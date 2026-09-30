Il Bari resta nelle mani dei De Laurentiis, che presentando le garanzie economiche richieste dalla Procura di Bari hanno sventato il fallimento del club: la palla passa al campo.

Il Bari resta nelle mani dei De Laurentiis. Sventato il rischio del fallimento richiesto dalla Procura di Bari, che ieri ha ritirato l’istanza presentata al Tribunale di Bari, una volta ricevute le garanzie economiche richieste alla Filmauro. Ora i galletti possono concentrarsi esclusivamente sulle vicende sportive, difendendo il primo posto in classifica nel girone C di Lega Pro.

Bari, la Procura ritira l’istanza di fallimento

Al primo posto in classifica in compagnia del Potenza si sono aggiunte le buone notizie arrivate dalla Procura della Repubblica di Bari. Per il Bari e per la famiglia De Laurentiis è decisamente un buon momento, in attesa che si ricomponga lo strappo con la tifoseria biancorossa, evento piuttosto remoto.

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Ieri la Procura della Repubblica del capoluogo pugliese ha presentato alla IV Sezione del Tribunale civile barese un atto di rinuncia alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Per la società sportiva Calcio Bari spa era stato chiesto il fallimento non essendoci i presupposti, per la Procura, di una gestione economicamente corretta da parte dell’attuale proprietà.

La Filmauro presenta le garanzie, Bari salvo

Tutto era nato dopo le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso le sedi del Napoli, del Bari e della Filmauro, ovvero le proprietà di Aurelio e Luigi De Laurentiis, avvenute lo scorso 7 luglio. Puntuale era arrivato il ricorso della Procura. L’epilogo, in favore De Laurentiis, nella giornata di ieri.

Come riportato da Adkronos, lo scorso 25 settembre il Bari, dopo le indicazioni date dalla Procura “circa gli strumenti idonei a trasformare le dichiarazioni di intenti in un vincolo effettivo” legato al fabbisogno economico della stagione in corso, alla capienza della società, alle forme di versamento e alle garanzie a beneficio dei creditori, aveva depositato una memoria difensiva producendo l‘atto di impegno irrevocabile di sostegno finanziario, recependo le condizioni della Procura.

I De Laurentiis si sono impegnati, come stabilito dal CdA della Filmauro, a fissare un importo di 11 milioni di euro come fabbisogno della gestione sportiva in corso quantificato dal budget di tesoreria. Se dovesse risultare eccedente, la proprietà si impegnerà, entro 60 giorni, a integrare il budget stagionale.

De Laurentiis paga, la palla passa al campo

Una volta soddisfatti i criteri di legge delle norme civili e presentate con precisione e certezza le scadenze temporali (2 milioni da versare entro il 31 ottobre, un milione al mese entro l’ultimo giorno da novembre 2026 a giugno 2027, più l’1,1 milione di euro già versato lo scorso 30 luglio), la Procura ha rinunciato alla domanda di apertura di liquidazione giudiziale, richiedendo al Tribunale di Bari l’estinzione di procedimento.

Il Bari resta nelle mani dei De Laurentiis, che presentando le garanzie economiche richieste dalla Procura, ha sventato il rischio di un fallimento del club. La palla, ora, passa al campo, alla squadra guidata da Massimo Rastelli e costruita da Pierpaolo Marino, attualmente al primo posto del girone C di Lega Pro.