Bari, Monachesi allontana Lotito

Sepolte ormai le speranze di un clamoroso accoglimento del ricorso al Coni contro l’esclusione dalla Serie B, in casa Bari fervono i lavori per restituire alla città una società in grado di ripartire dalla Serie D.

Così, mentre non trova seguito, e neppure raccoglie l’entusiasmo dei tifosi, l’ipotesi che vuole Claudio Lotito pronto a dire addio alla Salernitana per occuparsi della rinascita del club biancorosso, prende quota l’ipotesi che il sindaco Decaro scelga di affidare il compito della ricostruzione all’avvocato marchigiano Fulvio Monachesi, titolare del progetto As Bari Calcio 1908.

Intervistato da 'La Gazzetta del Mezzogiorno', Monachesi ha illustrato i dettagli del proprio progetto, snocciolando anche i primi nomi: “Vogliamo raggiungere la Serie A entro cinque anni, l’allenatore che abbiamo scelto è Vincenzo Torrente. Perinetti? Non potrà essere il nostro direttore sportivo perché è sotto contratto con il Genoa, ma sarà un’amicizia preziosa”. In grado, magari, di dirottare in Puglia qualche giovane del vivaio dei rossoblù in cerca di minutaggio.

E all’orizzonte c’è anche un’amichevole di prestigio: “Vorremmo organizzare per il 19 agosto un'amichevole contro le vecchie glorie della Juventus” la rivelazione di Monachesi.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 16:35