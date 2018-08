Bari, si profila un clamoroso ritorno

Valerio Di Cesare è uno dei big esclusi dal Parma dalla lista dei giocatori utilizzabili in stagione. L’esperto difensore romano del resto non rientrava nei piani del club, ma ora rischia di vivere una prima metà di stagione da separato in casa, a meno di una svolta improvvisa sul mercato.

Su Di Cesare si sono infatti posate le attenzioni del Bari, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo i due anni che l’ex Torino ha trascorso in Puglia, tra il 2015 e il 2017: il centrale lasciò Bari proprio per approdare al Parma, all’epoca in Serie C, nel gennaio 2017. Per far materializzare il clamoroso ritorno, però, bisognerà trovare l'intesa sull'ingaggio.

SPORTAL.IT | 24-08-2018 22:20