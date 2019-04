La situazione del Frosinone è ormai disperata, ma il tecnico del Frosinone, Marco Baroni, non molla: "Per noi in questo momento c'è una sola direzione, quella di fare più punti possibili. Andrà in campo solo chi è al top".

"La squadra è viva e ci crede, non c'è alcun abbassamento di attenzione. Non è tempo di pensare al futuro. Il Cagliari in casa fa prestazioni eccezionali, ha grande fisicità e aggressività. Dovremo essere pronti ad una gara intensa".

SPORTAL.IT | 19-04-2019 14:22