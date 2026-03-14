Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Bari-Reggiana 14 marzo 2026: orario, arbitro, ultime e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Bari-Reggiana

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Serie B 2025-26, 30a giornata: allo Stadio San Nicola sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 va in scena BariReggiana, un vero scontro salvezza. I biancorossi sono 19° con 28 punti (6V, 10N, 13P; 25 gol segnati, 44 subiti), i granata 18° a quota 29 (7V, 8N, 14P; 29 fatti, 42 incassati). In Puglia pesa la posta doppia: il Bari deve risalire, la Reggiana cerca ossigeno fuori casa. Equilibrio sottile e margini ridotti per un pomeriggio ad alta tensione.

Le ultime partite giocate

Bari in altalena ma capace di colpi pesanti, come il 2-0 a Genova contro la Sampdoria e il 2-1 al San Nicola con l’Empoli. La Reggiana ha rallentato dopo il blitz di La Spezia, incassando due ko di fila senza segnare. Nel complesso: 7 punti nelle ultime cinque per il Bari, 5 per la Reggiana.

Bari ko x ok ok ko
Reggiana x x ok ko ko
  • Bari

BariSüdtirol 1-2; Calcio PadovaBari 1-1; SampdoriaBari 0-2; BariEmpoli 2-1; PescaraBari 4-0

  • Reggiana

EmpoliReggiana 1-1; ReggianaAvellino 1-1; SpeziaReggiana 0-1; ReggianaSüdtirol 0-4; VeneziaReggiana 2-0

L’arbitro di Bari-Reggiana

Dirige il signor Luca Pairetto. Assistenti Luciani e Biffi; IV ufficiale Arena; al VAR Volpi, AVAR Ghersini. In questa Serie B 2025/26 Pairetto ha arbitrato 5 gare: 24 ammonizioni, 2 espulsioni e 4 calci di rigore fischiati, con una media di 5,2 cartellini a partita e 11 fuorigioco segnalati complessivamente.

  • ARBITRO: PAIRETTO
  • ASSISTENTI: LUCIANI – BIFFI
  • IV UFFICIALE: ARENA
  • VAR: VOLPI
  • AVAR: GHERSINI

Informazioni interessanti sul match

Storia recente e momento attuale raccontano una sfida ricca di sottotrame. La tradizione pende dalla parte della Reggiana, che negli incroci più recenti ha spesso imbrigliato il Bari, specie al San Nicola dove i granata hanno trovato solidità. I biancorossi, però, arrivano con segnali di ripresa in casa e una coppia offensiva capace di colpire sulle palle inattive e negli spazi. La squadra emiliana, reduce da due stop pesanti, cerca il rimbalzo con aggressività e transizioni, ma dovrà alzare la precisione sotto porta. Curiosità numeriche: entrambe creano poco da recupero alto, segno di una partita che potrebbe giocarsi su ritmi spezzati e dettagli. Occhio agli uomini copertina: Gabriele Moncini ha già punito i granata, mentre Tommaso Fumagalli ha un feeling speciale con il bersaglio quando vede il Bari.

  • Negli ultimi 11 confronti di Serie B, il Bari ha vinto solo una volta con la Reggiana e non centra il successo da sette sfide: il copione recente sorride ai granata.
  • Dopo nove ko nelle prime 12 trasferte a Bari, la Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre visite (1V, 2N): segnale di equilibrio crescente in Puglia.
  • Il Bari ha rotto il digiuno casalingo battendo l’Empoli: cerca ora la seconda vittoria interna consecutiva per la prima volta da inizio stagione.
  • Reggiana in calo: due sconfitte di fila con parziale complessivo 0-6. Evitare il terzo stop senza gol sarebbe un passo chiave per svoltare.
  • Poche conclusioni dopo recupero offensivo: appena 18 per il Bari e 20 per la Reggiana. Il pressing alto potrebbe non essere il tema dominante.
  • Gabriele Moncini ama questa sfida: tre partecipazioni-gol in quattro gare contro la Reggiana (due reti e un assist), a segno anche all’andata.
  • Tommaso Fumagalli ha nel Bari la sua vittima preferita in B: due centri in due incroci, con maglie diverse.

Le statistiche stagionali di Bari e Reggiana

Possesso palla simile ma con sfumature: Bari al 47,9% contro il 42,6% della Reggiana. I galletti segnano 25 gol e ne subiscono 44; i granata 29 fatti e 42 incassati. Precisione al tiro: 38,8% per il Bari (87 tiri nello specchio), 46,7% per la Reggiana (100). Pressione meno aggressiva per i biancorossi (PPDA 12,6) rispetto ai granata (13,7). Clean sheet: 6 Bari, 7 Reggiana. Gara che promette equilibrio e può decidersi sulle palle inattive e sulla gestione degli episodi.

Giocatori chiave: nel Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (7), top assist Mehdi Dorval (5). Più ammonizioni per Kevin Piscopo (6); espulsioni per Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni (1). Tra i pali, 6 clean sheet per Michele Cerofolini. Nella Reggiana guida i gol Manolo Portanova (6), primeggia negli assist Manuel Marras (4). Ammonito più volte Andrea Papetti (7); rossi per Charlys Matheus Lima Pontes e Cedric Gondo (1). In porta spiccano i 5 clean sheet di Edoardo Motta.

Bari Reggiana
Partite giocate 29 29
Vittorie 6 7
Pareggi 10 8
Sconfitte 13 14
Gol segnati 25 29
Gol subiti 44 42
Possesso palla (%) 47,9 42,6
Tiri in porta 87 100
Precisione tiro (%) 38,8 46,7
Clean sheet 6 7
Cartellini gialli 56 65
Cartellini rossi 2 2
PPDA (pressione) 12,6 13,7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Bari-Reggiana?

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Bari-Reggiana?

Allo Stadio San Nicola, a Bari.

Chi è l’arbitro di Bari-Reggiana?

Luca Pairetto; assistenti Luciani e Biffi, IV ufficiale Arena, VAR Volpi, AVAR Ghersini.

Bari-Reggiana 14 marzo 2026: orario, arbitro, ultime e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Inter - Atalanta
Napoli - Lecce
Udinese - Juventus
SERIE B:
Bari - Reggiana
Empoli - Mantova
Padova - Catanzaro
Cesena - Frosinone
Juve Stabia - Carrarese
Monza - Palermo
Sampdoria - Venezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio