Bari-Venezia 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Bari-Venezia

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Bari–Venezia è la sfida testacoda della 35ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio San Nicola di Bari sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00. I biancorossi sono 17° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 16 sconfitte; 33 gol fatti, 53 subiti), mentre i lagunari guidano la classifica a quota 72 (21 vittorie, 9 pareggi, 4 sconfitte; 68 gol segnati, 29 incassati). Gara dal peso pesantissimo: per il Bari è uno scontro salvezza contro la capolista, per il Venezia tappa cruciale verso il traguardo.

Le ultime partite giocate

Bari con andamento altalenante ma capace di fiammate al San Nicola; Venezia solido e pragmatico, reduce da una striscia di risultati utili con tanti pareggi fuori casa. Nelle ultime cinque il Bari ha fatto 6 punti, il Venezia ne ha raccolti 9.

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Bari ok ko ko ok ko Venezia x ok x ok x

Bari

Empoli-Venezia 2-2; Venezia-Milan 0-2; Torino-Venezia 1-1; Venezia-Fiorentina 2-1; Cagliari-Venezia 3-0

Venezia

Sampdoria-Venezia 0-0; Venezia-Calcio Padova 3-1; Monza-Venezia 1-1; Venezia-Juve Stabia 3-1; Virtus Entella-Venezia 1-1

L’arbitro di Bari-Venezia

Bari–Venezia sarà diretta da Federico Dionisi di L’Aquila. Nella stagione 2025-26 ha arbitrato 13 gare in cadetteria, fischiando 425 falli e assegnando 5 rigori; 63 ammonizioni e 4 espulsioni, con una media di 5,2 cartellini a partita (6,2 falli per cartellino). Al VAR ci sarà Massa.

Arbitro: DIONISI

Assistenti: ROSSI M. – CEOLIN

– IV: ALLEGRETTA

VAR: MASSA

AVAR: GHERSINI

Informazioni interessanti sul match

Storia recente e forma del momento rendono Bari–Venezia intrigante oltre le posizioni di classifica. I galletti hanno rialzato la testa al San Nicola, con tre successi nelle ultime quattro interne, segnale di un fortino che torna a fare la differenza nella corsa salvezza. Sul fronte opposto i lagunari hanno imboccato la via della solidità: quattro pareggi esterni consecutivi, segno di una squadra matura che sa gestire i momenti e portare a casa punti pesanti anche quando non brilla. Nei confronti diretti, però, la bilancia pende di recente dalla parte del Venezia, capace di incasellare tre vittorie di fila contro il Bari. Un dettaglio tecnico da tenere d’occhio: i lagunari sono maestri nei tiri dalla distanza in questa Serie B, con un bottino notevole di reti da fuori, mentre i biancorossi ne hanno incassati pochi da oltre i 16 metri. Dentro questo quadro tattico si inseriscono le accelerazioni degli esterni arancioneroverdi e la crescita di giovani protagonisti biancorossi: Ridgeciano Haps sta vivendo una stagione da all-around, tra gol e assist, mentre il classe 2006 Emanuele Rao ha trovato continuità realizzativa nel 2026 dopo l’esordio proprio all’andata. Un match che promette duelli a tutto campo: gestione palla aggressiva del Venezia contro ripartenze verticali del Bari, con l’atmosfera del San Nicola pronta a spingere i padroni di casa e la capolista decisa a blindare il primato.

Il Bari ha perso le ultime tre contro il Venezia : i lagunari cercano il poker per confermare la loro supremazia recente.

ha perso le ultime tre contro il : i lagunari cercano il poker per confermare la loro supremazia recente. Trasferte a elastico: nelle ultime cinque a Bari il Venezia non ha mai ripetuto lo stesso risultato consecutivamente (3 vittorie, 2 pareggi nel periodo considerato).

non ha mai ripetuto lo stesso risultato consecutivamente (3 vittorie, 2 pareggi nel periodo considerato). Fattore San Nicola : tre vittorie nelle ultime quattro gare interne per il Bari , ritmo salvezza davanti al proprio pubblico.

: tre vittorie nelle ultime quattro gare interne per il , ritmo salvezza davanti al proprio pubblico. Striscia esterna: il Venezia arriva da quattro pareggi di fila fuori casa e insegue il quinto X come nel 2003.

arriva da quattro pareggi di fila fuori casa e insegue il quinto X come nel 2003. Tiri da lontano: gli arancioneroverdi sono la squadra che segna di più da fuori area in B; entrambe hanno concesso cinque gol da distanza.

Ridgeciano Haps ha già partecipato a 6 reti (3 gol+3 assist): tra i difensori stranieri è un unicum per produzione offensiva.

ha già partecipato a 6 reti (3 gol+3 assist): tra i difensori stranieri è un unicum per produzione offensiva. Talento baby: Emanuele Rao, esordio all’andata, è il più giovane con almeno 6 gol nel 2026 in Serie B.

Le statistiche stagionali di Bari e Venezia

Possesso e pressing raccontano due mondi: Venezia al 63,3% di possesso con PPDA 7,6 e 13 clean sheet, Bari al 47,3% con PPDA 12,9 e 6 clean sheet. In fase offensiva lagunari più incisivi (68 gol, conversione 16,39%, precisione tiri 47,95%) contro i 33 gol dei biancorossi (conversione 12,79%, precisione 41,09%). Dietro, il Venezia subisce poco (29 reti), il Bari paga 53 gol concessi.

Focus giocatori: per il Bari capocannoniere Gabriele Moncini (9 gol) e top assist Mehdi Dorval (6). Più ammonito: Kevin Piscopo (6 gialli); diversi ex aequo a quota 1 espulsione. In porta Michele Cerofolini a 6 clean sheet. Nel Venezia guida la classifica marcatori Andrea Adorante (15 gol) con miglior assistman John Yeboah (8). Più sanzionato: Gianluca Busio (8 gialli); più espulso Joël Schingtienne (2 rossi). Tra i pali Filip Stankovic a quota 13 clean sheet.

Bari Venezia Partite giocate 34 34 Vittorie 8 21 Pareggi 10 9 Sconfitte 16 4 Gol fatti 33 68 Gol subiti 53 29 Possesso palla (%) 47,3 63,3 Tiri in porta 106 199 Accuratezza tiri (%) 41,09 47,95 Clean sheet 6 13 PPDA (pressing) 12,9 7,6 Conversione tiro (%) 12,79 16,39 Cartellini gialli 65 60 Cartellini rossi 3 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Bari-Venezia e a che ora? Bari-Venezia si gioca sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Bari-Venezia? La partita si disputa allo Stadio San Nicola di Bari. Chi è l’arbitro di Bari-Venezia? L’arbitro è Federico Dionisi di L'Aquila; assistenti Rossi M. e Ceolin, IV Allegretta, VAR Massa, AVAR Ghersini.