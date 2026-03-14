Bari-Reggiana 14 marzo 2026: orario, arbitro, ultime e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata: allo Stadio San Nicola sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 va in scena Bari–Reggiana, un vero scontro salvezza. I biancorossi sono 19° con 28 punti (6V, 10N, 13P; 25 gol segnati, 44 subiti), i granata 18° a quota 29 (7V, 8N, 14P; 29 fatti, 42 incassati). In Puglia pesa la posta doppia: il Bari deve risalire, la Reggiana cerca ossigeno fuori casa. Equilibrio sottile e margini ridotti per un pomeriggio ad alta tensione.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bari-Reggiana
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Bari e Reggiana
Le ultime partite giocate
Bari in altalena ma capace di colpi pesanti, come il 2-0 a Genova contro la Sampdoria e il 2-1 al San Nicola con l’Empoli. La Reggiana ha rallentato dopo il blitz di La Spezia, incassando due ko di fila senza segnare. Nel complesso: 7 punti nelle ultime cinque per il Bari, 5 per la Reggiana.
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- Bari
Bari–Südtirol 1-2; Calcio Padova–Bari 1-1; Sampdoria–Bari 0-2; Bari–Empoli 2-1; Pescara–Bari 4-0
- Reggiana
Empoli–Reggiana 1-1; Reggiana–Avellino 1-1; Spezia–Reggiana 0-1; Reggiana–Südtirol 0-4; Venezia–Reggiana 2-0
L’arbitro di Bari-Reggiana
Dirige il signor Luca Pairetto. Assistenti Luciani e Biffi; IV ufficiale Arena; al VAR Volpi, AVAR Ghersini. In questa Serie B 2025/26 Pairetto ha arbitrato 5 gare: 24 ammonizioni, 2 espulsioni e 4 calci di rigore fischiati, con una media di 5,2 cartellini a partita e 11 fuorigioco segnalati complessivamente.
- ARBITRO: PAIRETTO
- ASSISTENTI: LUCIANI – BIFFI
- IV UFFICIALE: ARENA
- VAR: VOLPI
- AVAR: GHERSINI
Informazioni interessanti sul match
Storia recente e momento attuale raccontano una sfida ricca di sottotrame. La tradizione pende dalla parte della Reggiana, che negli incroci più recenti ha spesso imbrigliato il Bari, specie al San Nicola dove i granata hanno trovato solidità. I biancorossi, però, arrivano con segnali di ripresa in casa e una coppia offensiva capace di colpire sulle palle inattive e negli spazi. La squadra emiliana, reduce da due stop pesanti, cerca il rimbalzo con aggressività e transizioni, ma dovrà alzare la precisione sotto porta. Curiosità numeriche: entrambe creano poco da recupero alto, segno di una partita che potrebbe giocarsi su ritmi spezzati e dettagli. Occhio agli uomini copertina: Gabriele Moncini ha già punito i granata, mentre Tommaso Fumagalli ha un feeling speciale con il bersaglio quando vede il Bari.
- Negli ultimi 11 confronti di Serie B, il Bari ha vinto solo una volta con la Reggiana e non centra il successo da sette sfide: il copione recente sorride ai granata.
- Dopo nove ko nelle prime 12 trasferte a Bari, la Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre visite (1V, 2N): segnale di equilibrio crescente in Puglia.
- Il Bari ha rotto il digiuno casalingo battendo l’Empoli: cerca ora la seconda vittoria interna consecutiva per la prima volta da inizio stagione.
- Reggiana in calo: due sconfitte di fila con parziale complessivo 0-6. Evitare il terzo stop senza gol sarebbe un passo chiave per svoltare.
- Poche conclusioni dopo recupero offensivo: appena 18 per il Bari e 20 per la Reggiana. Il pressing alto potrebbe non essere il tema dominante.
- Gabriele Moncini ama questa sfida: tre partecipazioni-gol in quattro gare contro la Reggiana (due reti e un assist), a segno anche all’andata.
- Tommaso Fumagalli ha nel Bari la sua vittima preferita in B: due centri in due incroci, con maglie diverse.
Le statistiche stagionali di Bari e Reggiana
Possesso palla simile ma con sfumature: Bari al 47,9% contro il 42,6% della Reggiana. I galletti segnano 25 gol e ne subiscono 44; i granata 29 fatti e 42 incassati. Precisione al tiro: 38,8% per il Bari (87 tiri nello specchio), 46,7% per la Reggiana (100). Pressione meno aggressiva per i biancorossi (PPDA 12,6) rispetto ai granata (13,7). Clean sheet: 6 Bari, 7 Reggiana. Gara che promette equilibrio e può decidersi sulle palle inattive e sulla gestione degli episodi.
Giocatori chiave: nel Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (7), top assist Mehdi Dorval (5). Più ammonizioni per Kevin Piscopo (6); espulsioni per Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni (1). Tra i pali, 6 clean sheet per Michele Cerofolini. Nella Reggiana guida i gol Manolo Portanova (6), primeggia negli assist Manuel Marras (4). Ammonito più volte Andrea Papetti (7); rossi per Charlys Matheus Lima Pontes e Cedric Gondo (1). In porta spiccano i 5 clean sheet di Edoardo Motta.
|Bari
|Reggiana
|Partite giocate
|29
|29
|Vittorie
|6
|7
|Pareggi
|10
|8
|Sconfitte
|13
|14
|Gol segnati
|25
|29
|Gol subiti
|44
|42
|Possesso palla (%)
|47,9
|42,6
|Tiri in porta
|87
|100
|Precisione tiro (%)
|38,8
|46,7
|Clean sheet
|6
|7
|Cartellini gialli
|56
|65
|Cartellini rossi
|2
|2
|PPDA (pressione)
|12,6
|13,7
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FAQ
- Quando si gioca Bari-Reggiana?
-
Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Bari-Reggiana?
-
Allo Stadio San Nicola, a Bari.
- Chi è l’arbitro di Bari-Reggiana?
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Luca Pairetto; assistenti Luciani e Biffi, IV ufficiale Arena, VAR Volpi, AVAR Ghersini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.