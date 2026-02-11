Bari-Spezia 11 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Bari–Spezia è uno scontro salvezza della 24a giornata di Serie B 2025-26: si gioca al San Nicola di Bari mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00. I pugliesi sono 19° con 20 punti in 23 gare (4 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 19 gol fatti, 36 subiti), i liguri 18° a quota 21 (5 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte; 20 gol segnati, 30 incassati). Pesano il rendimento casalingo altalenante dei biancorossi e le difficoltà esterne degli Aquilotti: match dal valore specifico altissimo nella corsa alla salvezza.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bari-Spezia
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Bari e Spezia
Le ultime partite giocate
Bari in affanno con una sola vittoria nelle ultime cinque; Spezia in leggera ripresa ma ancora fragile in trasferta. I pugliesi hanno raccolto 3 punti (1V, 0N, 4P), i liguri 4 (1V, 1N, 3P). Ecco l’andamento recentissimo a colpo d’occhio e il dettaglio dei risultati.
|Bari
|ko
|ko
|ok
|ko
|ko
|Spezia
|ko
|ko
|ok
|ko
|x
Dettaglio delle ultime 5:
- Bari
- Carrarese – Bari 1-0
- Bari – Juve Stabia 0-1
- Cesena – Bari 1-2
- Bari – Palermo 0-3
- Mantova – Bari 2-1
- Spezia
- Südtirol – Spezia 2-1
- Palermo – Spezia 1-0
- Spezia – Avellino 1-0
- Sampdoria – Spezia 1-0
- Spezia – Virtus Entella 1-1
L’arbitro di Bari-Spezia
Designato il signor Daniele Doveri per Bari – Spezia al San Nicola. In sala VAR ci sarà Maggioni. Doveri, classe 1977 (Volterra), è uno dei fischietti più esperti del panorama italiano: guiderà una squadra arbitrale di livello per una gara dal peso specifico elevato nella lotta salvezza.
- Arbitro: DOVERI
- Assistenti: DEI GIUDICI – MORO
- IV: DORILLO
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: VOLPI
Informazioni interessanti
Storia recente e trend raccontano un confronto spesso bloccato: tra Bari e Spezia in Serie B abbondano i pareggi, segno di equilibrio e partite decise dai dettagli. Al San Nicola, però, i pugliesi hanno tradizionalmente qualcosa in più contro gli Aquilotti, pur attraversando ora un periodo complicato tra le mura amiche. Dall’altra parte, i liguri arrivano con un rendimento esterno in calo e con pochi gol segnati lontano da casa, ma con un attacco capace di colpire in ripartenza e con uomini in fiducia come Gabriele Artistico. Occhi puntati anche su Lorenzo Dickmann, spesso incisivo davanti al pubblico biancorosso. Insomma, gara che promette tensione agonistica e può decidersi su palla inattiva o su un lampo individuale: la classifica corta impone coraggio, ma anche lucidità nelle due aree.
- Ben 6 delle ultime 10 sfide tra Bari e Spezia in cadetteria sono finite in parità: equilibrio alto, episodi decisivi.
- Il Bari è imbattuto da 5 incroci casalinghi contro lo Spezia (2V, 3N) e va a caccia del bis al San Nicola dopo il successo del 29 dicembre 2024.
- I biancorossi hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 6 in casa: striscia negativa da interrompere per non scivolare.
- Spezia ko in 4 trasferte di fila, senza gol nelle ultime due: filotto negativo esterno da scongiurare.
- Bari in calo: 4 sconfitte nelle ultime 5 (1V). Evitare il tris di ko consecutivi è il primo obiettivo.
- Lorenzo Dickmann ha partecipato a 4 gol in questa B (1 rete, 3 assist), 3 dei quali al San Nicola: fattore in casa.
- Il primo dei 12 gol in B di Gabriele Artistico arrivò proprio al San Nicola (17/08/2024): ora è il capocannoniere ligure con 5 reti.
Le statistiche stagionali di Bari e Spezia
Bari e Spezia viaggiano su numeri molto simili: 19 a 20 le reti segnate, ma i pugliesi hanno incassato di più (36 vs 30). Possesso palla quasi in parità (48,5% Bari; 47,0% Spezia), mentre la precisione al tiro premia i liguri (50,3% vs 36,75%). PPDA: 12,5 Bari contro 10,8 Spezia, segno di pressing un po’ più alto degli Aquilotti. Clean sheet 4 a 5 per gli ospiti: margini sottili, il dettaglio può fare la differenza.
Giocatori chiave: per il Bari il miglior marcatore è Gabriele Moncini (6), con Lorenzo Dickmann top assistman (3). Tra gli ammoniti spiccano Dickmann e Gaetano Castrovilli (4). In porta, Michele Cerofolini conta 4 clean sheet. Nello Spezia, guida i gol Gabriele Artistico (5); sugli assist brillano Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2). Il più sanzionato è Francesco Cassata (8 gialli); rossi per Rachid Kouda (2) e, con 1, Petko Hristov, Luca Vignali, Marco Ruggero, Fellipe Jack Pacheco. Tra i pali, 3 clean sheet per Diego Mascardi.
|Bari
|Spezia
|Partite giocate
|23
|23
|Vittorie
|4
|5
|Pareggi
|8
|6
|Sconfitte
|11
|12
|Gol fatti
|19
|20
|Gol subiti
|36
|30
|Possesso palla %
|48,5
|47,0
|Precisione tiri %
|36,75
|50,30
|PPDA
|12,5
|10,8
|Clean sheet
|4
|5
|Cartellini gialli
|45
|49
|Cartellini rossi
|2
|7
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Bari-Spezia?
-
Mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00.
- Dove si gioca Bari-Spezia?
-
Allo Stadio San Nicola di Bari.
- Chi è l’arbitro di Bari-Spezia?
-
L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Dei Giudici e Moro, IV Dorillo, VAR Maggioni, AVAR Volpi.
