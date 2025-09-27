Pagelle Bari-Sampdoria 1-1: Moncini risponde a Depaoli, vince solo la paura. Caserta e Donati sempre a rischio

Top e flop della partita Bari-Sampdoria, valevole per la 5a giornata di serie B 2025/2026: al San Nicola due lampi nel nulla, il pareggio non serve a nessuno

Tra le nobili decadute del calcio italiano vince solo la paura. Bari–Sampdoria si riassume nei 4′ del botta e risposta tra Depaoli e Moncini, due lampi nel nulla. Lo spettacolo non è di casa al San Nicola e il pareggio finale non cambia il destino di biancorossi e blucerchiati, la cui classifica continua a essere impietosa. Caserta e Donati rischiano grosso.

Bari-Sampdoria: subito out Vicari

Entrambe le squadre, probabilmente condizionate dalla classifica, partono col freno a mano tirato. Del resto, le panchine di Caserta e Donati scricchiolano come non mai. Al 15′ il Bari resta senza il suo capitano: Vicari si fa male dopo uno scontro di gioco con Cuni, al suo posto entra Pucino.

Un dato dice tutto sul momentataccio (e la tenuta mentale) della Sampdoria: nei primi 19′ sono addirittura tre i calciatori ammoniti, ossia Cuni, Henderson e Depaoli.

Botta e risposta Depaoli-Moncini

La partita si infiamma all’improvviso: Cerofolini si oppone alla conclusione velenosa di Benedetti, subito dopo i blucerchiati si portano in vantaggio.

Al 28′ Pafundi si accende, lascia sul posto Nikolaou e pesca in mezzo Depaoli che insacca. Neppure il tempo di esultare che arriva il pareggio dei biancorossi: cross dalla destra di Dickmann e stacco di testa imperioso di Moncini.

Nel secondo tempo di fatto non si gioca più: le squadre evitano di correre rischi e si accontentano di un pareggio che non fa bene a nessuno. Primo punto per la Samp, che resta ultima; il Bari sale a 2.

Top e flop del Bari

Moncini 6,5: Più che un colpo di testa, una fucilata. Che gol.

Più che un colpo di testa, una fucilata. Che gol. Dickmann 6,5: Assist al bacio per il collega centravanti e il Bari torna subito in partita.

Assist al bacio per il collega centravanti e il Bari torna subito in partita. Dorval 6,5: Spinta costante sulla corsia mancina, sempre con qualità.

Spinta costante sulla corsia mancina, sempre con qualità. Nikolaou 5: Doppio errore in occasione del gol di Depaoli: sbaglia prima su Cuni e poi si lascia ubriacare da Pafundi.

Doppio errore in occasione del gol di Depaoli: sbaglia prima su Cuni e poi si lascia ubriacare da Pafundi. Meroni 5: Male in marcatura su Depaoli: così spiana la strada al vantaggio dei liguri.

Top e flop della Sampdoria