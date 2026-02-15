Bari-Südtirol 15 febbraio 2026: orario, arbitro e statistiche della 25a giornata

Serie B 2025-26, 25ª giornata. Numeri, tendenze e curiosità per capire la partita Bari-Südtirol: orario, arbitro, forma recente e confronto statistico.

Bari–Südtirol accende il prossimo turno di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio San Nicola di Bari nella 25ª giornata. È uno scontro che pesa: i biancorossi sono 19° con 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte; 19 gol fatti, 36 subiti), gli altoatesini 9° a quota 30 (6 vittorie, 12 pareggi, 6 ko; 24 gol segnati, 23 incassati). Partita da “sangue freddo”: per il Bari aria di scontro salvezza, per il Südtirol chance di consolidare la zona medio-alta con la solita solidità difensiva.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti: il Bari fatica a ingranare, con soli 4 punti nelle ultime cinque e zero gol segnati in tre gare casalinghe consecutive. Il Südtirol vola con 11 punti nelle ultime cinque, trascinato da equilibro e ripartenze. Al San Nicola si affrontano la necessità di muovere la classifica dei padroni di casa e la striscia utile ospite.

Bari ko ok ko ko x Südtirol ok ok ok x x

Nelle ultime 5 di campionato il Bari ha totalizzato 4 punti, il Südtirol ne ha fatti 11. Dettaglio risultati:

Bari

Bari–Juve Stabia 0-1; Cesena–Bari 1-2; Bari–Palermo 0-3; Mantova–Bari 2-1; Bari–Spezia 0-0

Südtirol

Empoli–Südtirol 0-1; Südtirol–Calcio Padova 3-0; Südtirol–Catanzaro 2-1; Carrarese–Südtirol 0-0; Südtirol–Monza 0-0

L’arbitro di Bari – Südtirol

Dirige il match il signor Luca Massimi di Termoli. In questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 11 gare, concedendo 2 rigori, con 58 cartellini gialli, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti: media di 5,5 ammonizioni a partita e un metro di giudizio piuttosto deciso sui contrasti.

Arbitro: MASSIMI

Assistenti: MINIUTTI – PASCARELLA

IV: ALLEGRETTA

VAR: BARONI

AVAR: PRONTERA

Statistiche interessanti

La sfida tra Bari e Südtirol mette una contro l’altra due identità chiare. I pugliesi tengono più palla e cercano ampiezza, ma faticano a trasformare il possesso in gol: appena 19 reti in 24 gare. Gli altoatesini sono essenziali: difesa compatta, transizioni rapide e un’inedita vena da “specialisti del pari” che li ha spinti in una tranquilla metà classifica. Al San Nicola il fattore campo dice equilibrio: il Bari ha raccolto 14 punti in 12 partite interne (3V, 5N, 4P), ma non segna in casa da tre gare; il Südtirol fuori è quasi inespugnabile (9 pareggi in 12 trasferte, solo 2 ko). Sarà partita di dettagli: palle inattive, cross e attacchi al secondo palo potrebbero fare la differenza, così come la disciplina (gli ospiti hanno visto più cartellini) e la gestione dei momenti. Occhio ai duelli aerei: entrambe le squadre li ricercano spesso, ma gli ospiti hanno numeri più alti nel gioco diretto. In porta contano i clean sheet: Michele Cerofolini ne ha timbrati 5, Marius Adamonis 6. Davanti, il peso specifico dei gol di Gabriele Moncini e Silvio Merkaj resta la chiave per sbloccare un match che promette equilibrio e pochissimi spazi.

Fattore casa Bari : 14 punti in 12 gare al San Nicola, con 11 gol fatti e 14 subiti; sterilità recente interna (0 reti nelle ultime tre in casa).

14 punti in 12 gare al San Nicola, con 11 gol fatti e 14 subiti; sterilità recente interna (0 reti nelle ultime tre in casa). Südtirol “x-factor”: 12 pareggi in 24 partite; in trasferta 9 pari su 12, solo 2 sconfitte.

12 pareggi in 24 partite; in trasferta 9 pari su 12, solo 2 sconfitte. Difese a confronto: Südtirol solido (23 gol subiti, 0,96 a gara), Bari più vulnerabile (36, 1,50 a match).

solido (23 gol subiti, 0,96 a gara), più vulnerabile (36, 1,50 a match). Possesso e stile: Bari 48,6% di possesso; Südtirol 38,4% e più gioco diretto (long pass e duelli).

48,6% di possesso; 38,4% e più gioco diretto (long pass e duelli). Tiri e mira: Bari 179 conclusioni con il 38% nello specchio; Südtirol 197 tiri, precisione al 43%.

179 conclusioni con il 38% nello specchio; 197 tiri, precisione al 43%. Discipline: Südtirol 54 gialli e 3 rossi; Bari 45 gialli e 2 rossi.

54 gialli e 3 rossi; 45 gialli e 2 rossi. Piazzati pesano: più corner per il Südtirol (108) contro gli 86 del Bari ; cross utili per sbloccarla.

più corner per il (108) contro gli 86 del ; cross utili per sbloccarla. Forme recenti: 4 punti Bari vs 11 Südtirol nelle ultime 5.

4 punti vs 11 nelle ultime 5. Uomini chiave: Gabriele Moncini (6) guida il Bari; per il Südtirol spiccano Silvio Merkaj (6) ed Emanuele Pecorino (5).

Le statistiche stagionali di Bari e Südtirol

Il Bari costruisce con più possesso ma fatica a creare tiri puliti e a finalizzare, mentre il Südtirol difende basso, concede poco (23 gol subiti) e riparte con efficacia, accumulando molti pareggi. I corner e i cross potrebbero premiare gli ospiti, mentre i pugliesi dovranno alzare la qualità dell’ultimo passaggio per superare una retroguardia rodata.

Focus giocatori: nel Bari il capocannoniere è Gabriele Moncini (6), con supporto da Christian Gytkjær; miglior assistman a quota 3 per Mehdi Dorval e Lorenzo Dickmann. Più ammonito: Kevin Piscopo (5); rossi per Andrea Meroni (doppia ammonizione) e Dimitrios Nikolaou (rosso diretto). Tra i pali, 5 clean sheet per Michele Cerofolini. Nel Südtirol guida Silvio Merkaj (6) con Emanuele Pecorino (5) alle spalle; assist da Daniele Casiraghi (3) e Salvatore Molina (2). Più ammonito: Simone Tronchin (6); rossi per Raphael Kofler, Simone Tronchin e Silvio Merkaj. In porta, 6 clean sheet per Marius Adamonis.

Bari Südtirol Partite giocate 24 24 Vittorie 4 6 Pareggi 9 12 Sconfitte 11 6 Gol segnati 19 24 Gol subiti 36 23 Possesso palla (%) 48,6 38,4 Tiri totali 179 197 Precisione tiri (%) 38,0 42,6 PPDA (pressione) 12,4 12,1 Corner a favore 86 108 Clean sheet 5 6 Cartellini gialli 45 54 Cartellini rossi 2 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Bari - Südtirol? La partita è in programma nel prossimo turno (25ª giornata) della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. Dove si gioca Bari - Südtirol? La gara si gioca allo Stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari - Südtirol? Arbitra Luca Massimi di Termoli. Assistenti Miniutti e Pascarella, IV Allegretta, VAR Baroni, AVAR Prontera.