Bari-Virtus Entella 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Bari–Virtus Entella è uno scontro salvezza della 37a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio San Nicola di Bari venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15.00. I biancorossi sono 18° con 34 punti in 36 partite (8 vittorie, 10 pareggi, 18 sconfitte; 33 gol fatti, 58 subiti), i liguri 15° con 39 punti (9 vittorie, 12 pareggi, 15 sconfitte; 34 reti segnate, 48 incassate). In palio ossigeno puro per la classifica: i pugliesi cercano riscatto, i chiavaresi puntano al colpo salvezza.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Bari - Virtus Entella
- Informazioni interessanti (le pillole del match)
- Le statistiche stagionali di Bari e Virtus Entella
Le ultime partite giocate
Bari in affanno (3 punti nelle ultime cinque), Virtus Entella in crescita con 8 punti e appena 3 reti al passivo nello stesso segmento. Due inerzie opposte che accendono la sfida del San Nicola: ai padroni di casa serve un cambio di marcia, gli ospiti vogliono capitalizzare il momento.
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Nelle ultime 5 gare: Bari 3 punti, Virtus Entella 8. Questo il dettaglio:
- Bari
Bari-Carrarese 0-3; Bari-Modena 3-1; Monza-Bari 2-0; Bari-Venezia 0-3; Avellino-Bari 2-0
- Virtus Entella
Virtus Entella-Reggiana 3-0; Mantova-Virtus Entella 1-0; Virtus Entella-Venezia 1-1; Empoli-Virtus Entella 1-1; Virtus Entella-Calcio Padova 1-0
L’arbitro di Bari – Virtus Entella
Bari–Virtus Entella si gioca al San Nicola di Bari; arbitro del match è il signor Maurizio Mariani (Aprilia). Al VAR ci sarà Dionisi, AVAR Camplone. Nella Serie B 2025/26 Mariani ha diretto 3 partite: 0 rigori concessi, 13 cartellini gialli, 0 rossi; 93 falli sanzionati e 10 fuorigioco, per una media di 4,3 cartellini a gara.
- Arbitro: MARIANI
- Assistenti: BINDONI – TEGONI
- IV: FELICIANI
- VAR: DIONISI
- AVAR: CAMPLONE
Informazioni interessanti (le pillole del match)
La sfida tra Bari e Virtus Entella è intrisa di intrecci: i pugliesi arrivano da un periodo difficile e difendono una striscia casalinga positiva nei precedenti con i liguri, mai battuti in Serie B al San Nicola. Dall’altra parte, l’Entella sente profumo di salvezza: con un successo e un passo falso dell’Empoli contro l’Avellino, la permanenza sarebbe matematica. Il recente 1-0 sul Padova ha ridato fiducia e la difesa conceda poco. Numeri e tendenze raccontano di due squadre essenziali nell’area: poche reti segnate da dentro i sedici metri, eppure è proprio lì che il Bari ha subito la maggior parte dei gol, un dato che pesa. Occhio ai singoli: Giulio Maggiore ha già colpito i chiavaresi in passato, mentre dall’altra parte Ivan Marconi sta vivendo la sua stagione più prolifica in cadetteria. Con posta altissima e classifica corta in coda, il margine d’errore è minimo: equilibrio, nervi saldi e dettagli potranno spostare l’ago della bilancia.
- Dopo un periodo buio (3 ko in 4), il Bari è imbattuto negli ultimi due incroci con l’Entella in B: 1-0 nel 2018 e 2-2 all’andata.
- Al San Nicola i precedenti di B sorridono ai Galletti: 4 sfide interne senza sconfitte contro la Virtus Entella (3 pareggi e 1 vittoria, l’ultima 1-0 nel 2018).
- Il Bari viene da tre ko consecutivi in campionato: il poker di sconfitte manca dal 2013. L’Opta Predictor stima al 77% il rischio retrocessione dei pugliesi.
- Scenario-salvezza: vincendo a Bari e con un non-successo dell’Empoli contro l’Avellino, la Virtus Entella sarebbe aritmeticamente salva. Con il Padova è arrivato un clean sheet: possibile bis come non accadeva dal 2020/21.
- Pochi gol dall’area: Bari ed Entella sono tra le squadre con meno reti segnate da dentro i 16 metri (26 a testa); i pugliesi ne hanno però incassati 53 dall’area, 14 in più dei liguri.
- Giulio Maggiore ha già punito l’Entella in B (con lo Spezia, decisivo 1-0 nel 2018): in questa stagione ha segnato solo in casa.
- Ivan Marconi è a quota 3 gol in questa B, suo record personale eguagliato: nel 2022/23 l’ultima rete di regular season arrivò proprio contro il Bari.
Le statistiche stagionali di Bari e Virtus Entella
Pallino del gioco simile (possesso 46.6% Bari, 46.3% Virtus Entella), ma i liguri producono e centrano di più la porta: 331 tiri e 130 nello specchio contro 269 e 108 dei pugliesi. La squadra di casa paga soprattutto dietro (58 gol subiti contro 48) e un differenziale reti più pesante. Sul piano disciplinare, più gialli per l’Entella (74) rispetto al Bari (68); porta inviolata: 6 per i biancorossi, 7 per i liguri.
Focus giocatori: capocannoniere Gabriele Moncini (Bari) con 9 reti; nell’Entella guida Andrea Tiritiello con 7 (dietro Andrea Franzoni a 6 e Luigi Cuppone a 5). Assist-man: Mehdi Dorval (Bari) 6; per i liguri in vetta Nermin Karic e Bernat Guiu con 4. Più ammoniti: Kevin Piscopo (Bari) 6, Ivan Marconi (Entella) 14. Espulsioni Bari: Nicola Bellomo, Andrea Meroni, Dimitrios Nikolaou, Alessandro Tripaldelli (1 ciascuno). Clean sheet: Michele Cerofolini 6 (Bari), Simone Colombi 5 (Entella).
|Bari
|Virtus Entella
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|8
|9
|Pareggi
|10
|12
|Sconfitte
|18
|15
|Gol fatti
|33
|34
|Gol subiti
|58
|48
|Possesso palla %
|46.6
|46.3
|Tiri totali
|269
|331
|Tiri nello specchio
|108
|130
|Precisione tiro %
|40.15
|39.27
|Clean sheet
|6
|7
|Cartellini gialli
|68
|74
|Cartellini rossi
|3
|4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Bari - Virtus Entella?
-
Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 (CEST).
- Dove si gioca Bari - Virtus Entella?
-
Allo Stadio San Nicola di Bari.
- Chi è l’arbitro di Bari - Virtus Entella?
-
Maurizio Mariani. Assistenti: Bindoni e Tegoni; IV: Feliciani; VAR: Dionisi; AVAR: Camplone.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.