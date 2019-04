Baroni vede il miracolo: "Sognare non costa nulla"

Il tecnico del Frosinone Marco Baroni festeggia dopo la vittoria dei suoi in casa della Fiorentina: "Siamo una squadra che può giocare solo con ritmo e aggressività. Li abbiamo aspettati bassi, i ragazzi sono stati bravi e pericolosi. Le vittorie danno fiducia ed autostima, ora recuperiamo le energie per affrontare la prossima difficile partita. Secondo me abbiamo fatto ottime gare anche in alcune sconfitte, tipo con la SPAL. In queste due gare abbiamo raccolto i frutti ma c'è ancora molto da lavorare, con impegno e dedizione per non mollare niente".

La zona salvezza torna in vista: "Ci crediamo, non ci costa niente. Non vedo motivi per fare passi indietro ed abbassare la guardia", spiega a Dazn.

SPORTAL.IT | 07-04-2019 15:10