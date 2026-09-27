Bari, vittoria e primato. Juve Next Gen senza gol, il Savoia ne prende quattro

Cittadella inarrestabile: settima vittoria di fila e fuga nel girone A. Bari primo nel gruppo C, cade la Salernitana. Pari senza gol per la Juve Next Gen.

Sette su sette. Il Cittadella non rallenta, anzi accelera e trasforma il girone A di Serie C in una corsa a senso unico: 3-0 al Lecco, 21 punti in classifica e già sette lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. La capolista continua a macinare vittorie e manda un messaggio sempre più chiaro al campionato. Dietro, invece, si accende la lotta: l’Ospitaletto tiene il passo, mentre la Juventus Next Gen frena ancora e non va oltre lo 0-0 sul campo del Desenzano. Nel girone C, intanto, cambia momentaneamente il padrone della vetta: il Bari piega il Cosenza con Maggiore e si gode la prima posizione in attesa del Sorrento. Cade invece la Salernitana, battuta 2-1 dal Crotone allo Scida.

Cittadella, marcia trionfale

Sette partite, sette vittorie. Il Cittadella non conosce ostacoli e continua a dominare il girone A. Al Tombolato arriva un convincente 3-0 contro il Lecco, firmato da Antonucci al 61′, Paolucci al 72′ e dall’autogol di Vettorel. I veneti salgono così a quota 21 punti e consolidano il primo posto, portandosi a +7 sull’Ospitaletto e sull’Union Brescia, quest’ultima con una gara ancora da disputare.

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Proprio l’Ospitaletto resta in scia grazie al successo per 2-0 sul Novara: Galuppini sblocca il risultato al 40′, mentre Mondini chiude i conti nel finale, all’84’.

Juve Next Gen, ancora un pareggio

La Juventus Next Gen non riesce a tornare al successo. Sul campo del Desenzano finisce 0-0, nonostante una gara condotta a lungo dai bianconeri. La squadra juventina crea, domina sul piano del gioco, ma non trova la rete decisiva e deve accontentarsi del pareggio.

Reti inviolate anche tra Trento e Pergolettese, mentre la Folgore Caratese conquista la prima vittoria del proprio campionato battendo 2-1 il Lumezzane. Successo esterno per gli ospiti grazie alle reti di Di Dio e D’Amico, con Anatriello a segno per i padroni di casa. Un punto a testa, infine, per Giana Erminio e Pro Vercelli, che chiudono sull’1-1.

Grosseto, poker e pressione sullo Spezia

Nel girone B il Grosseto lancia un segnale importante allo Spezia. Il 4-0 sul campo del Pineto consente ai toscani di portarsi a un solo punto dalla capolista, che sarà impegnata domani. Una partita dominata e indirizzata già nel primo tempo dalle reti di Mannelli, Andreoli e Gaddini, prima del poker firmato Fabri a inizio ripresa.

Il Livorno di Cristiano Lucarelli supera invece la Pianese per 3-2 al termine di una sfida ricca di gol. Doppietta di Gabbiani, quindi Ianesi accorcia, Bocciardi firma il terzo gol amaranto e ancora Ianesi rende meno pesante il passivo nel recupero. Termina 0-0, invece, la sfida tra Torres e Vado. Continua invece il momento difficile della Sambenedettese, battuta in casa 2-1 dal Campobasso.

Bari, vetta momentanea nel girone C

Nel gruppo C il Bari festeggia la seconda vittoria consecutiva e sale provvisoriamente in testa alla classifica di Serie C. Al San Nicola basta il gol di Maggiore al 53′ per piegare il Cosenza. I pugliesi raggiungono così quota 16 punti e guardano tutti dall’alto, almeno fino alla partita del Sorrento, impegnato domani sul campo del Foggia.

Crotone, vittoria e penalizzazione azzerata

Successo pesante anche per il Crotone, che allo Scida supera 2-1 la Salernitana di Serse Cosmi in 10 per l’espulsione del portiere. I calabresi partono forte e trovano due volte la via del gol nei primi 22 minuti con Musso e Zunno. La Salernitana reagisce immediatamente con Villa, ma nella ripresa non riesce a completare la rimonta. I tre punti permettono al Crotone di cancellare sul campo la penalizzazione e di muovere la classifica.

Cade l’Audace Cerignola

Prima sconfitta stagionale per l’Audace Cerignola, che perde 2-1 contro il Picerno. I padroni di casa costruiscono il successo con le reti di Pugliese e Kanoute, mentre Perlingieri firma il gol che riapre la partita nella ripresa. Con questo risultato il Picerno sale al quarto posto.

Nell’altro match del girone C, vittoria spettacolare della Cavese: 4-2 contro il Savoia in uno scontro importante per la zona salvezza. Fusco e Orlando portano avanti i padroni di casa, Scotti accorcia, poi Peretti e Mannucci allungano nuovamente. Tumbarello firma nel finale il secondo gol degli ospiti.

I risultati della Serie C

Girone A

Cittadella-Lecco 3-0

Giana Erminio-Pro Vercelli 1-1

Lumezzane-Folgore Caratese 1-2

Pergolettese-Trento 0-0

Desenzano-Juventus Next Gen 0-0

Novara-Ospitaletto 0-2

Girone B

Torres-Vado 0-0

Pineto-Grosseto 0-4

Livorno-Pianese 3-2

Sambenedettese-Campobasso 1-2

Girone C

Crotone-Salernitana 2-1

Bari-Cosenza 1-0

Picerno-Audace Cerignola 2-1

Cavese-Savoia 4-2

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