Pagelle Bari-Sampdoria 1-1: Moncini risponde a Depaoli, vince solo la paura. Caserta e Donati sempre a rischio

Tra le nobili decadute del calcio italiano vince solo la paura. Bari–Sampdoria si riassume nei 4′ del botta e risposta tra Depaoli e Moncini, due lampi nel nulla. Lo spettacolo non è di casa al San Nicola e il pareggio finale non cambia il destino di biancorossi e blucerchiati, la cui classifica continua a essere impietosa. Caserta e Donati rischiano grosso.
Bari-Sampdoria: subito out Vicari
Entrambe le squadre, probabilmente condizionate dalla classifica, partono col freno a mano tirato. Del resto, le panchine di Caserta e Donati scricchiolano come non mai. Al 15′ il Bari resta senza il suo capitano: Vicari si fa male dopo uno scontro di gioco con Cuni, al suo posto entra Pucino.
Un dato dice tutto sul momentataccio (e la tenuta mentale) della Sampdoria: nei primi 19′ sono addirittura tre i calciatori ammoniti, ossia Cuni, Henderson e Depaoli.
Botta e risposta Depaoli-Moncini
La partita si infiamma all’improvviso: Cerofolini si oppone alla conclusione velenosa di Benedetti, subito dopo i blucerchiati si portano in vantaggio.
Al 28′ Pafundi si accende, lascia sul posto Nikolaou e pesca in mezzo Depaoli che insacca. Neppure il tempo di esultare che arriva il pareggio dei biancorossi: cross dalla destra di Dickmann e stacco di testa imperioso di Moncini.
Nel secondo tempo di fatto non si gioca più: le squadre evitano di correre rischi e si accontentano di un pareggio che non fa bene a nessuno. Primo punto per la Samp, che resta ultima; il Bari sale a 2.
Top e flop del Bari
- Moncini 6,5: Più che un colpo di testa, una fucilata. Che gol.
- Dickmann 6,5: Assist al bacio per il collega centravanti e il Bari torna subito in partita.
- Dorval 6,5: Spinta costante sulla corsia mancina, sempre con qualità.
- Nikolaou 5: Doppio errore in occasione del gol di Depaoli: sbaglia prima su Cuni e poi si lascia ubriacare da Pafundi.
- Meroni 5: Male in marcatura su Depaoli: così spiana la strada al vantaggio dei liguri.
Top e flop della Sampdoria
- Depaoli 6,5: Sblocca il match, beffando il suo marcatore con tempismo perfetto.
- Pafundi 6,5: L’avvio non è certo brillante, ma poi s’accende e manda in gol Depaoli con uno spunto ch’è un concentrato di puro talento e tecnica.
- Cuni 6,5: Tra i più propositivi dei suoi: sempre dentro la partita, tra i pochi a giocare anche nel secondo tempo.
- Ioannou 5,5: Avrebbe potuto far meglio in copertura su Dickmann, dal cui cross arriva l’immediato pareggio dei padroni di casa.
- Hadzikadunic 5: Mangiato da Moncini nell’azione dell’1-1.