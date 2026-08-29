Barletta-Bari, moviola: il Var a chiamata serve davvero? Lo striscione che non ti aspetti sugli spalti

La prova dell’arbitro Andeng Tona Mbei nel derby pugliese di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto di Cuneo ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sicuro di sé, ben piazzato nei momenti topici l’arbitro piemontese Tona Mbei ha mostrato grande personalità: solo due gli ammoniti in 96’ di gioco. Due i casi dubbi, vediamo cosa è successo.

Barletta-Bari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ viene esposto uno striscione di solidarietà dei tifosi del Barletta contro la multiproprietà, applausi dei sostenitori del Bari. Primo giallo al 31′, è per Franco dopo un fallo su Esposito. Regolare al 33′ il gol di Da Silva, che irride con un dribbling Mantovani e col destro a giro segna l’1-0. Al 50′ ammonito Elia per un fallo su Partipilo, due minuti dopo cade in area Mendicino, per l’arbitro non c’è nulla. Rastelli chiede la revisione all’FVS ma anche dopo aver rivisto le immagini il direttore di gara non cambia idea.

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Arbitro irremovibile

Al 57′ su cross di Coccia in area interviene Cocetta che goffamente batte il proprio portiere, Al 71′ regolare il 3-0 di Da Silva in rovesciata. Al 92′ Giardino fa poker ma l’arbitro annulla, il Barletta si gioca la card ma anche stavolta l’arbitro non cambia idea: c’era un fallo dell’autore del gol. Dopo 6′ di recupero finisce 3-0

Chi è l’arbitro Andeng Tona Mbei

Jules Roland Andeng Tona Mbei, la scelta per Barletta-Bari, è nato a Cuneo. Non risultano precedenti con le due squadre. Tona Mbei ha sin qui arbitrato 37 partite in serie C, estraendo 157 cartellini gialli, espellendo 13 calciatori e concedendo complessivamente 10 calci di rigore.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Galluzzo e Cirillo con Palmieri IV uomo e Cantatore all’FVS, l’arbitro del match ha ammonito Franco ed Elia.