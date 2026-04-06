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CALCIO SERIE B

Bari-Modena 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Bari-Modena

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Redazione

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Si alza il sipario su BariModena, 33a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo stadio San Nicola di Bari lunedì 6 aprile 2026 alle 15.00. Classifica dai destini opposti: Bari 17° con 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi, 15 sconfitte; 30 gol segnati, 50 subiti), pieno nella bagarre salvezza; Modena 6° con 50 punti (14 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 42 reti fatte, 25 incassate), in corsa playoff. Un incrocio ad alta tensione: fame di punti per i biancorossi, slancio d’alta classifica per i gialloblù.

Le ultime partite giocate

Bari a corrente alternata: due k.o. consecutivi in campionato dopo un mini-strappo, con rendimento casalingo migliore del trend esterno. Modena in risalita: dopo una flessione, due successi e un pari nelle ultime tre hanno rimesso in carreggiata i canarini verso i playoff.

Nelle ultime 5 giornate: Bari 6 punti; Modena 7 punti. Dettaglio risultati:

  • Bari: Bari-Empoli 2-1
  • Bari: Pescara-Bari 4-0
  • Bari: Bari-Reggiana 4-1
  • Bari: Frosinone-Bari 2-1
  • Bari: Bari-Carrarese 0-3
  • Modena: Modena-Calcio Padova 1-2
  • Modena: Virtus Entella-Modena 2-1
  • Modena: Modena-Cesena 0-0
  • Modena: Modena-Spezia 3-0
  • Modena: Modena-Mantova 2-1

L’arbitro di Bari-Modena

BariModena sarà diretta dal sig. Arena. Squadra arbitrale: Votta e Zanellati assistenti, IV uomo Feliciani, al VAR Cosso e AVAR Paganessi. In questa Serie B 2025/26 l’arbitro Alberto Ruben Arena ha diretto 5 gare: 143 falli fischiati, 21 cartellini gialli (4,2 a partita), 0 rossi e nessun rigore concesso.

  • Arbitro: ARENA
  • Assistenti: VOTTA – ZANELLATI
  • IV: FELICIANI
  • VAR: COSSO
  • AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti

Una sfida che profuma di storia recente e pesi specifici opposti. Il Modena arriva con un filotto positivo negli scontri diretti e con numeri difensivi fuori scala in trasferta, merito di una struttura solida e di un portiere affidabile come Leandro Chichizola. Il Bari, trascinato dalle fiammate dei propri giovani come Emanuele Rao, cerca la scossa davanti al pubblico del San Nicola dopo due battute d’arresto, puntando sulle ripartenze e sui guizzi di uomini chiave come Gabriele Moncini e le corse di Mehdi Dorval. C’è un dato curioso: i gialloblù hanno centrato un numero record di legni, a testimonianza di una produzione offensiva costante; di contro, i biancorossi dovranno alzare le percentuali realizzative e proteggere di più l’area. Sullo sfondo, un difensore goleador come Daniel Tonoli che aggiunge una minaccia in più sui piazzati, mentre la tradizione al San Nicola racconta di un fortino che il Modena ha già espugnato di recente. Tra strisce, numeri e fame di punti, il copione promette intensità e dettagli a fare la differenza.

  • Modena imbattuto da sei gare contro il Bari in Serie B (3 vittorie, 3 pareggi) e reduce da tre successi di fila: è la miglior serie degli emiliani contro i biancorossi nel torneo.
  • Al San Nicola, dopo 18 sfide interne senza sconfitte per il Bari, sono arrivati 3 k.o. nelle ultime 14 contro il Modena, compreso l’1-2 dell’aprile 2025; mai due ko di fila in casa coi gialloblù.
  • Bari reduce da due sconfitte consecutive in campionato (Frosinone e Carrarese): rischia la terza striscia negativa dalla stagione del ritorno in B (2022/23).
  • Numeri da capolista per la fase difensiva esterna del Modena: appena 11 gol incassati in 14 trasferte, meglio solo il Milan contando anche la A.
  • Produzione offensiva “sfortunata” del Modena: 19 legni centrati in stagione, contro i soli 2 del Bari.
  • Il giovane Emanuele Rao (classe 2006) brilla: miglior differenziale gol/Expected Goals tra i 2004+ in B 2025/26, con +3,55 (6 reti su 2,45 xG).
  • Daniel Tonoli è il difensore del Modena più prolifico delle ultime 20 stagioni di B (5 reti in un torneo); nel campionato in corso meglio ha fatto solo Andrea Tiritiello.

Le statistiche stagionali di Bari e Modena

Numeri a confronto: possesso palla Modena 50,1% contro Bari 47,9%; produzione al tiro più corposa per gli emiliani (359 conclusioni, 150 nello specchio) rispetto ai biancorossi (242 tiri, 98 in porta). Fase difensiva: 14 clean sheet Modena contro 6 del Bari; PPDA 11,4 per i canarini (pressione più alta) contro 12,6 del Bari. Piazzati e spinta: 172 corner per il Modena, 118 per il Bari. Disciplina in equilibrio: 59 gialli per gli emiliani, 61 per i pugliesi.

Giocatori chiave: per il Bari spiccano il capocannoniere Gabriele Moncini (8 gol) e l’assist-man Mehdi Dorval (5 assist); tra i più sanzionati Kevin Piscopo (6 gialli). In porta Michele Cerofolini ha collezionato 6 clean sheet. Nel Modena guida la classifica marcatori Ettore Gliozzi (11), mentre il tandem Luca MagninoSimone Santoro è al top per assist (4 a testa). Più ammonito Francesco Zampano (7); tra i rossi figurano Daniel Nador e Daniel Tonoli (1 a testa). In porta brilla Leandro Chichizola con 14 clean sheet.

Bari Modena
Partite giocate 32 31
Vittorie 7 14
Pareggi 10 8
Sconfitte 15 9
Gol segnati 30 42
Gol subiti 50 25
Possesso palla (%) 47,9 50,1
Tiri totali 242 359
Tiri nello specchio 98 150
Precisione al tiro (%) 40,5 41,78
Clean sheet 6 14
PPDA (pressione) 12,6 11,4
Corner a favore 118 172
Cartellini gialli 61 59
Cartellini rossi 3 2
Capocannoniere Gabriele Moncini 8 Ettore Gliozzi 11
Miglior assist-man Mehdi Dorval 5 Luca Magnino/Simone Santoro 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Bari-Modena?

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Bari-Modena?

Allo stadio San Nicola di Bari.

Chi è l’arbitro di Bari-Modena?

Arbitro Alberto Ruben Arena; assistenti Votta e Zanellati; IV uomo Feliciani; VAR Cosso; AVAR Paganessi.

Bari-Modena 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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