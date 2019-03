Baroni: "Ci crediamo ancora più dei tifosi"

Il tecnico del Frosinone, Marco Baroni, alla vigilia della partita di campionato contro la Spal ha spronato la squadra: "Le prossime due partite sono in casa? Pensiamo solo alla prima. Pensare molto è un problema, bisogna andare in campo e accettare la sfida. Ho sentito tanti tifosi che ci credono e noi ci crediamo più di loro. Tutto passa dalle prestazioni e dai punti, domani bisogna fare una partita di rigore dando tutto dal punto di vista fisico e mentale".

"Ritiro? Lo avevamo programmato per non lasciare niente di intentato e per preparare al meglio queste tre partite. Abbiamo lavorato e siamo stati insieme. Ho visto la partita dell'andata così come ho visto altre gare. Il trequartista può essere una soluzione che possiamo adottare. Dobbiamo ritrovare quell'atteggiamento avuto nelle gare precedenti. Ci siamo preparati, ho visto i ragazzi desiderosi di far bene e ora dobbiamo solamente andare in campo".

SPORTAL.IT | 30-03-2019 16:10