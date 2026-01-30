Bari-Palermo 30 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Bari–Palermo è una sfida dal sapore di testacoda della 22a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio San Nicola di Bari venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:30. I biancorossi sono 17° con 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 18 gol fatti, 31 subiti) e cercano ossigeno in chiave salvezza; i rosanero viaggiano al 4° posto con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte; 30 gol segnati, 14 incassati) e difendono l’alta classifica. Gara di obiettivi opposti: punti pesanti per il Bari, test di maturità per il Palermo lontano da casa.
- Le ultime partite giocate
- Arbitro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Bari e Palermo
Le ultime partite giocate
Momento diverso per le due squadre: il Bari ha ritrovato il successo esterno ma in casa fatica a dare continuità, mentre il Palermo è in serie positiva, alternando vittorie e pareggi e confermando grande solidità difensiva.
|Bari
|ko
|x
|ko
|ko
|ok
|Palermo
|x
|ok
|x
|ok
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Bari ha raccolto 4 punti, il Palermo ne ha messi insieme 9. Dettaglio risultati:
- Bari
Bari-Catanzaro 1-2; Bari-Avellino 1-1; Carrarese-Bari 1-0; Bari-Juve Stabia 0-1; Cesena-Bari 1-2
- Palermo
Avellino-Palermo 2-2; Palermo-Calcio Padova 1-0; Mantova-Palermo 1-1; Palermo-Spezia 1-0; Modena-Palermo 0-0
Arbitro
Bari–Palermo si gioca al San Nicola di Bari; arbitro designato è il sig. Antonio Rapuano. Al VAR ci sarà GIUA. Nel campionato 2025/26 Rapuano ha diretto 8 gare in Serie B: 2 rigori assegnati, 35 gialli, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; media di 4,6 cartellini per partita e 258 falli fischiati complessivi.
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: CIPRESSA – REGATTIERI
- IV: MANZO
- VAR: GIUA
- AVAR: PAGANESSI
Informazioni interessanti sul match
Precedenti, numeri e tendenze raccontano una partita dall’equilibrio apparente ma con indicatori chiari: il Palermo ha costruito negli ultimi incroci una tradizione favorevole, spesso con porta inviolata, mentre il Bari ha sofferto soprattutto nella mezz’ora centrale di gioco. In casa, però, i pugliesi hanno saputo imbrigliare i rosanero in più occasioni recenti. Le statistiche stagionali disegnano un confronto netto tra il miglior reparto difensivo del torneo (Palermo) e l’attacco meno prolifico (Bari). Occhio alle firme: Joel Pohjanpalo è la minaccia costante dei rosanero, Gabriele Moncini la luce offensiva dei biancorossi. Nel mezzo brilla la qualità di Antonio Palumbo, spesso decisivo contro il Bari. Anche i trend in trasferta dicono Palermo pragmatico: serie positiva esterna con tanti pareggi di gestione. Sarà una gara di dettagli: attenzione all’avvio (Palermo impermeabile nei primi 30’) e alle palle inattive, dove i rosanero sanno far male. Per il Bari la chiave è compattezza, ritmo e cinismo sotto porta.
- Negli ultimi 10 incroci di Serie B il Bari ha vinto solo una volta contro il Palermo (3N, 6P); i rosanero hanno preso anche l’andata 0-2.
- Quattro successi del Palermo nelle ultime sei contro il Bari (1N, 1P), con cinque clean sheet: una svolta rispetto ai precedenti più datati.
- Al San Nicola il Bari è imbattuto da tre sfide di fila con il Palermo (1V, 2N): tradizione recente che può pesare.
- Il Bari è tornato al successo (2-1 a Cesena) dopo 10 gare senza vittorie (5N, 5P): ora cerca continuità.
- Il Palermo arriva da tre pareggi esterni consecutivi: non ne colleziona quattro di fila fuori casa dal 2017.
- Start sprint rosanero: il Palermo non ha ancora subito gol nei primi 30 minuti; il Bari soffre nella mezz’ora centrale (15 reti incassate).
- Contrasto netto: miglior difesa del torneo per il Palermo (14 gol subiti), attacco meno prolifico quello del Bari (18 reti).
- Gabriele Moncini è a quota 6 in 20 presenze: però a secco nelle ultime cinque al San Nicola dopo una serie da bomber interno.
- Antonio Palumbo è la “bestia nera” del Bari: tre gol nelle ultime quattro sfide ai pugliesi e 15 grandi occasioni create in stagione.
- Joel Pohjanpalo: due gol e un assist nelle ultime tre contro il Bari; non resta a secco per tre trasferte di fila in regular season con il Palermo.
Le statistiche stagionali di Bari e Palermo
Fotografia del campionato: il Palermo segna di più (30 a 18), concede pochissimo (14 subiti) e colleziona 10 clean sheet; il Bari paga l’imprecisione offensiva (58 tiri nello specchio, 36.0% di precisione) e una fase difensiva da registrare (31 al passivo). Possesso simile (48,9% Bari; 48,1% Palermo), ma rosanero più efficaci in area: conversione 14,0% contro 11,2% dei pugliesi. Nei duelli tattici incide il pressing: PPDA rosanero più aggressivo (11,3) rispetto ai biancorossi (12,7).
Focus giocatori: capocannonieri Moncini (Bari) 6 e Pohjanpalo (Palermo) 12. Migliori assistman: Dickmann (Bari) 3 e Palumbo (Palermo) 5. Più ammoniti: Castrovilli e Nikolaou (Bari) 4; Bani (Palermo) 5. Espulsioni: Nikolaou e Meroni (Bari) 1; Ceccaroni e Ranocchia (Palermo) 1. Clean sheet portieri: Cerofolini (Bari) 4; Joronen (Palermo) 10.
|Bari
|Palermo
|Partite giocate
|21
|21
|Vittorie
|4
|10
|Pareggi
|8
|8
|Sconfitte
|9
|3
|Gol segnati
|18
|30
|Gol subiti
|31
|14
|Clean sheet
|4
|10
|Possesso palla %
|48,9
|48,1
|Tiri nello specchio
|58
|92
|Precisione tiri %
|36,0
|42,8
|Conversione %
|11,2
|14,0
|Cartellini gialli
|40
|39
|Cartellini rossi
|2
|3
|Capocannoniere
|Moncini 6
|Pohjanpalo 12
|Top assistman
|Dickmann 3
|Palumbo 5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Bari-Palermo e a che ora?
-
Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Bari-Palermo?
-
Allo Stadio San Nicola di Bari.
- Chi è l’arbitro di Bari-Palermo?
-
L’arbitro è Antonio Rapuano; VAR Giua, assistenti Cipressa e Regattieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.