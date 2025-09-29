Torino, Baroni già a rischio esonero: il caso Pioli alla Fiorentina. Balotelli pensa alla rivincita su Vieira

Il tecnico dei granata, ko col Parma, rischia di essere il primo “silurato” della serie A. Anche l’allenatore francese vive una situazione molto delicata con il Genoa. L’ex Milan nel mirino dei tifosi

Cinque giornate di campionato in serie A e già cominciano a traballare le prime panchine. Tra quelle più a rischio ci potrebbe essere Marco Baroni con Cairo che potrebbe scaricare su di lui una partenza difficile e il malumore della piazza che dura da parecchio tempo. Ma a sorpresa rischia anche Vieira a Genoa, mentre il caso di Pioli alla Fiorentina potrebbe essere un po’ diverso.

Il caso Pioli alla Fiorentina

Nella scorsa stagione la Fiorentina ha rappresentato una delle squadre capaci di “dare fastidio” anche alle big, un campionato nato e continuato sotto la stella di Moise Kean. Ma ora tutto sembra un lontano ricordo, l’improvviso e per certi versi inspiegabile addio a Palladino ha segnato un momento di confusione anche per la tifoseria. Tutto il peso è caduto sulle spalle di Stefano Pioli, la società continua a rinnovargli una fiducia praticamente illimitata ma i numeri dicono che quella della squadra dell’ex tecnico del Milan è la peggior partenza della Fiorentina nell’era dei tre punti a vittoria e con il calo di Kean che viene imputato principalmente a lui.

Baroni in confusione, i tifosi sul piede di guerra

Gli ultimi due ad aggiungersi alla lista dei “traballanti” sono Marco Baroni e Patrick Vieira. Il tecnico del Torino è in discussione sin dall’inizio della sua avventura sulla panchina granata. Se i tifosi fino a questo momento si sono concentrati sulle lacune di Urbano Cairo, con cui c’è un rapporto tesissimo da tempo, la sconfitta sul campo del Parma fa scattare il campanello d’allarme anche per il tecnico. Il Torino visto al Tardini è una squadra in grande difficoltà, molte scelte di Baroni non hanno convinto e il secondo gol subito con il piccoletto Vlasic in marcatura del corazziere Pellegrino rappresenta la fotografia perfetta di un momento complicatissimo. E molti scommettono proprio su Baroni come il primo dei silurati.

Balotelli pronto alla rivincita su Vieira

Nella scorsa stagione Patrick Vieira ha vestito i panni del salvatore della patria in casa Genoa, ora rischia di trovarsi nella posizione di capro espiatorio. La partenza della formazione rossoblù è stata da incubo con il pesante ko casalingo con la Lazio che rappresenta solo l’ultimo momento negativo. Due punti nelle prime cinque partite rischiano di fare scattare l’allarme anche per il Grifone con dei rimedi da trovare anche il prima possibile. E chissà cosa ne pensa Mario Balotelli, l’attaccante che lo scorso anno aveva scelto proprio il Genoa per dare un altro morso alla serie A ed è finito ai margini della squadra proprio per scelta del tecnico francese.