Baroni avvisa la Roma: "Farà caldo"

Marco Baroni, oggi allenatore ma ex calciatore di Lecce e Roma, ha parlato della sfida tra giallorossi ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7. "In quello stadio quando c'è lo scirocco è difficile giocare, so che si preannunciano circa 30 gradi. Il Lecce è in grandissima fiducia e può quindi giocare anche una partita incosciente" ha raccontato.

"La Roma a me piace, gioca un calcio dinamico e di movimento con calciatori sempre in movimento che attaccano gli spazi. E' logico che più sei propositivo e più qualcosa devi concedere" ha aggiunto Baroni.

SPORTAL.IT | 27-09-2019 17:46