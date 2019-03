Baroni: "Non possiamo sbagliare"

Il tecnico del Frosinone Marco Baroni in conferenza stampa ha parlato del match contro il Genoa. "Paganini sta sempre meglio ed è una soluzione. Voglio vedere le condizioni di Zampano, aveva un problema all'alluce ma ora ha risolto. Ariaudo e Simic sono tornati in gruppo ma hanno ancora i carichi di lavoro delle settimane scorse. Stanno bene ma sicuramente ancora non giocheranno dal primo minuto".

"Ho studiato bene gli avversari e per noi è una partita fondamentale. Durante la partita ci vorranno grande attenzione e determinazione perché il Genoa soprattutto in casa gioca con una veemenza particolare".

SPORTAL.IT | 01-03-2019 17:40