tiene un possesso medio del 50,7%, tira meno (67 conclusioni) ma converte meglio (11,9%). Il Mantova imposta con palleggio (63,3% di possesso), produce tanto (97 tiri, 52 nello specchio) ma finalizza poco (6,2% di conversione). Difese in affanno: 15 gol concessi dal Bari e 14 dal Mantova. Occhio ai piazzati: 22 corner battuti dai pugliesi, 35 dai virgiliani.

Bari Mantova Partite giocate 8 8 Vittorie 1 1 Pareggi 3 2 Sconfitte 4 5 Gol fatti 8 6 Gol subiti 15 14 Possesso palla (%) 50,7 63,3 Tiri totali 67 97 Tiri nello specchio 23 52 Precisione tiri (%) 34,3 53,6 Conversione tiro in gol (%) 11,9 6,2 PPDA (pressing) 14,7 9,7 Precisione passaggi (%) 82,3 89,3 Calci d’angolo 22 35 Ammonizioni 14 19 Capocannoniere Gabriele Moncini 4 Leonardo Mancuso 3

FAQ Quando si gioca Bari-Mantova e a che ora è il calcio d’inizio? Bari-Mantova si gioca domenica 26 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 17:15. Dove si gioca Bari-Mantova? La partita si disputa allo stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Mantova? L’arbitro designato è Luca Massimi, con assistenti Monaco e Giuggioli, IV Di Cicco, VAR Prontera e AVAR Gualtieri.

