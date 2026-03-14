Bari-Reggiana 14 marzo 2026: orario, arbitro, ultime e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Bari-Reggiana

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Serie B 2025-26, 30a giornata: allo Stadio San Nicola sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 va in scena Bari–Reggiana, un vero scontro salvezza. I biancorossi sono 19° con 28 punti (6V, 10N, 13P; 25 gol segnati, 44 subiti), i granata 18° a quota 29 (7V, 8N, 14P; 29 fatti, 42 incassati). In Puglia pesa la posta doppia: il Bari deve risalire, la Reggiana cerca ossigeno fuori casa. Equilibrio sottile e margini ridotti per un pomeriggio ad alta tensione.

Le ultime partite giocate

Bari in altalena ma capace di colpi pesanti, come il 2-0 a Genova contro la Sampdoria e il 2-1 al San Nicola con l’Empoli. La Reggiana ha rallentato dopo il blitz di La Spezia, incassando due ko di fila senza segnare. Nel complesso: 7 punti nelle ultime cinque per il Bari, 5 per la Reggiana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bari ko x ok ok ko Reggiana x x ok ko ko

Bari

Bari–Südtirol 1-2; Calcio Padova–Bari 1-1; Sampdoria–Bari 0-2; Bari–Empoli 2-1; Pescara–Bari 4-0

Reggiana

Empoli–Reggiana 1-1; Reggiana–Avellino 1-1; Spezia–Reggiana 0-1; Reggiana–Südtirol 0-4; Venezia–Reggiana 2-0

L’arbitro di Bari-Reggiana

Dirige il signor Luca Pairetto. Assistenti Luciani e Biffi; IV ufficiale Arena; al VAR Volpi, AVAR Ghersini. In questa Serie B 2025/26 Pairetto ha arbitrato 5 gare: 24 ammonizioni, 2 espulsioni e 4 calci di rigore fischiati, con una media di 5,2 cartellini a partita e 11 fuorigioco segnalati complessivamente.

ARBITRO: PAIRETTO

PAIRETTO ASSISTENTI: LUCIANI – BIFFI

LUCIANI – BIFFI IV UFFICIALE: ARENA

ARENA VAR: VOLPI

VOLPI AVAR: GHERSINI

Informazioni interessanti sul match

Storia recente e momento attuale raccontano una sfida ricca di sottotrame. La tradizione pende dalla parte della Reggiana, che negli incroci più recenti ha spesso imbrigliato il Bari, specie al San Nicola dove i granata hanno trovato solidità. I biancorossi, però, arrivano con segnali di ripresa in casa e una coppia offensiva capace di colpire sulle palle inattive e negli spazi. La squadra emiliana, reduce da due stop pesanti, cerca il rimbalzo con aggressività e transizioni, ma dovrà alzare la precisione sotto porta. Curiosità numeriche: entrambe creano poco da recupero alto, segno di una partita che potrebbe giocarsi su ritmi spezzati e dettagli. Occhio agli uomini copertina: Gabriele Moncini ha già punito i granata, mentre Tommaso Fumagalli ha un feeling speciale con il bersaglio quando vede il Bari.

Negli ultimi 11 confronti di Serie B, il Bari ha vinto solo una volta con la Reggiana e non centra il successo da sette sfide: il copione recente sorride ai granata.

ha vinto solo una volta con la e non centra il successo da sette sfide: il copione recente sorride ai granata. Dopo nove ko nelle prime 12 trasferte a Bari , la Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre visite (1V, 2N): segnale di equilibrio crescente in Puglia.

, la è rimasta imbattuta nelle ultime tre visite (1V, 2N): segnale di equilibrio crescente in Puglia. Il Bari ha rotto il digiuno casalingo battendo l’ Empoli : cerca ora la seconda vittoria interna consecutiva per la prima volta da inizio stagione.

ha rotto il digiuno casalingo battendo l’ : cerca ora la seconda vittoria interna consecutiva per la prima volta da inizio stagione. Reggiana in calo: due sconfitte di fila con parziale complessivo 0-6. Evitare il terzo stop senza gol sarebbe un passo chiave per svoltare.

in calo: due sconfitte di fila con parziale complessivo 0-6. Evitare il terzo stop senza gol sarebbe un passo chiave per svoltare. Poche conclusioni dopo recupero offensivo: appena 18 per il Bari e 20 per la Reggiana . Il pressing alto potrebbe non essere il tema dominante.

e 20 per la . Il pressing alto potrebbe non essere il tema dominante. Gabriele Moncini ama questa sfida: tre partecipazioni-gol in quattro gare contro la Reggiana (due reti e un assist), a segno anche all’andata.

ama questa sfida: tre partecipazioni-gol in quattro gare contro la (due reti e un assist), a segno anche all’andata. Tommaso Fumagalli ha nel Bari la sua vittima preferita in B: due centri in due incroci, con maglie diverse.

Le statistiche stagionali di Bari e Reggiana

Possesso palla simile ma con sfumature: Bari al 47,9% contro il 42,6% della Reggiana. I galletti segnano 25 gol e ne subiscono 44; i granata 29 fatti e 42 incassati. Precisione al tiro: 38,8% per il Bari (87 tiri nello specchio), 46,7% per la Reggiana (100). Pressione meno aggressiva per i biancorossi (PPDA 12,6) rispetto ai granata (13,7). Clean sheet: 6 Bari, 7 Reggiana. Gara che promette equilibrio e può decidersi sulle palle inattive e sulla gestione degli episodi.

Giocatori chiave: nel Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (7), top assist Mehdi Dorval (5). Più ammonizioni per Kevin Piscopo (6); espulsioni per Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni (1). Tra i pali, 6 clean sheet per Michele Cerofolini. Nella Reggiana guida i gol Manolo Portanova (6), primeggia negli assist Manuel Marras (4). Ammonito più volte Andrea Papetti (7); rossi per Charlys Matheus Lima Pontes e Cedric Gondo (1). In porta spiccano i 5 clean sheet di Edoardo Motta.

Bari Reggiana Partite giocate 29 29 Vittorie 6 7 Pareggi 10 8 Sconfitte 13 14 Gol segnati 25 29 Gol subiti 44 42 Possesso palla (%) 47,9 42,6 Tiri in porta 87 100 Precisione tiro (%) 38,8 46,7 Clean sheet 6 7 Cartellini gialli 56 65 Cartellini rossi 2 2 PPDA (pressione) 12,6 13,7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Bari-Reggiana? Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Bari-Reggiana? Allo Stadio San Nicola, a Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Reggiana? Luca Pairetto; assistenti Luciani e Biffi, IV ufficiale Arena, VAR Volpi, AVAR Ghersini.