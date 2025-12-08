Bari-Pescara 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Bari-Pescara

Bari–Pescara è uno scontro salvezza della 15a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio San Nicola di Bari lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 17:15. I pugliesi sono 16° con 14 punti in 14 gare (3 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 13 gol fatti, 24 subiti), gli abruzzesi ultimi (20°) con 9 punti in 14 partite (1 vittoria, 6 pareggi, 7 sconfitte; 18 gol segnati, 29 incassati). Match dal peso specifico enorme per la corsa alla salvezza.

L’arbitro di Bari-Pescara

A dirigere Bari–Pescara sarà Matteo Marcenaro. In sala VAR Giua, AVAR Rapuano. Assistenti designati Scatragli e Trinchieri, IV ufficiale Marotta.

Nella stagione 2025/26 Marcenaro ha arbitrato 2 gare di Serie B: 1 rigore assegnato, 5 cartellini gialli e nessun rosso; 54 falli fischiati e 6 fuorigioco, con una media di 2,5 cartellini a partita.

Le ultime partite giocate

Il momento delle due squadre racconta equilibri diversi: il Bari ha raccolto punti pesanti tra casa e trasferta, pur restando incostante; il Pescara fatica a trovare continuità e solidità difensiva. Nelle ultime cinque, i biancorossi hanno fatto meglio e arrivano con un margine psicologico utile in uno scontro diretto.

Bari ok x ko ko x Pescara x ko ko x ko

Nelle ultime 5 partite: Bari 5 punti, Pescara 2 punti. Questo il dettaglio:

Bari

Bari-Cesena 1-0; Spezia-Bari 1-1; Bari-Frosinone 2-3; Empoli-Bari 5-0; Juve Stabia-Bari 0-0

Pescara

Pescara-Avellino 1-1; Palermo-Pescara 5-0; Pescara-Monza 0-2; Catanzaro-Pescara 3-3; Pescara-Calcio Padova 0-1

Informazioni interessanti

Precedenti, trend e numeri aggiungono pepe a Bari–Pescara. I biancorossi al San Nicola hanno spesso saputo indirizzare il confronto, mentre gli abruzzesi stanno pagando un avvio complicato ma restano pericolosi sulle conclusioni dalla distanza. Occhio ai duelli chiave: la vena realizzativa di Gabriele Moncini, spesso ispirato contro il Pescara, e la qualità tra le linee di Giacomo Olzer, già a segno in carriera proprio contro il Bari. Le statistiche recenti raccontano un Bari capace di costruire strisce utili interne e un Pescara che deve limitare i blackout difensivi, ma che vanta la cifra più alta di gol da fuori area del campionato: un dettaglio che può spostare l’inerzia di una partita bloccata. L’inerzia della classifica rende il match un vero crocevia: continuità per i pugliesi, riscatto per il Delfino.

Il Pescara ha centrato una sola vittoria nelle ultime nove sfide di Serie B col Bari (4 pareggi, 4 sconfitte) e in cinque gare non ha segnato.

ha centrato una sola vittoria nelle ultime nove sfide di Serie B col (4 pareggi, 4 sconfitte) e in cinque gare non ha segnato. Il Bari è imbattuto da quattro incroci interni col Pescara e può centrare il terzo clean sheet di fila in casa contro il Delfino.

è imbattuto da quattro incroci interni col e può centrare il terzo clean sheet di fila in casa contro il Delfino. I biancorossi hanno perso l’ultima al San Nicola dopo tre successi: non cadono due volte di fila in casa in B da marzo-aprile 2024.

dopo tre successi: non cadono due volte di fila in casa in B da marzo-aprile 2024. Con 9 punti in 14 gare, il Pescara ha avvio peggiore in B solo del 2006/07 (5 punti), stagione poi chiusa con la retrocessione.

ha avvio peggiore in B solo del 2006/07 (5 punti), stagione poi chiusa con la retrocessione. Record da fuori: il Pescara ha realizzato 5 reti dalla distanza, tra cui l’ultima di Tommaso Corazza contro il Catanzaro.

ha realizzato 5 reti dalla distanza, tra cui l’ultima di contro il Catanzaro. Gabriele Moncini è una spina nel fianco del Pescara : quattro gol in B contro gli abruzzesi, sempre a segno in tre sfide casalinghe disputate con maglie diverse.

è una spina nel fianco del : quattro gol in B contro gli abruzzesi, sempre a segno in tre sfide casalinghe disputate con maglie diverse. Il primo gol in B di Giacomo Olzer arrivò proprio contro il Bari (Brescia, 1 ottobre 2022): ora è a quota tre reti e insegue il suo record personale stagionale.

Le statistiche stagionali di Bari e Pescara

Numeri a confronto: possesso simile (Bari 47,9%, Pescara 47,6%), ma attacco più prolifico per gli abruzzesi (18 reti a 13) a fronte di una difesa più esposta (29 subiti vs 24). Precisione al tiro: Pescara 41,5% contro Bari 34,0%. Clean sheet: 3 per i pugliesi, 1 per il Delfino. Pressione: PPDA Bari 14,7, Pescara 13,5. Disciplina: 26 gialli a 21; 1 rosso per parte.

Focus uomini chiave: per il Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (5), seguito da Christian Gytkjær (3); top assist Lorenzo Dickmann (3). Più sanzionati: Gaetano Castrovilli e Lorenzo Dickmann (3 gialli); un espulso Dimitrios Nikolaou (1 rosso). In porta Michele Cerofolini ha collezionato 3 clean sheet. Nel Pescara guida i gol Antonio Di Nardo (4) davanti a Lorenzo Meazzi, Giacomo Olzer e Andrea Oliveri (3); migliori assistman Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (3). In difesa spiccano 2 gialli per Riccardo Brosco (1 rosso in stagione per il centrale); tra i pali Sebastiano Desplanches conta 1 clean sheet.

Bari Pescara Partite giocate 14 14 Vittorie 3 1 Pareggi 5 6 Sconfitte 6 7 Gol fatti 13 18 Gol subiti 24 29 Possesso palla (%) 47,9 47,6 Precisione al tiro (%) 34,0 41,5 Tiri totali 103 135 Tiri nello specchio 35 56 Clean sheet 3 1 PPDA 14,7 13,5 Cartellini gialli 26 21 Cartellini rossi 1 1 Capocannoniere Moncini 5 Di Nardo 4 Top assist Dickmann 3 Letizia e Dagasso 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Bari-Pescara e a che ora? Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Bari-Pescara? Allo Stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Pescara? L’arbitro è Matteo Marcenaro; VAR Giua, AVAR Rapuano.