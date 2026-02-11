Bari-Spezia 11 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Bari-Spezia: orario, stadio, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

Bari–Spezia è uno scontro salvezza della 24a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al San Nicola di Bari mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00. I pugliesi sono 19° con 20 punti in 23 gare (4 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 19 gol fatti, 36 subiti), i liguri 18° a quota 21 (5 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 20 gol segnati, 30 incassati). Pesano il rendimento casalingo altalenante dei biancorossi e le difficoltà esterne degli Aquilotti: match dal valore specifico altissimo nella corsa alla salvezza.

Le ultime partite giocate

Bari in affanno con una sola vittoria nelle ultime cinque; Spezia in leggera ripresa ma ancora fragile in trasferta. I pugliesi hanno raccolto 3 punti (1V, 0N, 4P), i liguri 4 (1V, 1N, 3P). Ecco l’andamento recentissimo a colpo d’occhio e il dettaglio dei risultati.

Bari ko ko ok ko ko Spezia ko ko ok ko x

Dettaglio delle ultime 5:

Bari

Carrarese – Bari 1-0

1-0 Bari – Juve Stabia 0-1

– 0-1 Cesena – Bari 1-2

– 1-2 Bari – Palermo 0-3

– 0-3 Mantova – Bari 2-1

Spezia

Südtirol – Spezia 2-1

– 2-1 Palermo – Spezia 1-0

– 1-0 Spezia – Avellino 1-0

– 1-0 Sampdoria – Spezia 1-0

– 1-0 Spezia – Virtus Entella 1-1

L’arbitro di Bari-Spezia

Designato il signor Daniele Doveri per Bari – Spezia al San Nicola. In sala VAR ci sarà Maggioni. Doveri, classe 1977 (Volterra), è uno dei fischietti più esperti del panorama italiano: guiderà una squadra arbitrale di livello per una gara dal peso specifico elevato nella lotta salvezza.

Arbitro: DOVERI

Assistenti: DEI GIUDICI – MORO

– IV: DORILLO

VAR: MAGGIONI

AVAR: VOLPI

Informazioni interessanti

Storia recente e trend raccontano un confronto spesso bloccato: tra Bari e Spezia in Serie B abbondano i pareggi, segno di equilibrio e partite decise dai dettagli. Al San Nicola, però, i pugliesi hanno tradizionalmente qualcosa in più contro gli Aquilotti, pur attraversando ora un periodo complicato tra le mura amiche. Dall’altra parte, i liguri arrivano con un rendimento esterno in calo e con pochi gol segnati lontano da casa, ma con un attacco capace di colpire in ripartenza e con uomini in fiducia come Gabriele Artistico. Occhi puntati anche su Lorenzo Dickmann, spesso incisivo davanti al pubblico biancorosso. Insomma, gara che promette tensione agonistica e può decidersi su palla inattiva o su un lampo individuale: la classifica corta impone coraggio, ma anche lucidità nelle due aree.

Ben 6 delle ultime 10 sfide tra Bari e Spezia in cadetteria sono finite in parità: equilibrio alto, episodi decisivi.

e in cadetteria sono finite in parità: equilibrio alto, episodi decisivi. Il Bari è imbattuto da 5 incroci casalinghi contro lo Spezia (2V, 3N) e va a caccia del bis al San Nicola dopo il successo del 29 dicembre 2024.

è imbattuto da 5 incroci casalinghi contro lo (2V, 3N) e va a caccia del bis al dopo il successo del 29 dicembre 2024. I biancorossi hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 6 in casa: striscia negativa da interrompere per non scivolare.

Spezia ko in 4 trasferte di fila, senza gol nelle ultime due: filotto negativo esterno da scongiurare.

ko in 4 trasferte di fila, senza gol nelle ultime due: filotto negativo esterno da scongiurare. Bari in calo: 4 sconfitte nelle ultime 5 (1V). Evitare il tris di ko consecutivi è il primo obiettivo.

in calo: 4 sconfitte nelle ultime 5 (1V). Evitare il tris di ko consecutivi è il primo obiettivo. Lorenzo Dickmann ha partecipato a 4 gol in questa B (1 rete, 3 assist), 3 dei quali al San Nicola : fattore in casa.

ha partecipato a 4 gol in questa B (1 rete, 3 assist), 3 dei quali al : fattore in casa. Il primo dei 12 gol in B di Gabriele Artistico arrivò proprio al San Nicola (17/08/2024): ora è il capocannoniere ligure con 5 reti.

Le statistiche stagionali di Bari e Spezia

Bari e Spezia viaggiano su numeri molto simili: 19 a 20 le reti segnate, ma i pugliesi hanno incassato di più (36 vs 30). Possesso palla quasi in parità (48,5% Bari; 47,0% Spezia), mentre la precisione al tiro premia i liguri (50,3% vs 36,75%). PPDA: 12,5 Bari contro 10,8 Spezia, segno di pressing un po’ più alto degli Aquilotti. Clean sheet 4 a 5 per gli ospiti: margini sottili, il dettaglio può fare la differenza.

Giocatori chiave: per il Bari il miglior marcatore è Gabriele Moncini (6), con Lorenzo Dickmann top assistman (3). Tra gli ammoniti spiccano Dickmann e Gaetano Castrovilli (4). In porta, Michele Cerofolini conta 4 clean sheet. Nello Spezia, guida i gol Gabriele Artistico (5); sugli assist brillano Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2). Il più sanzionato è Francesco Cassata (8 gialli); rossi per Rachid Kouda (2) e, con 1, Petko Hristov, Luca Vignali, Marco Ruggero, Fellipe Jack Pacheco. Tra i pali, 3 clean sheet per Diego Mascardi.

Bari Spezia Partite giocate 23 23 Vittorie 4 5 Pareggi 8 6 Sconfitte 11 12 Gol fatti 19 20 Gol subiti 36 30 Possesso palla % 48,5 47,0 Precisione tiri % 36,75 50,30 PPDA 12,5 10,8 Clean sheet 4 5 Cartellini gialli 45 49 Cartellini rossi 2 7

FAQ Quando e a che ora si gioca Bari-Spezia? Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Bari-Spezia? Allo Stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Spezia? L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Dei Giudici e Moro, IV Dorillo, VAR Maggioni, AVAR Volpi.