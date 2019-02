Baroni non ha dubbi: "Possiamo farcela"

Dopo aver vissuto tutta la stagione in apnea, anche una sconfitta al 94’ contro una grande del campionato può far crescere l’autostima.

Marco Baroni sposa questa teoria al termine della gara persa 3-2 contro la Roma, dopo che a dieci dalla fine Pinamonti aveva trovato un insperato 2-2: “Stiamo cercando di dare una svolta al nostro campionato, adesso cerchiamo di aggredire l'avversario e non soltanto di difenderci – le parole del tecnico giallazzurro a 'Sky Sport' – Abbiamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista. Forse è mancata la gestione di alcuni momenti: siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio ed abbiamo creato altre situazioni, ma abbiamo commesso le solite disattenzioni: In determinati momenti una squadra che lotta per la salvezza non può prendere gol. Peccato per il finale: avevamo dimostrato di volere in tutte le maniere questo risultato e Olsen ha fatto una gran parata su Trotta. Ci manca quel passettino in più, questa è una bella botta, ma la prestazione c’è stata”.

Restano però le ingenuità difensive, alla base della rete decisiva: "Abbiamo peccato d'inesperienza, ci sono momenti della gara in cui la palla va allontanata, invece avevamo ancora qualche giocatore un pochino troppo alto".



