Bari, rimonta da urlo sul Catania: 4-1

Vola il Bari, che strapazza il Catania nel big match del Girone C di Serie C e mette nel mirino la Ternana capolista, ora distante un solo punto in classifica.

Pugliesi costretti alla rimonta nella sfida da urlo del San Nicola: gli etnei si ritrovano infatti in vantaggio al 10′, cortesia dello sfortunato autogol di Ciofani. La parità viene però ristabilita al 40′ da Di Cesare, e nella ripresa i Galletti rovesciano le sorti del match. Il vantaggio nasce da un altro autogol, quello di Claiton al 50′. Poi al 64′ va a segno Moltalto e all’84’ è Citro a chiudere i conti per la grande notte di un Bari sempre più a caccia del ritorno in Serie B.

OMNISPORT | 26-10-2020 23:58