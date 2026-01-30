Bari-Palermo 30 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 22a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire Bari-Palermo

Bari–Palermo è una sfida dal sapore di testacoda della 22a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio San Nicola di Bari venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:30. I biancorossi sono 17° con 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 18 gol fatti, 31 subiti) e cercano ossigeno in chiave salvezza; i rosanero viaggiano al 4° posto con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte; 30 gol segnati, 14 incassati) e difendono l’alta classifica. Gara di obiettivi opposti: punti pesanti per il Bari, test di maturità per il Palermo lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Momento diverso per le due squadre: il Bari ha ritrovato il successo esterno ma in casa fatica a dare continuità, mentre il Palermo è in serie positiva, alternando vittorie e pareggi e confermando grande solidità difensiva.

Bari ko x ko ko ok Palermo x ok x ok x

Nelle ultime 5 di campionato il Bari ha raccolto 4 punti, il Palermo ne ha messi insieme 9. Dettaglio risultati:

Bari

Bari-Catanzaro 1-2; Bari-Avellino 1-1; Carrarese-Bari 1-0; Bari-Juve Stabia 0-1; Cesena-Bari 1-2

Palermo

Avellino-Palermo 2-2; Palermo-Calcio Padova 1-0; Mantova-Palermo 1-1; Palermo-Spezia 1-0; Modena-Palermo 0-0

Arbitro

Bari–Palermo si gioca al San Nicola di Bari; arbitro designato è il sig. Antonio Rapuano. Al VAR ci sarà GIUA. Nel campionato 2025/26 Rapuano ha diretto 8 gare in Serie B: 2 rigori assegnati, 35 gialli, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; media di 4,6 cartellini per partita e 258 falli fischiati complessivi.

Arbitro : RAPUANO

: RAPUANO Assistenti : CIPRESSA – REGATTIERI

: CIPRESSA – REGATTIERI IV : MANZO

: MANZO VAR : GIUA

: GIUA AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti sul match

Precedenti, numeri e tendenze raccontano una partita dall’equilibrio apparente ma con indicatori chiari: il Palermo ha costruito negli ultimi incroci una tradizione favorevole, spesso con porta inviolata, mentre il Bari ha sofferto soprattutto nella mezz’ora centrale di gioco. In casa, però, i pugliesi hanno saputo imbrigliare i rosanero in più occasioni recenti. Le statistiche stagionali disegnano un confronto netto tra il miglior reparto difensivo del torneo (Palermo) e l’attacco meno prolifico (Bari). Occhio alle firme: Joel Pohjanpalo è la minaccia costante dei rosanero, Gabriele Moncini la luce offensiva dei biancorossi. Nel mezzo brilla la qualità di Antonio Palumbo, spesso decisivo contro il Bari. Anche i trend in trasferta dicono Palermo pragmatico: serie positiva esterna con tanti pareggi di gestione. Sarà una gara di dettagli: attenzione all’avvio (Palermo impermeabile nei primi 30’) e alle palle inattive, dove i rosanero sanno far male. Per il Bari la chiave è compattezza, ritmo e cinismo sotto porta.

Negli ultimi 10 incroci di Serie B il Bari ha vinto solo una volta contro il Palermo (3N, 6P); i rosanero hanno preso anche l’andata 0-2.

ha vinto solo una volta contro il (3N, 6P); i rosanero hanno preso anche l’andata 0-2. Quattro successi del Palermo nelle ultime sei contro il Bari (1N, 1P), con cinque clean sheet: una svolta rispetto ai precedenti più datati.

nelle ultime sei contro il (1N, 1P), con cinque clean sheet: una svolta rispetto ai precedenti più datati. Al San Nicola il Bari è imbattuto da tre sfide di fila con il Palermo (1V, 2N): tradizione recente che può pesare.

è imbattuto da tre sfide di fila con il (1V, 2N): tradizione recente che può pesare. Il Bari è tornato al successo (2-1 a Cesena) dopo 10 gare senza vittorie (5N, 5P): ora cerca continuità.

è tornato al successo (2-1 a Cesena) dopo 10 gare senza vittorie (5N, 5P): ora cerca continuità. Il Palermo arriva da tre pareggi esterni consecutivi: non ne colleziona quattro di fila fuori casa dal 2017.

arriva da tre pareggi esterni consecutivi: non ne colleziona quattro di fila fuori casa dal 2017. Start sprint rosanero: il Palermo non ha ancora subito gol nei primi 30 minuti; il Bari soffre nella mezz’ora centrale (15 reti incassate).

non ha ancora subito gol nei primi 30 minuti; il soffre nella mezz’ora centrale (15 reti incassate). Contrasto netto: miglior difesa del torneo per il Palermo (14 gol subiti), attacco meno prolifico quello del Bari (18 reti).

(14 gol subiti), attacco meno prolifico quello del (18 reti). Gabriele Moncini è a quota 6 in 20 presenze: però a secco nelle ultime cinque al San Nicola dopo una serie da bomber interno.

è a quota 6 in 20 presenze: però a secco nelle ultime cinque al San Nicola dopo una serie da bomber interno. Antonio Palumbo è la “bestia nera” del Bari : tre gol nelle ultime quattro sfide ai pugliesi e 15 grandi occasioni create in stagione.

è la “bestia nera” del : tre gol nelle ultime quattro sfide ai pugliesi e 15 grandi occasioni create in stagione. Joel Pohjanpalo: due gol e un assist nelle ultime tre contro il Bari; non resta a secco per tre trasferte di fila in regular season con il Palermo.

Le statistiche stagionali di Bari e Palermo

Fotografia del campionato: il Palermo segna di più (30 a 18), concede pochissimo (14 subiti) e colleziona 10 clean sheet; il Bari paga l’imprecisione offensiva (58 tiri nello specchio, 36.0% di precisione) e una fase difensiva da registrare (31 al passivo). Possesso simile (48,9% Bari; 48,1% Palermo), ma rosanero più efficaci in area: conversione 14,0% contro 11,2% dei pugliesi. Nei duelli tattici incide il pressing: PPDA rosanero più aggressivo (11,3) rispetto ai biancorossi (12,7).

Focus giocatori: capocannonieri Moncini (Bari) 6 e Pohjanpalo (Palermo) 12. Migliori assistman: Dickmann (Bari) 3 e Palumbo (Palermo) 5. Più ammoniti: Castrovilli e Nikolaou (Bari) 4; Bani (Palermo) 5. Espulsioni: Nikolaou e Meroni (Bari) 1; Ceccaroni e Ranocchia (Palermo) 1. Clean sheet portieri: Cerofolini (Bari) 4; Joronen (Palermo) 10.

Bari Palermo Partite giocate 21 21 Vittorie 4 10 Pareggi 8 8 Sconfitte 9 3 Gol segnati 18 30 Gol subiti 31 14 Clean sheet 4 10 Possesso palla % 48,9 48,1 Tiri nello specchio 58 92 Precisione tiri % 36,0 42,8 Conversione % 11,2 14,0 Cartellini gialli 40 39 Cartellini rossi 2 3 Capocannoniere Moncini 6 Pohjanpalo 12 Top assistman Dickmann 3 Palumbo 5

FAQ Quando si gioca Bari-Palermo e a che ora? Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Bari-Palermo? Allo Stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Palermo? L’arbitro è Antonio Rapuano; VAR Giua, assistenti Cipressa e Regattieri.