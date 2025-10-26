Virgilio Sport
Bari-Mantova 26 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 9a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Bari-Mantova: forma recente, arbitro, pillole e dati stagionali.

Bari-Mantova è la sfida della 9a giornata di Serie B 2025-26: appuntamento al San Nicola di Bari il 26 ottobre 2025, calcio d’inizio alle 17:15. In classifica il Bari è 17° con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte), 8 gol fatti e 15 subiti; il Mantova è 19° con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte), 6 reti realizzate e 14 incassate. Scontro diretto pesante per la corsa salvezza, con i pugliesi forti del fattore casa e i virgiliani a caccia di continuità.

Le ultime partite giocate

Bari e Mantova arrivano da momenti diversi: 5 punti nelle ultime 5 per i biancorossi, 2 per i biancorossi lombardi.

Bari ko x x ok ko
Mantova ko ko ko x x

Dettaglio risultati ultime 5:

  • Bari: Palermo-Bari 2-0; Bari-Sampdoria 1-1; Virtus Entella-Bari 2-2; Bari-Calcio Padova 2-1; Reggiana-Bari 3-1.
  • Mantova: Mantova-Modena 1-3; Mantova-Frosinone 1-5; Juve Stabia-Mantova 2-1; Avellino-Mantova 0-0; Mantova-Südtirol 1-1.

L’arbitro di Bari-Mantova

Bari-Mantova si gioca al San Nicola di Bari. Dirige il signor Luca Massimi (Termoli). Squadra arbitrale: assistenti Monaco e Giuggioli; IV Di Cicco; VAR Prontera; AVAR Gualtieri. In Serie B 2025/26 Massimi ha diretto 3 gare: 0 rigori, 13 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso diretto; circa 5 cartellini a partita e un’ammonizione ogni 6,4 falli.

Informazioni interessanti sul match

Bari e Mantova si ritrovano in un incrocio che pesa: i pugliesi inseguono slancio interno dopo il 2-1 al Padova, i lombardi cercano continuità dopo due pareggi. La storia recente dice biancorosso: serie aperta di successi del Bari senza subire gol contro il Mantova e tradizione casalinga spesso avara di reti.

Riflettori su Gabriele Moncini, già a quota 4, e su Leonardo Mancuso, riferimento offensivo dei lombardi.

  • Serie favorevole: il Bari ha vinto le ultime quattro sfide di B contro il Mantova, sempre a porta inviolata. Un altro clean sheet varrebbe un filotto storico per i galletti.
  • San Nicola “porta stretta”: in 7 degli 8 precedenti di B in casa del Bari, almeno una tra Bari e Mantova è rimasta a secco; l’ultima eccezione fu l’1-1 del 5/10/2005.
  • Fattore casa: nel 2025 il Bari ha perso solo una gara di regular season in casa (4V, 6N) e può centrare due successi interni di fila come non accade da fine 2024.
  • Tendenza ospite: il Mantova arriva da due pari consecutivi (0-0 ad Avellino, 1-1 col Südtirol) e insegue la sua serie utile più lunga dal 2010.
  • Produzione vs cinismo: Bari a quota 8 gol con 93 tiri; Mantova a 6 reti ma con 137 conclusioni, record di tentativi. Percentuale realizzativa virgiliana al minimo del campionato.
  • Uomini copertina: Gabriele Moncini è a 4 gol in 8 gare e sogna una striscia di tre partite a segno in B per la prima volta.
  • Leader offensivo: Leonardo Mancuso ha firmato metà delle reti del Mantova (3 su 6) e con un assist può centrare l’ennesima stagione con gol+assist in doppia presenza tra A e B.

Le statistiche stagionali di Bari e Mantova

Contrasto di filosofie: il Bari tiene un possesso medio del 50,7%, tira meno (67 conclusioni) ma converte meglio (11,9%). Il Mantova imposta con palleggio (63,3% di possesso), produce tanto (97 tiri, 52 nello specchio) ma finalizza poco (6,2% di conversione). Difese in affanno: 15 gol concessi dal Bari e 14 dal Mantova. Occhio ai piazzati: 22 corner battuti dai pugliesi, 35 dai virgiliani.

Bari Mantova
Partite giocate 8 8
Vittorie 1 1
Pareggi 3 2
Sconfitte 4 5
Gol fatti 8 6
Gol subiti 15 14
Possesso palla (%) 50,7 63,3
Tiri totali 67 97
Tiri nello specchio 23 52
Precisione tiri (%) 34,3 53,6
Conversione tiro in gol (%) 11,9 6,2
PPDA (pressing) 14,7 9,7
Precisione passaggi (%) 82,3 89,3
Calci d’angolo 22 35
Ammonizioni 14 19
Capocannoniere Gabriele Moncini 4 Leonardo Mancuso 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Bari-Mantova e a che ora è il calcio d’inizio?

Bari-Mantova si gioca domenica 26 ottobre 2025 con calcio d’inizio alle ore 17:15.

Dove si gioca Bari-Mantova?

La partita si disputa allo stadio San Nicola di Bari.

Chi è l’arbitro di Bari-Mantova?

L’arbitro designato è Luca Massimi, con assistenti Monaco e Giuggioli, IV Di Cicco, VAR Prontera e AVAR Gualtieri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

