Bari-Spezia 11 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Bari-Spezia: orario, stadio, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

BariSpezia è uno scontro salvezza della 24a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al San Nicola di Bari mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00. I pugliesi sono 19° con 20 punti in 23 gare (4 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 19 gol fatti, 36 subiti), i liguri 18° a quota 21 (5 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 20 gol segnati, 30 incassati). Pesano il rendimento casalingo altalenante dei biancorossi e le difficoltà esterne degli Aquilotti: match dal valore specifico altissimo nella corsa alla salvezza.

Le ultime partite giocate

Bari in affanno con una sola vittoria nelle ultime cinque; Spezia in leggera ripresa ma ancora fragile in trasferta. I pugliesi hanno raccolto 3 punti (1V, 0N, 4P), i liguri 4 (1V, 1N, 3P). Ecco l’andamento recentissimo a colpo d’occhio e il dettaglio dei risultati.

Bari ko ko ok ko ko
Spezia ko ko ok ko x

Dettaglio delle ultime 5:

  • Bari
  • Carrarese – Bari 1-0
  • BariJuve Stabia 0-1
  • CesenaBari 1-2
  • BariPalermo 0-3
  • MantovaBari 2-1
  • Spezia
  • SüdtirolSpezia 2-1
  • PalermoSpezia 1-0
  • SpeziaAvellino 1-0
  • SampdoriaSpezia 1-0
  • SpeziaVirtus Entella 1-1

L’arbitro di Bari-Spezia

Designato il signor Daniele Doveri per BariSpezia al San Nicola. In sala VAR ci sarà Maggioni. Doveri, classe 1977 (Volterra), è uno dei fischietti più esperti del panorama italiano: guiderà una squadra arbitrale di livello per una gara dal peso specifico elevato nella lotta salvezza.

  • Arbitro: DOVERI
  • Assistenti: DEI GIUDICIMORO
  • IV: DORILLO
  • VAR: MAGGIONI
  • AVAR: VOLPI

Informazioni interessanti

Storia recente e trend raccontano un confronto spesso bloccato: tra Bari e Spezia in Serie B abbondano i pareggi, segno di equilibrio e partite decise dai dettagli. Al San Nicola, però, i pugliesi hanno tradizionalmente qualcosa in più contro gli Aquilotti, pur attraversando ora un periodo complicato tra le mura amiche. Dall’altra parte, i liguri arrivano con un rendimento esterno in calo e con pochi gol segnati lontano da casa, ma con un attacco capace di colpire in ripartenza e con uomini in fiducia come Gabriele Artistico. Occhi puntati anche su Lorenzo Dickmann, spesso incisivo davanti al pubblico biancorosso. Insomma, gara che promette tensione agonistica e può decidersi su palla inattiva o su un lampo individuale: la classifica corta impone coraggio, ma anche lucidità nelle due aree.

  • Ben 6 delle ultime 10 sfide tra Bari e Spezia in cadetteria sono finite in parità: equilibrio alto, episodi decisivi.
  • Il Bari è imbattuto da 5 incroci casalinghi contro lo Spezia (2V, 3N) e va a caccia del bis al San Nicola dopo il successo del 29 dicembre 2024.
  • I biancorossi hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 6 in casa: striscia negativa da interrompere per non scivolare.
  • Spezia ko in 4 trasferte di fila, senza gol nelle ultime due: filotto negativo esterno da scongiurare.
  • Bari in calo: 4 sconfitte nelle ultime 5 (1V). Evitare il tris di ko consecutivi è il primo obiettivo.
  • Lorenzo Dickmann ha partecipato a 4 gol in questa B (1 rete, 3 assist), 3 dei quali al San Nicola: fattore in casa.
  • Il primo dei 12 gol in B di Gabriele Artistico arrivò proprio al San Nicola (17/08/2024): ora è il capocannoniere ligure con 5 reti.

Le statistiche stagionali di Bari e Spezia

Bari e Spezia viaggiano su numeri molto simili: 19 a 20 le reti segnate, ma i pugliesi hanno incassato di più (36 vs 30). Possesso palla quasi in parità (48,5% Bari; 47,0% Spezia), mentre la precisione al tiro premia i liguri (50,3% vs 36,75%). PPDA: 12,5 Bari contro 10,8 Spezia, segno di pressing un po’ più alto degli Aquilotti. Clean sheet 4 a 5 per gli ospiti: margini sottili, il dettaglio può fare la differenza.

Giocatori chiave: per il Bari il miglior marcatore è Gabriele Moncini (6), con Lorenzo Dickmann top assistman (3). Tra gli ammoniti spiccano Dickmann e Gaetano Castrovilli (4). In porta, Michele Cerofolini conta 4 clean sheet. Nello Spezia, guida i gol Gabriele Artistico (5); sugli assist brillano Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2). Il più sanzionato è Francesco Cassata (8 gialli); rossi per Rachid Kouda (2) e, con 1, Petko Hristov, Luca Vignali, Marco Ruggero, Fellipe Jack Pacheco. Tra i pali, 3 clean sheet per Diego Mascardi.

Bari Spezia
Partite giocate 23 23
Vittorie 4 5
Pareggi 8 6
Sconfitte 11 12
Gol fatti 19 20
Gol subiti 36 30
Possesso palla % 48,5 47,0
Precisione tiri % 36,75 50,30
PPDA 12,5 10,8
Clean sheet 4 5
Cartellini gialli 45 49
Cartellini rossi 2 7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Bari-Spezia?

Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00.

Dove si gioca Bari-Spezia?

Allo Stadio San Nicola di Bari.

Chi è l’arbitro di Bari-Spezia?

L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Dei Giudici e Moro, IV Dorillo, VAR Maggioni, AVAR Volpi.

