Stasera al San Nicola la cerimonia col saluto alle ceneri del bomber mai dimenticato dal pubblico: la scelta della società di annunciare il nuovo d.g. scatena i social

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Stasera i tifosi del Bari daranno l’ultimo saluto al compianto Igor Protti in una solenne cerimonia allo stadio San Nicola. Per questo è apparsa inopportuna a molti la scelta della società di annunciare il nuovo d.g. Pierpaolo Marino proprio oggi: il web non ha perdonato la gaffe del presidente Luigi De Laurentiis.

Bari e la giornata per l’addio a Protti

La giornata di oggi, a Bari, doveva completamente dedicata a Igor Protti. I tifosi dei Galletti hanno organizzato infatti una solenne cerimonia al San Nicola per salutare lo Zar: a partire dalle ore 19:45 i baresi si riuniranno allo stadio, dove saranno presenti anche tanti ex compagni dell’attaccante, per l’ultimo saluto alle ceneri di un campione mai dimenticato dalla tifoseria pugliese.

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Protti e il legame con Bari

Protti fu capocannoniere della serie A con la maglia de “La Bari” nella stagione ’95-’96, quando segnò ben 24 gol. Da allora il legame tra la città e Protti non si è mai spezzato: nel 2007 il Comune gli conferì la cittadinanza onoraria e lo scorso 19 giugno, nel giorno della sua morte, da Bari sono arrivati messaggi di lutto e vicinanza alla famiglia dell’ex attaccante.

Il Bari annuncia il nuovo d.g. Marino

Per questo motivo a molti tifosi è apparsa decisamente inopportuna la scelta del Bari di scegliere proprio la data di oggi per annunciare il nuovo d.g. Pierpaolo Marino. La società di Luigi De Laurentiis lo ha fatto con un comunicato ufficiale nel quale vengono ricordate i momenti salienti della lunga carriera del dirigente sportivo: su tutte, le esperienze all’Udinese e al Napoli.

“Oggi [Marino] arriva a Bari per mettere a disposizione della nostra piazza tutta la sua competenza, la sua passione e la visione sportiva, insieme alla sua etica del lavoro”, si conclude la nota del club.

Bari, i tifosi non perdonano la gaffe di De Laurentiis

La scelta di annunciare Marino, il cui approdo a Bari era noto ormai da tempo, proprio nel giorno dedicato a Protti non è affatto piaciuta ai tifosi dei Galletti, che sui social hanno sfogato tutta la loro indignazione nei confronti della dirigenza. “Oggi è la giornata dedicata a Protti, ma come al solito a voi della nostra storia non vi importa niente. Rimarrete soli voi con i vostri amici e i quattro sponsor che verranno boicottati”, scrive Cillo nei commenti al post del Bari su Facebook.

“L’ennesima prova che questa società non ci rappresenta in nulla”, aggiunge Armando. “Avete aspettato 35 giorni per annunciare il d.g., potevate aspettare unaltro giorno. Oggi per i baresi è un giorno di lutto”, attacca Domenico. “Beh effettivamente ci voleva più di un mese per scrivere una sÌ fatta presentazione…”, ironizza Damiano. “Dopo questo resta solo la diserzione: lasciamoli soli”, l’invito di Alessandro agli altri tifosi.