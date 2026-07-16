A Bari la tensione è sempre più alle stelle. Pierpaolo Marino batte i primi colpi per allestire la rosa che dovrà affrontare il campionato di Serie C e scoppia una nuova polemica. Dal Napoli sono arrivati in prestito tre giovani talenti – Russo, Raggioli ed Esposito – e sui social i tifosi puntano ancora una volta il dito contro la famiglia De Laurentiis: “Siamo diventati la loro Next Gen”.
- Bari, rinforzi per Rastelli: Marino prende tre promesse dal Napoli
- Chi sono Russo, Raggioli ed Esposito
- Tifosi contro i De Laurentiis: “Siamo la Next Gen del Napoli”
Bari, rinforzi per Rastelli: Marino prende tre promesse dal Napoli
Nel giorno della presentazione, Marino non ha certo giocato a nascondino, confessando che quella di Bari “è la scelta più difficile della sua carriera”. Dopo una serie di rifiuti eccellenti – Castori su tutti – la panchina è stata affidata a Massimo Rastelli, che torna in pista dopo quasi tre anni di stop. Mentre oggi è ufficialmente iniziata la preparazione a Roccaraso, il dg ex Napoli, scelto da Luigi De Laurentiis per riportare subito il Bari in Serie B, ha chiuso tre operazioni con Aurelio De Laurentiis. Christian Raggioli, Lorenzo Russo e Mattia Esposito sono i primi innesti di una rosa destinata, per forza di cose, a subire profonde modifiche dopo la retrocessione, con tanti addii già consumati.
Chi sono Russo, Raggioli ed Esposito
Russo è un centrocampista classe 2005, entrato a far parte del settore giovanile del Napoli nel 2020. Dopo una parentesi di sei mesi poco esaltante nel Torino Primavera, nell’estate del 2024, è esploso in Primavera 2 con gli azzurri, mentre nell’ultima stagione ha collezionato appena 12 presenze, quasi tutte da subentrato, in Serie C con la maglia del Guidonia Montecelio. Raggioli è un attaccante classe 2006 che si appresta a vivere la sua prima esperienza tra i professionisti. È reduce da un campionato Primavera chiuso con 2 gol in 31 presenze complessive.
Il prospetto più interessante è Mattia Esposito, acquistato dal Napoli nei giorni scorsi dal Sorrento e immediatamente girato in prestito al Bari. Soffiato alla concorrenza dell’Inter, il 18enne esterno offensivo si è già messo in mostra nell’ultimo campionato di Serie C, trovando anche un gol in Coppa Italia di categoria.
Tifosi contro i De Laurentiis: “Siamo la Next Gen del Napoli”
L’aria è sempre più pesante a Bari. La sinergia tra i due club della famiglia De Laurentiis si conferma ancora una volta, ma ora l’impressione generale dei tifosi è che i biancorossi siano diventati la Next Gen del Napoli, come testimoniano i numerosi commenti comparsi sui social. Il campo dirà se ci saranno i presupposti per un riavvicinamento tra le parti, ma al momento la frattura appare totale.
“Il calcio a Bari è finito”, sentenzia Domenico su Facebook. “Non sono in grado di farla a casa loro la seconda squadra? Proprio a Bari dovevano venire?”, punge Francesco. “Siamo diventati il magazzino del Napoli”, commenta Andrea. Dello stesso avviso Dino: “Tutti giovani da formare, continuano a trattarci da succursale”. Fabio chiude il discorso così: “Finalmente il Napoli ha la sua squadra B”.