Bari-Palermo, moviola: l’arbitro vede un rigore su tre e si scatena con i cartellini

La prova dell’arbitro Rapuano al San Nicola per l’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto di Rimini ha ammonito tre giocatori

Antonio Rapuano, la scelta di Rocchi per Bari-Palermo, è stato il primo direttore di gara riminese ad arbitrare in serie A. Laureato in Economia, 39 anni da compiere il prossimo 10 aprile, Rapuano è figlio d’arte: suo padre, già maresciallo dell’Aeronatica, è stato arbitro, assistente di gara in serie B. E’ un arbitro di indubbia esperienza, al nono anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se l’anno scorso è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. In stagione ha finora arbitrato in A solo Verona-Juve, Fiorentina-Lecce e Verona-Torino, ultima uscita in B per Bari-Catanzaro ma vediamo come se l’è cavata al San Nicola.

I precedenti con Bari e Palermo

Tre sconfitte, 3 pari e una sola vittoria per i pugliesi con Rapuano, tre incroci e tre pari per i rosanero.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Rigattieri con Manzo IV uomo, Giua al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Pucino, Stabile, Palumbo, Dickmann, Ranocchia, Pierozzi, Bereszynski

Bari-Palermo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 22′ il Palermo chiede un rigore per un presunto tocco di mano sugli sviluppi di una punizione, ma dopo check VAR non c’è nulla. Primo giallo al 26′ per Pucino per perdita di tempo, al 34′ ammonito anche Stabile. Al 36′ i siciliani su tiro dalla distanza di Ranocchia chiedono un precedente tocco di mano in area, ma non c’è ancora nulla per l’arbitro. Al 38′ ammonito Palumbo.

Regolare al 57′ il gol di Le Douaron di testa. Al 65′ ammoniti Dickmann e Ranocchia.Al 69′ è buono il raddoppio di Pohjanpalo, sempre di testa. Giallo anche per Pierozzi al 73′. All’81’ prima prima Cerofolini interviene su Gyasi, poi Cistana abbatte Gomes e stavolta per l’arbitro è rigore, dal dischetto segna Ranocchia. All’89’ giallo per Bereszynski. Dopo 4′ di recupero Bari-Palermo finisce 0-3.