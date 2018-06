Barreca-Torino, prove d'addio

Da rivelazione a comparsa, il passo è stato breve per Antonio Barreca, che ha vissuto in sordina la seconda stagione di Serie A della propria carriera. Tornato al Torino nell’estate 2016 dal prestito al Cagliari, l’esterno sinistro è stato protagonista nella prima stagione con Mihajlovic in panchina, per poi perdere terreno nel campionato successivo a causa di una lunga serie di infortuni e delle scelte tecniche di Walter Mazzarri, subentrato al tecnico serbo.

Il prodotto del vivaio del Toro potrebbe allora lasciare la maglia granata, come fatto intuire da un sentito post sul proprio profilo Facebook: “È stata una stagione molto sfortunata… Può capitare purtroppo. Ma mi servirà come esperienza per cercare di essere più forte. Ringrazio tutta la gente, i tifosi e i miei compagni che mi sono stati vicini nei momenti più difficili… Il prossimo anno sarà sicuramente migliore, ma deciderò bene per il mio futuro”. Parole che sembrano far preludere, quantomeno, a un colloquio chiarificatore e decisivo con la società.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 22:10