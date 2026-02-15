Bari-Südtirol 15 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche della 25a giornata

Bari–Südtirol accende il prossimo turno di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio San Nicola di Bari nella 25ª giornata. È uno scontro che pesa: i biancorossi sono 19° con 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 19 gol fatti, 36 subiti), gli altoatesini 9° a quota 30 (6 vittorie, 12 pareggi, 6 ko; 24 gol segnati, 23 incassati). Partita da “sangue freddo”: per il Bari aria di scontro salvezza, per il Südtirol chance di consolidare la zona medio-alta con la solita solidità difensiva.
Le ultime partite giocate
Momenti opposti: il Bari fatica a ingranare, con soli 4 punti nelle ultime cinque e zero gol segnati in tre gare casalinghe consecutive. Il Südtirol vola con 11 punti nelle ultime cinque, trascinato da equilibro e ripartenze. Al San Nicola si affrontano la necessità di muovere la classifica dei padroni di casa e la striscia utile ospite.
|Bari
|ko
|ok
|ko
|ko
|x
|Südtirol
|ok
|ok
|ok
|x
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Bari ha totalizzato 4 punti, il Südtirol ne ha fatti 11. Dettaglio risultati:
- Bari
Bari–Juve Stabia 0-1; Cesena–Bari 1-2; Bari–Palermo 0-3; Mantova–Bari 2-1; Bari–Spezia 0-0
- Südtirol
Empoli–Südtirol 0-1; Südtirol–Calcio Padova 3-0; Südtirol–Catanzaro 2-1; Carrarese–Südtirol 0-0; Südtirol–Monza 0-0
L’arbitro di Bari – Südtirol
Dirige il match il signor Luca Massimi di Termoli. In questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 11 gare, concedendo 2 rigori, con 58 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti: media di 5,5 ammonizioni a partita e un metro di giudizio piuttosto deciso sui contrasti.
- Arbitro: MASSIMI
- Assistenti: MINIUTTI – PASCARELLA
- IV: ALLEGRETTA
- VAR: BARONI
- AVAR: PRONTERA
Statistiche interessanti
La sfida tra Bari e Südtirol mette una contro l’altra due identità chiare. I pugliesi tengono più palla e cercano ampiezza, ma faticano a trasformare il possesso in gol: appena 19 reti in 24 gare. Gli altoatesini sono essenziali: difesa compatta, transizioni rapide e un’inedita vena da “specialisti del pari” che li ha spinti in una tranquilla metà classifica. Al San Nicola il fattore campo dice equilibrio: il Bari ha raccolto 14 punti in 12 partite interne (3V, 5N, 4P), ma non segna in casa da tre gare; il Südtirol fuori è quasi inespugnabile (9 pareggi in 12 trasferte, solo 2 ko). Sarà partita di dettagli: palle inattive, cross e attacchi al secondo palo potrebbero fare la differenza, così come la disciplina (gli ospiti hanno visto più cartellini) e la gestione dei momenti. Occhio ai duelli aerei: entrambe le squadre li ricercano spesso, ma gli ospiti hanno numeri più alti nel gioco diretto. In porta contano i clean sheet: Michele Cerofolini ne ha timbrati 5, Marius Adamonis 6. Davanti, il peso specifico dei gol di Gabriele Moncini e Silvio Merkaj resta la chiave per sbloccare un match che promette equilibrio e pochissimi spazi.
- Fattore casa Bari: 14 punti in 12 gare al San Nicola, con 11 gol fatti e 14 subiti; sterilità recente interna (0 reti nelle ultime tre in casa).
- Südtirol “x-factor”: 12 pareggi in 24 partite; in trasferta 9 pari su 12, solo 2 sconfitte.
- Difese a confronto: Südtirol solido (23 gol subiti, 0,96 a gara), Bari più vulnerabile (36, 1,50 a match).
- Possesso e stile: Bari 48,6% di possesso; Südtirol 38,4% e più gioco diretto (long pass e duelli).
- Tiri e mira: Bari 179 conclusioni con il 38% nello specchio; Südtirol 197 tiri, precisione al 43%.
- Discipline: Südtirol 54 gialli e 3 rossi; Bari 45 gialli e 2 rossi.
- Piazzati pesano: più corner per il Südtirol (108) contro gli 86 del Bari; cross utili per sbloccarla.
- Forme recenti: 4 punti Bari vs 11 Südtirol nelle ultime 5.
- Uomini chiave: Gabriele Moncini (6) guida il Bari; per il Südtirol spiccano Silvio Merkaj (6) ed Emanuele Pecorino (5).
Le statistiche stagionali di Bari e Südtirol
Il Bari costruisce con più possesso ma fatica a creare tiri puliti e a finalizzare, mentre il Südtirol difende basso, concede poco (23 gol subiti) e riparte con efficacia, accumulando molti pareggi. I corner e i cross potrebbero premiare gli ospiti, mentre i pugliesi dovranno alzare la qualità dell’ultimo passaggio per superare una retroguardia rodata.
Focus giocatori: nel Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (6), con supporto da Christian Gytkjær; miglior assistman a quota 3 per Mehdi Dorval e Lorenzo Dickmann. Più ammonito: Kevin Piscopo (5); rossi per Andrea Meroni (doppia ammonizione) e Dimitrios Nikolaou (rosso diretto). Tra i pali, 5 clean sheet per Michele Cerofolini. Nel Südtirol guida Silvio Merkaj (6) con Emanuele Pecorino (5) alle spalle; assist da Daniele Casiraghi (3) e Salvatore Molina (2). Più ammonito: Simone Tronchin (6); rossi per Raphael Kofler, Simone Tronchin e Silvio Merkaj. In porta, 6 clean sheet per Marius Adamonis.
|Bari
|Südtirol
|Partite giocate
|24
|24
|Vittorie
|4
|6
|Pareggi
|9
|12
|Sconfitte
|11
|6
|Gol segnati
|19
|24
|Gol subiti
|36
|23
|Possesso palla (%)
|48,6
|38,4
|Tiri totali
|179
|197
|Precisione tiri (%)
|38,0
|42,6
|PPDA (pressione)
|12,4
|12,1
|Corner a favore
|86
|108
|Clean sheet
|5
|6
|Cartellini gialli
|45
|54
|Cartellini rossi
|2
|3
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Bari - Südtirol?
-
La partita è in programma nel prossimo turno (25ª giornata) della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.
- Dove si gioca Bari - Südtirol?
-
La gara si gioca allo Stadio San Nicola di Bari.
- Chi è l’arbitro di Bari - Südtirol?
-
Arbitra Luca Massimi di Termoli. Assistenti Miniutti e Pascarella, IV Allegretta, VAR Baroni, AVAR Prontera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.