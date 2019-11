Barone non molla Montella

Nonostante il pesante ko di Cagliari, Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha rinnovato la fiducia al tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella: "Montella ha la nostra fiducia – ha dichiarato a margine di un evento a Firenze -. Abbiamo fatto delle scelte a inizio campionato quando abbiamo comprato la società e abbiamo chiesto tanta pazienza costruendo un'intera squadra".

Anche la nona posizione in classifica e i cinque punti ottenuti nelle ultime cinque uscite non preoccupano Barone: "Dopo il ko di Cagliari restiamo molto positivi – ha detto -. Capita che ci siano dei risultati negativi durante il campionato, ora stiamo lavorando per la prossima partita. Il mercato di gennaio? stiamo valutando tutto quello che c'è in giro. E' un mercato sempre molto particolare".

SPORTAL.IT | 13-11-2019 23:23