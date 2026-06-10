Bari, l’ultima beffa dei De Laurentiis: il gioiellino Rao va da Inzaghi. E Cassano attacca: “Vergognoso”

Sfuma l'ipotesi ripescaggio in Serie B e resta ancora il nodo stadio per l'iscrizione alla C: ora spunta l'ipotesi Monopoli. FantAntonio portavoce della protesta dei tifosi

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Tramontata ormai quasi definitivamente l’ipotesi ripescaggio, il Bari continua a fare i conti con il nodo stadio, che complica ulteriormente l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. A farsi portavoce del malcontento di una tifoseria da tempo in rotta con la proprietà è Antonio Cassano, che a Viva El Futbol ha attaccato duramente la famiglia De Laurentiis.

Bari, anche Cassano contro De Laurentiis

Solo pochi mesi fa Cassano invitava i tifosi biancorossi a “tenersi stretti i De Laurentiis”. Dopo la retrocessione in Serie C, però, FantAntonio ha completamente cambiato posizione. Di recente, a Viva El Futbol, si è infatti lasciato andare a un duro affondo nei confronti di Luigi De Laurentiis, presidente del club pugliese e figlio del patron del Napoli. “Se n’è fregato di tutto, trascinando la squadra nel baratro. Quello che ha fatto è stato vergognoso”, ha dichiarato l’ex attaccante di Bari Vecchia.

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L’ultima beffa riguarda il gioiellino Rao

Con 6 gol e 3 assist in 32 presenze nel campionato cadetto, Emanuele Rao è stato una delle poche note positive della disastrosa stagione biancorossa. L’esterno offensivo classe 2006, reduce dall’esordio con l’Italia Under 21 nell’amichevole vinta di misura contro l’Albania, è di proprietà del Napoli. Il giovane talento sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro di Dimaro prima di essere nuovamente ceduto in prestito per proseguire il proprio percorso di crescita. La retrocessione in Serie C e il ripescaggio ormai destinato a sfumare – complice il passaggio di proprietà della Juve Stabia – chiudono di fatto le porte a un suo ritorno a Bari. Secondo le indiscrezioni di mercato, Rao sarebbe destinato al Palermo, dove troverebbe ad accoglierlo Pippo Inzaghi.

Nodo San Nicola: ora spunta Monopoli

Il braccio di ferro con il Comune di Bari per la gestione dello stadio San Nicola sta costringendo De Laurentiis jr a valutare soluzioni alternative per garantire l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C, da ultimare entro il 16 giugno. Nei giorni scorsi era emersa l’ipotesi Altamura; ora, però, secondo quanto riferito da Antenna Sud, il club avrebbe avviato contatti con il Comune di Monopoli per indicare come sede delle gare interne lo stadio Vito Simone Veneziani. L’impianto, attualmente interessato da lavori di rifacimento del manto erboso, sarà disponibile soltanto a partire da metà settembre. Di conseguenza, sia il Bari sia il Monopoli sarebbero costretti a disputare le prime partite stagionali in un altro stadio. Un vero e proprio paradosso.