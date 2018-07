Bari, Ventura non trova le parole

C’è anche la voce di Giampiero Ventura tra quelle dei protagonisti del mondo del calcio che soffrono per la scomparsa del Bari dal panorama calcistico professionistico.

La società biancorossa non ha completato l’iter di iscrizione alla Serie B e sembra non poter ripartire neppure dalla C dopo che è sfumata l’ipotesi dell’acquisto del titolo sportivo del Bisceglie.

L’ex ct della Nazionale ha commentato la situazione ai microfoni di 'Canale 85': “È un momento difficile, sono sconvolto perché Bari è una città che nel calcio ha storia e tradizione. Non è semplice esprimere un parere e non è facile accettare che si sia arrivati fino a questo punto”.

Ventura però, che ha allenato il Bari nelle ultime due stagioni passate in A, tra il 2009 e il 2011, ha le idee chiare su cosa è mancato nell’ultimo lustro: “Direi una società forte".



SPORTAL.IT | 17-07-2018 20:30