Barone: "Contrari alle cinque sostituzioni"

Il direttore generale della Fiorentina Jo Barone a Radio Anch'io Sport si è schierato apertamente contro la modifica delle norme in vista della ripresa della Serie A: "Le cinque sostituzioni? Sono contrario a cambiare le regole in corsa".

"Già i giocatori in questo periodo sono sottoposti mentalmente a forte stress per tutte le voci che si rincorrono. La posizione della Fiorentina è che vogliamo mantenere le stesse regole di quando abbiamo iniziato il campionato". L'Ifab ha deciso di modificare le norme, a discrezione delle varie leghe, per scongiurare gli infortuni che rischiano di moltiplicarsi dopo il periodo di quarantena.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 10:36