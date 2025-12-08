Bari-Pescara 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Bari–Pescara è uno scontro salvezza della 15a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio San Nicola di Bari lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 17:15. I pugliesi sono 16° con 14 punti in 14 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 13 gol fatti, 24 subiti), gli abruzzesi ultimi (20°) con 9 punti in 14 partite (1 vittoria, 6 pareggi, 7 sconfitte; 18 gol segnati, 29 incassati). Match dal peso specifico enorme per la corsa alla salvezza.
A dirigere Bari–Pescara sarà Matteo Marcenaro. In sala VAR Giua, AVAR Rapuano. Assistenti designati Scatragli e Trinchieri, IV ufficiale Marotta.
Nella stagione 2025/26 Marcenaro ha arbitrato 2 gare di Serie B: 1 rigore assegnato, 5 cartellini gialli e nessun rosso; 54 falli fischiati e 6 fuorigioco, con una media di 2,5 cartellini a partita.
- Arbitro: Matteo Marcenaro
- Assistenti: Scatragli – Trinchieri
- IV: Marotta
- VAR: Giua
- AVAR: Rapuano
Il momento delle due squadre racconta equilibri diversi: il Bari ha raccolto punti pesanti tra casa e trasferta, pur restando incostante; il Pescara fatica a trovare continuità e solidità difensiva. Nelle ultime cinque, i biancorossi hanno fatto meglio e arrivano con un margine psicologico utile in uno scontro diretto.
|Bari
|ok
|x
|ko
|ko
|x
|Pescara
|x
|ko
|ko
|x
|ko
Nelle ultime 5 partite: Bari 5 punti, Pescara 2 punti. Questo il dettaglio:
- Bari
Bari-Cesena 1-0; Spezia-Bari 1-1; Bari-Frosinone 2-3; Empoli-Bari 5-0; Juve Stabia-Bari 0-0
- Pescara
Pescara-Avellino 1-1; Palermo-Pescara 5-0; Pescara-Monza 0-2; Catanzaro-Pescara 3-3; Pescara-Calcio Padova 0-1
Precedenti, trend e numeri aggiungono pepe a Bari–Pescara. I biancorossi al San Nicola hanno spesso saputo indirizzare il confronto, mentre gli abruzzesi stanno pagando un avvio complicato ma restano pericolosi sulle conclusioni dalla distanza. Occhio ai duelli chiave: la vena realizzativa di Gabriele Moncini, spesso ispirato contro il Pescara, e la qualità tra le linee di Giacomo Olzer, già a segno in carriera proprio contro il Bari. Le statistiche recenti raccontano un Bari capace di costruire strisce utili interne e un Pescara che deve limitare i blackout difensivi, ma che vanta la cifra più alta di gol da fuori area del campionato: un dettaglio che può spostare l’inerzia di una partita bloccata. L’inerzia della classifica rende il match un vero crocevia: continuità per i pugliesi, riscatto per il Delfino.
- Il Pescara ha centrato una sola vittoria nelle ultime nove sfide di Serie B col Bari (4 pareggi, 4 sconfitte) e in cinque gare non ha segnato.
- Il Bari è imbattuto da quattro incroci interni col Pescara e può centrare il terzo clean sheet di fila in casa contro il Delfino.
- I biancorossi hanno perso l’ultima al San Nicola dopo tre successi: non cadono due volte di fila in casa in B da marzo-aprile 2024.
- Con 9 punti in 14 gare, il Pescara ha avvio peggiore in B solo del 2006/07 (5 punti), stagione poi chiusa con la retrocessione.
- Record da fuori: il Pescara ha realizzato 5 reti dalla distanza, tra cui l’ultima di Tommaso Corazza contro il Catanzaro.
- Gabriele Moncini è una spina nel fianco del Pescara: quattro gol in B contro gli abruzzesi, sempre a segno in tre sfide casalinghe disputate con maglie diverse.
- Il primo gol in B di Giacomo Olzer arrivò proprio contro il Bari (Brescia, 1 ottobre 2022): ora è a quota tre reti e insegue il suo record personale stagionale.
Numeri a confronto: possesso simile (Bari 47,9%, Pescara 47,6%), ma attacco più prolifico per gli abruzzesi (18 reti a 13) a fronte di una difesa più esposta (29 subiti vs 24). Precisione al tiro: Pescara 41,5% contro Bari 34,0%. Clean sheet: 3 per i pugliesi, 1 per il Delfino. Pressione: PPDA Bari 14,7, Pescara 13,5. Disciplina: 26 gialli a 21; 1 rosso per parte.
Focus uomini chiave: per il Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (5), seguito da Christian Gytkjær (3); top assist Lorenzo Dickmann (3). Più sanzionati: Gaetano Castrovilli e Lorenzo Dickmann (3 gialli); un espulso Dimitrios Nikolaou (1 rosso). In porta Michele Cerofolini ha collezionato 3 clean sheet. Nel Pescara guida i gol Antonio Di Nardo (4) davanti a Lorenzo Meazzi, Giacomo Olzer e Andrea Oliveri (3); migliori assistman Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (3). In difesa spiccano 2 gialli per Riccardo Brosco (1 rosso in stagione per il centrale); tra i pali Sebastiano Desplanches conta 1 clean sheet.
|Bari
|Pescara
|Partite giocate
|14
|14
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|5
|6
|Sconfitte
|6
|7
|Gol fatti
|13
|18
|Gol subiti
|24
|29
|Possesso palla (%)
|47,9
|47,6
|Precisione al tiro (%)
|34,0
|41,5
|Tiri totali
|103
|135
|Tiri nello specchio
|35
|56
|Clean sheet
|3
|1
|PPDA
|14,7
|13,5
|Cartellini gialli
|26
|21
|Cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Moncini 5
|Di Nardo 4
|Top assist
|Dickmann 3
|Letizia e Dagasso 3
