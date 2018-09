Barillà è fiero della prestazione della squadra

Antonino Barillà è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Parma contro la Juventus: “Oggi non ci rimproveriamo nulla, forse dovevamo essere più cinici”.

“Sapevamo di giocare contro la formazione più forte della serie A e che dovevamo dare il 120%. Siamo stati vivi fino all’ultimo. Ronaldo? Un fuoriclasse come lui non si discute – ha concluso il centrocampista gialloblu – arriverà anche il suo momento di segnare in campionato e in quell'istante si prenderà la scena solo lui”.

SPORTAL.IT | 01-09-2018 23:30