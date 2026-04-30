Bari, tensione alle stelle: insulti e minacce a De Laurentiis e squadra. Con l’Entella per evitare il baratro retrocessione

La formazione di Moreno Longo scende in campo domani per il penultimo turno della serie B, la sfida contro la Virtus Entella è fondamentale per provare a evitare la serie C

Una vigilia di tensioni, una delle squadre più influenti del calcio italiano al Sud rischia di sprofondare nel baratro della serie C. Il Bari si gioca una grossa fetta di futuro nel match casalingo contro la Virtus Entella con i tifosi pugliesi che però nelle ore che precedono la gara hanno fatto salire la tensione alle stelle andando all’attacco di società e squadra.

Il Bari a un passo dalla serie C

Novanta minuti decisivi per il Bari con una squadra e una città che non vogliono neanche prendere in considerazione l’idea di una retrocessione in serie C. A due partite dal termine però tutto passa dalla sfida interna contro la Virtus Entella che rappresenta il primo passaggio chiave. In caso di sconfitta dei pugliesi, infatti, con una contemporanea vittoria del Pescara contro il Padova, il Bari sarebbe retrocesso con un turno di anticipo.

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Il clima di tensione prima del match

La scollatura tra la squadra (ma più in particolare la società) e la città si è fatta sempre più mercata negli ultimi mesi. Il Bari è reduce da stagioni difficili e i tifosi pugliesi si aspettavano un campionato di svolta, invece la stagione è stata ancora una volta molto complicata. Il tifo barese nelle ultime ore, quelle che precedono la gara interna con la Virtus Entella, ha manifestato tutta la propria insoddisfazione. Secondo quanto riportato dal sito TuttoBari nel corso delle ultime ore sono stati affissi degli striscioni molto duri all’esterno dello stadio San Nicola con riferimenti al presidente Luigi De Laurentiis e alla squadra guida da Moreno Longo: “Senza p…e”, “Vi romperemo il c..o” e “Mercenari” sono solo alcuni dei messaggi riportati. La testimonianza di un clima di tensione che rischia anche di aumentare nella giornata di domani.

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Dal sogno promozione al baratro

La parabola del Bari è una di quelle che sorprende. Solo tre anni fa la formazione pugliese stava vivendo uno dei suoi migliori momenti. Al San Nicola va in scena una sfida che può valere la storia con la squadra allora guidata da Michele Mignani che scende in campo di fronte a quasi 60mila spettatori nella finale playoff contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Nonostante l’apporto del pubblico ad aggiudicarsi la vittoria è la squadra sarda che passa con il punteggio di 1-0 e festeggia la promozione in serie A. Ma nonostante la sconfitta, i tifosi del Bari sembrano poter contare su un futuro solido e fatto di impegni importanti. Ora invece la situazione è ribalta, il Bari non ha mai più raggiunto quelle vette, anzi nelle ultime stagioni la situazione è andata in costante peggioramento.