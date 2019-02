Baroni: "Siamo in crescita e si vede"

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Frosinone contro la Juventus per 3-0.

"La squadra ha fornito spunti positivi perchè è chiaro che il divario tecnico di personalità e tutto è visibile in campo. Per una squadra nella nostra situazione – ha dichiarato il tecnico dei ciociari – stare sotto 2-0 dopo 17 minuti non era facile. Io avevo chiesto al di là del risultato di non sbagliare prestazione e i ragazzi lo hanno fatto. Nelle difficoltà ho visto una squadra che si è aiutata. Rimane comunque una prestazione che trovo come un punto di crescita per quello che è in questo momento il nostro campionato”.

Sul rientro di Paganini: “Abbiamo bisogno di tutti. E' rientrato da un lungo infortunio e si è allenato bene. Mi è piaciuta la prestazione di Viviani e in questo momento va bene cosi. Sono tutte situazioni che ci aiuteranno negli scontri diretti”.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 23:30