Bari-Mantova 26 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Bari-Mantova è la sfida della 9a giornata di Serie B 2025-26: appuntamento al San Nicola di Bari il 26 ottobre 2025, calcio d’inizio alle 17:15. In classifica il Bari è 17° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte), 8 gol fatti e 15 subiti; il Mantova è 19° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte), 6 reti realizzate e 14 incassate. Scontro diretto pesante per la corsa salvezza, con i pugliesi forti del fattore casa e i virgiliani a caccia di continuità.
Le ultime partite giocate
Bari e Mantova arrivano da momenti diversi: 5 punti nelle ultime 5 per i biancorossi, 2 per i biancorossi lombardi.
|Bari
|ko
|x
|x
|ok
|ko
|Mantova
|ko
|ko
|ko
|x
|x
Dettaglio risultati ultime 5:
- Bari: Palermo-Bari 2-0; Bari-Sampdoria 1-1; Virtus Entella-Bari 2-2; Bari-Calcio Padova 2-1; Reggiana-Bari 3-1.
- Mantova: Mantova-Modena 1-3; Mantova-Frosinone 1-5; Juve Stabia-Mantova 2-1; Avellino-Mantova 0-0; Mantova-Südtirol 1-1.
L’arbitro di Bari-Mantova
Bari-Mantova si gioca al San Nicola di Bari. Dirige il signor Luca Massimi (Termoli). Squadra arbitrale: assistenti Monaco e Giuggioli; IV Di Cicco; VAR Prontera; AVAR Gualtieri. In Serie B 2025/26 Massimi ha diretto 3 gare: 0 rigori, 13 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto; circa 5 cartellini a partita e un’ammonizione ogni 6,4 falli.
Informazioni interessanti sul match
Bari e Mantova si ritrovano in un incrocio che pesa: i pugliesi inseguono slancio interno dopo il 2-1 al Padova, i lombardi cercano continuità dopo due pareggi. La storia recente dice biancorosso: serie aperta di successi del Bari senza subire gol contro il Mantova e tradizione casalinga spesso avara di reti.
Riflettori su Gabriele Moncini, già a quota 4, e su Leonardo Mancuso, riferimento offensivo dei lombardi.
- Serie favorevole: il Bari ha vinto le ultime quattro sfide di B contro il Mantova, sempre a porta inviolata. Un altro clean sheet varrebbe un filotto storico per i galletti.
- San Nicola “porta stretta”: in 7 degli 8 precedenti di B in casa del Bari, almeno una tra Bari e Mantova è rimasta a secco; l’ultima eccezione fu l’1-1 del 5/10/2005.
- Fattore casa: nel 2025 il Bari ha perso solo una gara di regular season in casa (4V, 6N) e può centrare due successi interni di fila come non accade da fine 2024.
- Tendenza ospite: il Mantova arriva da due pari consecutivi (0-0 ad Avellino, 1-1 col Südtirol) e insegue la sua serie utile più lunga dal 2010.
- Produzione vs cinismo: Bari a quota 8 gol con 93 tiri; Mantova a 6 reti ma con 137 conclusioni, record di tentativi. Percentuale realizzativa virgiliana al minimo del campionato.
- Uomini copertina: Gabriele Moncini è a 4 gol in 8 gare e sogna una striscia di tre partite a segno in B per la prima volta.
- Leader offensivo: Leonardo Mancuso ha firmato metà delle reti del Mantova (3 su 6) e con un assist può centrare l’ennesima stagione con gol+assist in doppia presenza tra A e B.
Le statistiche stagionali di Bari e Mantova
Contrasto di filosofie: il Bari tiene un possesso medio del 50,7%, tira meno (67 conclusioni) ma converte meglio (11,9%). Il Mantova imposta con palleggio (63,3% di possesso), produce tanto (97 tiri, 52 nello specchio) ma finalizza poco (6,2% di conversione). Difese in affanno: 15 gol concessi dal Bari e 14 dal Mantova. Occhio ai piazzati: 22 corner battuti dai pugliesi, 35 dai virgiliani.
|Bari
|Mantova
|Partite giocate
|8
|8
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|3
|2
|Sconfitte
|4
|5
|Gol fatti
|8
|6
|Gol subiti
|15
|14
|Possesso palla (%)
|50,7
|63,3
|Tiri totali
|67
|97
|Tiri nello specchio
|23
|52
|Precisione tiri (%)
|34,3
|53,6
|Conversione tiro in gol (%)
|11,9
|6,2
|PPDA (pressing)
|14,7
|9,7
|Precisione passaggi (%)
|82,3
|89,3
|Calci d’angolo
|22
|35
|Ammonizioni
|14
|19
|Capocannoniere
|Gabriele Moncini 4
|Leonardo Mancuso 3
FAQ
- Quando si gioca Bari-Mantova e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Bari-Mantova si gioca domenica 26 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 17:15.
- Dove si gioca Bari-Mantova?
-
La partita si disputa allo stadio San Nicola di Bari.
- Chi è l’arbitro di Bari-Mantova?
-
L’arbitro designato è Luca Massimi, con assistenti Monaco e Giuggioli, IV Di Cicco, VAR Prontera e AVAR Gualtieri.
