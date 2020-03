Barone: "Dobbiamo salvare il calcio dal collasso"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ai microfoni di Viola Channel Tv ha parlato dell'emergenza Coronavirus. Alcuni giocatori della Fiorentina, Vlahovic, Cutrone, Pezzella e il fisioterapista Dainelli sono stati contagiati: "Assisto con meraviglia alla creatività e alla positività che questo popolo sta mostrando in un contesto così complicato. Siamo meravigliosi, torneremo più forti di prima. Ma spero che stiano tutti bene a guardare la tv o a parlare con i familiari. I ragazzi sono tutti sotto controllo, ognuno sta seguendo il protocollo assegnato. Il nostro dottore Luca Pengue e il suo staff stanno facendo un lavoro incredibile, sono davvero contento di loro".

"La Lega è molto unita, ci sentiamo ogni giorno in video conferenza con Dal Pino, De Siervo e tutte le squadre. Ora pensiamo ad uscire da questa situazione, a tornare il prima possibile alla normalità, Con Rocco e gli altri collaboratori delle società stiamo ipotizzando degli scenari che dovranno essere presi in considerazioni. Non solo i calendari ma anche cosa valutare per salvaguardare il mondo del calcio da possibili collassi e difficoltà che si potranno riscontrare a partire dalle società più piccole. Ma sono fiducioso che si possa trovare la giusta ed equa soluzione. Gli italiani si stanno dimostrando ancora una volta un popolo unico e generoso".

SPORTAL.IT | 15-03-2020 17:50