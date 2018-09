Bari: no a sospensione urgente uso stadio

(ANSA) – BARI, 20 SET – Il Tar Puglia ha rigettato l’istanza della FC Bari 1908 relativa alla richiesta di sospendere d’urgenza l’affidamento dello Stadio San Nicola alla SSC Bari di Luigi De Laurentiis. Il presidente della prima sezione del Tribunale amministrativo, Angelo Scafuri, con un provvedimento di poche pagine a seguito di una breve udienza celebrata questa mattina, ha ritenuto che “non appare suscettibile di favorevole odierno apprezzamento cautelare ogni pregiudizio” concernente “lo svolgimento dell’incontro di calcio previsto per il 23 settembre”. La società FC Bari 1908 e il suo legale rappresentante e liquidatore Cosmo Giancaspro, impugnando una decina di atti del Comune di Bari relativi all’intera procedura di affidamento del titolo sportivo e della concessione provvisoria dello Stadio, chiedevano al Tar un provvedimento urgente che annullasse l’efficacia di quegli atti entro la data della prima partita in casa della nuova squadra del Bari, prevista per domenica

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 15:47